Реализация 5-дверного Solaris в ближайшее время начнется в Соединенных Штатах и Канаде. О том, когда обновленная модель придет на другие рынки, в том числе российский, пока информации нет.

По словам экспертов, изменения в экстерьере существенными назвать нельзя. Особенно это относится …