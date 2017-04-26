В местечке Макон на востоке Франции был найден заброшенный автосалон LADA, в котором находятся покрывшиеся пылью раритетные автомобили тольяттинского производства. Снимки появились в сообществе «Автомобильный исторический портал» в Facebook.
Как отмечается, рядом со зданием стоят около 10 машин - «восьмерки», «девятки» и «десятки». Специалисты обратили внимание, что на территории салона есть «девятки» с короткими крыльями, которые признаны редкими даже в РФ. Их выпуск завершился в 1991 году, когда появился новый дизайн передней части этой модели.
Неподалеку в полуразобранном состоянии находятся проржавевшие хэтчбеки и универсалы LADA, внедорожник «Нива» и другие. Лучше всего сохранились автомобили, которые были в ангаре. Это редкие экземпляры, созданные на основе «восьмерки», – купе и спорткар.
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