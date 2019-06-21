Не совсем обычным делом пришлось заняться полиции в американском штате Флорида. После конкурса «Самый сильный человек в мире» один из местных жителей нашел на пляже резиновое ухо. Это протез, стоимость которого может доходить до нескольких тысяч долларов.
Правоохранители разместили объявление о розыске владельца в социальной сети.
"Это не вы потеряли ухо? Этот ушной протез был найден на общественном пляже ламантинов. Пожалуйста, свяжитесь с нами, если вы знаете владельца", - говорилось в сообщении полиции.
Позже сообщение обновилось. В нем говорилось, что владелец найден, сообщает «Интерфакс
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