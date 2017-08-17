Один в один: В Китае запретили Винни Пуха из-за его схожести с Си Цзиньпином В Китае запретили изображения и видеоролики с Винни Пухом по причине его внешнего сходства с председателем КНР Си Цзиньпином. В китайских социальных сетях пропали все гифки и картинки с диснеевским медвежонком, рассказывает Financial Times.

Официальных комментариев на этот счет пока …