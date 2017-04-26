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Дизайнер АвтоВАЗа Стив Маттин получил травму во время отдыха на Байкале

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В США вазовскую

В США вазовскую "классику" продают за 40 000 долларов

В группе "Паблик Тольятти" соцсети "ВКонтакте" поведали, что в Америке на сайтах объявлений появилась в продаже за 40 тысяч долларов вазовская спортивная машина с пропиской во Флориде. Машина ищет нового владельца. Выпущена в 1987 году, но после реконструкции в 
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