5
40
35
Расширенный поиск

Новости

Актуальные темы

Сегодня
Неделя
Месяц

Бункер S

«Бункер S» Эфир передачи от 24 октября 2017г 
Все видео

Цифры

Цифры. Эфир передачи от 26 октября 2017г 
Все видео
ЗАПОЛНИТЕ ФОРМУ и наш менеджер по рекламе перезвонит вам 
 8888888b.   8888888b.   888                     d8888    .d8888b.            
 888  "Y88b  888   Y88b  888                    d8P888   d88P  Y88b           
 888    888  888    888  888                   d8P 888   888    888           
 888    888  888   d88P  888       888  888   d8P  888   Y88b. d888   .d88b.  
 888    888  8888888P"   888       888  888  d88   888    "Y888P888  d88P"88b 
 888    888  888 T88b    888       Y88  88P  8888888888         888  888  888 
 888  .d88P  888  T88b   888        Y8bd8P         888   Y88b  d88P  Y88b 888 
 8888888P"   888   T88b  88888888    Y88P          888    "Y8888P"    "Y88888 
                                                                          888 
                                                                     Y8b d88P 
                                                                      "Y88P"
Введите код, изображенный в стиле ASCII-арт.
ОАО "Телерадиокомпания ТЕРРА"

Материалы по теме:

С голодухи: ученые создали 3D-принтер, печатающий еду

С голодухи: ученые создали 3D-принтер, печатающий еду

Специалисты из Иерусалима создали технологию 3D-печати еды, которая может производить продукты питания из наноцеллюлозы. По прогнозам, такие 3D-принтеры поступят на рынок в ближайшие пять лет.
Как поясняют ученые, пока технология позволяет печатать тесто, но в перспективе принтеры смогут выдавать различные 

26 октября 2017, 05:06
Канадские исследователи нашли в Арктике ранее неизвестного одноглазого плоскоголового монстра

Канадские исследователи нашли в Арктике ранее неизвестного одноглазого плоскоголового монстра

Канадские специалисты заявили о том, что нашли ранее неизвестный официальной науке вид членистоногих в водах арктического острова Виктория. Этому существу дали наименование Monstrillopsis planifrons, что переводится как «плоскоголовый монстр».
Исследователи наткнулись на необычного представителя фауны на глубине 63 метра. Членистоногое 

26 октября 2017, 02:14
Шире шаг: Ученые рассказали, как характер человека влияет на его походку

Шире шаг: Ученые рассказали, как характер человека влияет на его походку

В процессе недавнего исследования было установлено, какое влияние оказывает характер человека на его походку. Ученые из Соединенных Штатов поделились результатами своих наблюдений в издании Social Psychological and Personality Science.
В экспериментах были задействованы свыше 15000 представителей разных возрастных групп. Как 

25 октября 2017, 05:04
Ученые выяснили, что влияет на сексуальную самооценку женщин

Ученые выяснили, что влияет на сексуальную самооценку женщин

Авторы недавнего исследования утверждают, что глаза, губы и уши оказывают большее влияние на сексуальную самооценку представительниц прекрасного пола, нежели их фигура. Об этом рассказывает издание Sexologies, передает РИА «Новости».
Опросом занимались бельгийские специалисты из Лувенского католического университета. Они установили, как 

25 октября 2017, 10:13
Ученые нашли под Самарой уникальные фрагменты древних существ

Ученые нашли под Самарой уникальные фрагменты древних существ

Остатки костей доисторических животных на территории Шенталинского района Самарской области обнаружили геологи Самарского государственного технического университета.  По оценкам ученых, найдены фрагменты существ, которые проживали примерно 270 000 000 лет назад. Кости лежали в русле древней реки. Её обитателями были доисторические костистые рыбы 

23 октября 2017, 09:00
В Крыму нашли уникальные захоронения времен русско-турецкой войны

В Крыму нашли уникальные захоронения времен русско-турецкой войны

Российские ученые-археологи обнаружили десятки погребальных ям с останками русских солдат и офицеров второй половины XVIII века. По словам членов поискового отряда "Память Перекопа", захоронение может стать крупнейшим на полуострове. 
Установить период погребения помогли предметы, найденные вместе с останками. Это оружие, 

10 октября 2017, 02:22
Кладоискатель нашел тайный центр Гитлера по созданию ядерной бомбы

Кладоискатель нашел тайный центр Гитлера по созданию ядерной бомбы

В Германии археолог-любитель заявил об обнаружении секретного центра Гитлера по созданию ядерного оружия. Об этом сообщает The Independent.
По сведениям издания, в окрестностях города Ораниенбурга 64-летний Бернд Тальман при помощи обычного металлоискателя обнаружил загадочный предмет, спровоцировавший необычный звуковой сигнал. Как 

