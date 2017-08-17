Китайский предприниматель, которому вернули потерянное обручальное кольцо, бесплатно накормил лапшой пять тысяч человек. Об этом рассказывает издание The South China Morning Post.
Бизнесмен приехал в город Чунцин, чтобы сделать предложение своей возлюбленной. Он купил ей кольцо с алмазом весом три карата за 300 тысяч юаней (2,6 миллиона рублей), но забыл сумку с подарком в заведении общепита. Один из посетителей обнаружил сумку и передал менеджеру, а тот вернул ее владельцу. На следующий день бизнесмен заявил, что честность местных жителей помогла ему осуществить намеченное. Он подарил кольцо девушке, и она дала согласие связать с ним свою жизнь.
На радостях мужчина заплатил за пять тысяч порций лапши в местном заведении и пригласил на эту импровизированную помолвку всех желающих. Их оказалось немало, и за угощением выстроилась стометровая очередь.
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