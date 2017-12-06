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«Бункер S» Эфир передачи от 5 декабря 2017г 
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Цифры. Эфир передачи от 5 декабря 2017г 
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Материалы по теме:

«Автостат» назвал самые популярные автомобили класса люкс в РФ

«Автостат» назвал самые популярные автомобили класса люкс в РФ

Эксперты "Автостата" представили перечень наиболее популярных элитных автомобилей в Российской Федерации. При составлении рейтинга учитывалось число реализованных транспортных средств этого сегмента на отечественном рынке за десять месяцев текущего года.
Лидером продаж в данной категории оказались автомобили Mercedes-Benz. В нашей стране 

6 декабря 2017, 10:01
Кроссовер дешевле C-HR выпустит компания Toyota в скором времени

Кроссовер дешевле C-HR выпустит компания Toyota в скором времени

Через пару лет компания Toyota намерена представить на суд взыскательных автолюбителей кроссовер по цене, как отмечают представители производителя, дешевле C-HR.
Новинку сконструируют на платформе TNGA. В частности, она знакома по моделям C-HR, Prius, Camry. Габариты кроссовера окажутся несколько меньше Toyota 

5 декабря 2017, 12:05
Новый Bentley Continental GT появится в РФ в 2018 году

Новый Bentley Continental GT появится в РФ в 2018 году

Концерн Bentley презентовал в российской столице очередную версию модели Continental GT. У дилеров компании в РФ автоновинка должна появиться следующим летом.
Транспортное средство от английского автопроизводителя получит обновленный 6-литровый двигатель W12 TSI мощностью 635 л.с. при 900 Нм крутящего момента. 

5 декабря 2017, 12:02
Семь компаний изменили цены на автомобили в России во второй половине ноября

Семь компаний изменили цены на автомобили в России во второй половине ноября

Эксперты «Автостата» проанализировали текущую ситуацию на отечественном авторынке и узнали, что во второй половине ноября в Российской Федерации изменили стоимость своих транспортных средств 7 автопроизводителей.
Например, одной из компаний, подкорректировавших цену своих машин, оказался Volkswagen. В нашей стране в прошлом 

1 декабря 2017, 02:18
В Лос-Анджелесе официально представили обновленный седан Mazda 6

В Лос-Анджелесе официально представили обновленный седан Mazda 6

На автосалоне в Лос-Анджелесе состоялась презентация обновленного седана Mazda 6. Дизайн авто выдержан в самых последних тенденциях популярного автомобильного бренда. Как отметили эксперты, автомобиль получил турбомотор и большой перечень различных опций, в том числе касающихся безопасности.
Специалисты обращают внимание автолюбителей 

30 ноября 2017, 02:10
Nissan представил автомобиль в стиле истребителя из «Звездных войн»

Nissan представил автомобиль в стиле истребителя из «Звездных войн»

Корпорация Nissan разработала модель с дизайном в стилистике истребителя из "Звездных войн". Автомобиль получил наименование TIE Altima.
Презентовать автоновинку собираются на автосалоне в Лос-Анджелесе завтра, в первый день зимы. Как напоминают любители легендарной картины, упомянутый истребитель TIE Fighter входит в 

30 ноября 2017, 10:31
Бюджетный седан Volkswagen Ameo выпущен в новой версии Sport

Бюджетный седан Volkswagen Ameo выпущен в новой версии Sport

В Сети появилось изображение самой последней версии бюджетного седана Volkswagen Ameo. По словам экспертов, это будет модификация Sport.
Как следует из снимков, новое исполнение Volkswagen Ameo станет, в частности, отличаться колесными дисками и крышей черного цвета. Есть и другие особенности. 

29 ноября 2017, 10:08
В России в следующем году появится новая модель Suzuki

В России в следующем году появится новая модель Suzuki

Японский бренд Suzuki собирается добавить в 2018 году в свою линейку для РФ еще одну модель. Об этом информируют специализированные издания, однако что это будет за модель, эксперты пока не знают.
По словам специалистов российского представительства Suzuki, японская корпорация анализирует 

9 марта 2017, 05:22
Компания Suzuki подняла цены на весь модельный ряд в России

Компания Suzuki подняла цены на весь модельный ряд в России

Компания Suzuki поднимает российские цены на весь модельный ряд автомобилей на 30-90 тысяч рублей. В частности, цена переднеприводного Suzuki Vitara теперь составит 1 млн 99 тыс. рублей, Vitara S будет предлагаться за 1 млн 539 рублей, а Suzuki Jimny обойдется автолюбителям в 1 

7 сентября 2016, 09:42
Внедорожник Grand Vitara обеспечил рост продаж Suzuki в РФ

Внедорожник Grand Vitara обеспечил рост продаж Suzuki в РФ

На фоне низких объёмов реализации других моделей продажи кроссовера Vitara идут вверх. Об этом свидетельствуют последние статистические данные.
За первые пять месяцев 2016-го в РФ было реализовано 2,4 тысячи машин марки Suzuki, что на 28% выше аналогичного прошлогоднего показателя. Как 

1 июля 2016, 05:20
Suzuki призналась в нарушениях правил проверки автомобилей

Suzuki призналась в нарушениях правил проверки автомобилей

Автомобильная компания Suzuki Motor признала нарушения при определении расхода топлива своих автомобилей.

Автопроизводители готовы предоставить официальную информацию об этом в правительственные органы, передают японские журналисты. Нарушения выявились в результате внутреннего расследования в Suzuki. Сообщается, что речь идет не 
18 мая 2016, 03:27
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