25 сентября 2017, 05:21
Травоядные утконосые динозавры неожиданно оказались мясоедами, заявляют ученые

Травоядные утконосые динозавры неожиданно оказались мясоедами, заявляют ученые

Специалисты Колорадского университета открыли, что проживавшие 75 миллионов лет назад в районе современного штата Юта крупные травоядные динозавры периодически питались раками. Как говорят ученые, такое необычное поведение было обусловлено репродуктивной деятельностью рептилий.
Оценить рацион травоядных динозавров стало возможным после обнаружения 

22 сентября 2017, 12:13
Уникальные древние саркофаги нашли у футбольного стадиона в Риме

Уникальные древние саркофаги нашли у футбольного стадиона в Риме

Археологи обнаружили в районе футбольной арены "Стадио Олимпико" в столице Италии два уникальных саркофага. Они выполнены из мрамора и были сделаны в начале первого тысячелетия, рассказывает местное издание ANSA.
Ученые уже пришли к выводу, что в гробницах были похоронены представители 

30 августа 2017, 05:14
Исследование: Убивший динозавров астероид устроил на Земле мрак на два года

Исследование: Убивший динозавров астероид устроил на Земле мрак на два года

Армагеддон на нашей планете уже был, он на два года погрузил ее во тьму. Обстоятельства глобальной катастрофы воссоздали специалисты американского космического ведомства. Земля пережила это событие 66 миллионов лет назад.
Как поясняют авторы исследования на страницах зарубежных изданий, гигантский астероид 

22 августа 2017, 05:18
Привет из прошлого: На Волге палеонтологи обнаружили череп неизвестной рептилии

Привет из прошлого: На Волге палеонтологи обнаружили череп неизвестной рептилии

В процессе исследований на побережье Волги в Ульяновской области палеонтологи нашли череп неизвестной науке рептилии. По словам специалистов, находка принадлежит необычному виду морских плиозавров.
Ученые дали новому виду наименование Luskhan itilensis. У древних плиозавров была короткая шея, они перемещались быстрее 

26 мая 2017, 05:33
«Охотники за привидениями»: Ученые обнаружили неизвестный прежде вид динозавров

«Охотники за привидениями»: Ученые обнаружили неизвестный прежде вид динозавров

Американские специалисты из штата Монтана сделали очередное открытие, о котором рассказывает Phys.org. На берегу реки Джудит найдены останки животного, которого идентифицировали как один из подвидов бронированного динозавра – анкилозавра.
Как утверждают ученые, этот древний представитель фауны очень напоминает героя фильма 

11 мая 2017, 10:34
На юге Китая рабочий обнаружил пять окаменелых яиц динозавра

На юге Китая рабочий обнаружил пять окаменелых яиц динозавра

В процессе строительства в одной из китайских провинций мужчина нашел доисторическую кладку из 5 яиц динозавра. Очень важный в плане исследований артефакт был обнаружен близ населенного пункта Фошань на юге КНР.
Ученые сделали вывод, что находка относится к Меловому периоду. 

19 апреля 2017, 09:22
Ученые: Предками человека были не обезьяны, а рептилии

Ученые: Предками человека были не обезьяны, а рептилии

Американские Ученые из Северо-Западного университета США утверждают, что предками современного человека являлись крокодилообразные рептилии, жившие на нашей планете 400 млн лет назад. Это исследование опровергает давно устоявшуюся версию о происхождении людей от обезьян.
Специалисты тщательно изучили останки ископаемых представителей фауны 

15 марта 2017, 10:20
Палеонтологи нашли древние останки беременной рептилии

Палеонтологи нашли древние останки беременной рептилии

Английский палеонтолог Бентон со своими коллегами совершенно неожиданно для себя сделал серьезное открытие. В КНР при исследованиях в местности, хранящей артефакты юрского периода, были найдены останки беременной рептилии. Как установили эксперты, доисторические морские рептилии были живородящими.
По словам Бентона, находка 

15 февраля 2017, 10:35
Ученые назвали десять самых популярных рептилий на Земле

Ученые назвали десять самых популярных рептилий на Земле

Весьма любопытное исследование провели специалисты из Оксфорда вместе с израильскими коллегами. Ученые составили перечень наиболее популярных рептилий в мире.
Вообще, исследователи уже много лет пытаются установить, влияет наша личная симпатия к некоторым видам животных на то, какие именно из них 

5 мая 2016, 04:33
© ТРК «ТЕРРА», 2002-2015. Все права защищены.
При использовании материалов сайта активная ссылка на www.trkterra.ru обязательна
Сетевое издание Медиапортал "ТЕРРА". Свидетельство о регистрации СМИ: ЭЛ № ФС 77 - 71080 от 13 сентября 2017 г.