6
48
21
Расширенный поиск

Новости

Бункер S

«Бункер S» Эфир передачи от 15 августа 2017г 
Все видео

Цифры

Цифры. Эфир передачи от 16 августа 2017г 
Все видео
ЗАПОЛНИТЕ ФОРМУ и наш менеджер по рекламе перезвонит вам 
 888     d8b            8888888b.   888b    888  888     888      d8888  
 888     Y8P            888  "Y88b  8888b   888  888     888     d8P888  
 888                    888    888  88888b  888  888     888    d8P 888  
 888888  888   .d88b.   888    888  888Y88b 888  Y88b   d88P   d8P  888  
 888     888  d8P  Y8b  888    888  888 Y88b888   Y88b d88P   d88   888  
 888     888  88888888  888    888  888  Y88888    Y88o88P    8888888888 
 Y88b.   888  Y8b.      888  .d88P  888   Y8888     Y888P           888  
  "Y888  888   "Y8888   8888888P"   888    Y888      Y8P            888
Введите код, изображенный в стиле ASCII-арт.
ОАО "Телерадиокомпания ТЕРРА"

Материалы по теме:

Живой груз: В КНР женщина отправила своего ребенка в приют курьерской доставкой

Живой груз: В КНР женщина отправила своего ребенка в приют курьерской доставкой

Китаянка решила сдать в приют свою новорожденную дочь весьма необычным способом. Она отправила младенца по адресу курьерской службой, предварительно замотав, словно неодушевленный предмет, в полиэтиленовый пакет.
Спасти ребенка смогли благодаря внимательности курьера, заметившего, что внутри посылки что-то шевелится. Девочку тут 

11 августа 2017, 02:19
А теперь горбатый: В Китае ради сохранения верблюдов закроют 145 рудников

А теперь горбатый: В Китае ради сохранения верблюдов закроют 145 рудников

Китайские власти решили закрыть 145 рудников на северо-западе страны с целью сохранения популяции верблюдов, рассказывают зарубежные СМИ. В заповедных зонах будет остановлена несанкционированная разведка и добыча полезных ископаемых.
В частности, это делается для того, чтобы защитить экологию и содействовать экономическому 

11 августа 2017, 10:47
Олимпийская чемпионка тайно вышла замуж в Тольятти

Олимпийская чемпионка тайно вышла замуж в Тольятти

Известная российская спортсменка, двукратная олимпийская чемпионка по художественной гимнастике Елена Посевина, тайно от всех вышла замуж в Тольятти, пишет tltgorod. Церемония состоялась несколько дней назад. Поклонники узнали о свадьбе из социальных сетей спортсменки, где она опубликовала свои новые фотографии. Имя 

17 июля 2017, 07:05
Один в один: В Китае запретили Винни Пуха из-за его схожести с Си Цзиньпином

Один в один: В Китае запретили Винни Пуха из-за его схожести с Си Цзиньпином

В Китае запретили изображения и видеоролики с Винни Пухом по причине его внешнего сходства с председателем КНР Си Цзиньпином. В китайских социальных сетях пропали все гифки и картинки с диснеевским медвежонком, рассказывает Financial Times.
Официальных комментариев на этот счет пока 

17 июля 2017, 12:18
В компанию к биткоину: В Китае рассказали о новой криптовалюте Antshares

В компанию к биткоину: В Китае рассказали о новой криптовалюте Antshares

В зарубежных СМИ появилась информация о криптовалюте Antshares или ANS. Многие аналитики считают этот проект довольно перспективным. С компанией-разработчиком Antshares уже сейчас работает ряд крупных IT-корпораций мира и правительство КНР.
Antshares создала компания из Шанхая Onchain. Главной идеей разработчиков ANS 

10 июля 2017, 09:55
Необычная свадьба в вейкборд-клубе для победителей самарского проекта

Необычная свадьба в вейкборд-клубе для победителей самарского проекта "Свадьба года - 2016"

Бракосочетание победителей проекта "Свадьба года", организованного информационным порталом 63.ru, прошло в вейкборд-клубе в Новокуйбышевске на озере Орлово. Такое место выбрали потому, что Ирина и Евгений Масловы являются поклонниками экстремальных видов спорта - катаются на сноубордах, прыгают с парашютом и т.д.

12 сентября 2016, 06:30
Описание выставленного на eBay свадебного платья стало хитом в Сети

Описание выставленного на eBay свадебного платья стало хитом в Сети

Объявление на eBay англичанки Саманты Врэг о продаже свадебного наряда "с запахом предательства" покорило пользователей Интернета. Столь эмоциональное описание и связанный с ним рассказ о человеческой трагедии многих тронули неподдельной искренностью и вызвали интерес корреспондентов ВВС.
Женщина информировала, что наряд 

19 августа 2016, 01:42
Сколько в Самаре стоит свадьба в 2016 году

Сколько в Самаре стоит свадьба в 2016 году

С началом лета наступил свадебный сезон - 2016. Именно на эту пору приходится большинство торжеств по случаю заключения брака. Как правило, свадьбу претворяют мальчишники и девичники. В последнее время становится модно прощаться с одинокой жизнью, приглашая не только друзей или 

16 июня 2016, 05:39
Родители актера Бенедикта Камбербэтча объявили о его помолвке

Родители актера Бенедикта Камбербэтча объявили о его помолвке

В газете Times родители популярного актера Бенедикта Камбербэтча сообщили о его помолвке с театральным режиссером Софи Хантер.
Среди покоренных англичанином дам значатся Лив Тайлер и Шарлотт Эспри, модель Лидия Херст и российская красавица Екатерина Елизарова. Ранее пара Камбербэтч - Хантер 

5 ноября 2014, 05:37
© ТРК «ТЕРРА», 2002-2015. Все права защищены.
При использовании материалов сайта активная ссылка на www.trkterra.ru обязательна