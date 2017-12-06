Пока в корпорации Suzuki только собираются представить новую версию внедорожника, автопапарацци смогли сделать на заводе снимки модели без камуфляжа. Как утверждается, на японском предприятии стартовал процесс тестовой сборки автомобиля.
На данный момент компания держит в секрете дату презентации нового Suzuki Jimny. Судя по всему, она намечена на 2018 год. Эксперты сходятся во мнении, что экстерьер автоновинки будет выдержан в стилистике Mercedes-Benz G-Class.
Спектр моторов будет включать 1,2-литровый атмосферный двигатель мощностью 90 л.с. и турбированный агрегат с отдачей 111 л.с..
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