В Тольятти мужчина устроил стрельбу на улице Полиция проводит проверку по факту стрельбы в Тольятти. В ночь на 21 февраля в дежурную часть поступило сообщение, что рядом с домом на улице Жукова слышны выстрелы. На место происшествия выехали полицейские. Они выяснили, что произошел конфликт между двумя мужчинами. …