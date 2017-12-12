Специалисты германского концерна обнародовали тизер обновленного седана Jetta. Презентация автоновинки намечена на начало 2018-го и пройдет на мотор-шоу в Детройте.
Дизайн модели не был особым секретом, так как автопапарацци уже размещали в Сети отдельные снимки модели. На сей раз на тизере автомобиль представлен в профиль. По оценкам экспертов, новая Jetta имеет стильный экстерьер, оптика выдержана в духе нового Arteon.
Модель сконструирована на платформе MQB и увеличила габариты. Седан получит 1,4- и 2,0-литровые турбодвигатели, а также 1,6-литровый атмосферный агрегат.
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