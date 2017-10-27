На юго-востоке Франции международная группа палеонтологов нашла останки неизвестного прежде вида травоядных динозавров. Как считают ученые, Matheronodon provincialis жил в этом регионе 84 – 72 миллиона лет назад и имел необычные зубы-ножницы, использовавшиеся им для раздробления грубой растительной пищи, рассказывает Scientific Reports.
Ученые причислили этот вид рептилий к группе игуанодонтовых. Такие существа перемещались на двух задних конечностях. Самые крупные особи были шестиметровой длины.
У представителей этого вида были большие зубы 6-сантиметровой высоты и 5-сантиметровой ширины. Судя по останкам, на боках зубов отсутствовала эмаль, что могло располагать их к самозатачиванию, борозды позволяли делать зубчатые разрезы. В верхней части челюсти было только восемь зубов – по четыре с каждой стороны. Как считают палеонтологи, гигантские животные делали точные жевательные движения, напоминающие «стригущее» действие ножниц, что давало возможность измельчать растения.
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