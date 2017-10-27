Ученые назвали десять самых популярных рептилий на Земле Весьма любопытное исследование провели специалисты из Оксфорда вместе с израильскими коллегами. Ученые составили перечень наиболее популярных рептилий в мире.

Вообще, исследователи уже много лет пытаются установить, влияет наша личная симпатия к некоторым видам животных на то, какие именно из них …