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Бункер S

«Бункер S» Эфир передачи от 5 декабря 2017г 
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Цифры. Эфир передачи от 11 декабря 2017г 
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Внедорожник Suzuki Jimny нового поколения сфотографировали автопапарацци на заводе

Пока в корпорации Suzuki только собираются представить новую версию внедорожника, автопапарацци смогли сделать на заводе снимки модели без камуфляжа. Как утверждается, на японском предприятии стартовал процесс тестовой сборки автомобиля.
На данный момент компания держит в секрете дату презентации нового Suzuki 

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Новый Bentley Continental GT появится в РФ в 2018 году

Новый Bentley Continental GT появится в РФ в 2018 году

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5 декабря 2017, 12:02
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Бюджетный седан Volkswagen Ameo выпущен в новой версии Sport

В Сети появилось изображение самой последней версии бюджетного седана Volkswagen Ameo. По словам экспертов, это будет модификация Sport.
Как следует из снимков, новое исполнение Volkswagen Ameo станет, в частности, отличаться колесными дисками и крышей черного цвета. Есть и другие особенности. 

29 ноября 2017, 10:08
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Компания Volkswagen расстается с самарским партнером

В российском представительстве компании Volkswagen сообщили о расторжении дилерского договора с самарским партнером «Диверс Моторс». Продления не будет, говорится в официальном письме от PR-отдела Volkswagen в России, передает car-mania.ru.

На сайте компании «Диверс Моторс» пока остается в списке 
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Volkswagen начал продажи Golf GTE и GTD

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Гибридная GTE получила 1,4-литровый бензомотор мощностью 150 л.с.. Также автомобиль имеет 75-киловатный электрический 

20 января 2017, 10:39
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Volkswagen представит в Женеве новый кроссовер на базе Golf

Немецкая корпорация Volkswagen готовит к выходу компактный внедорожник, созданный на базе известной модели VW Golf. Новый SUV станет серийной версией концептуальной модели T-Roc Concept и будет представлен весной 2017 года на Автосалоне в Женеве. Сообщается, что компактный кроссовер получит расширенную линейку бензиновых и 

14 ноября 2016, 04:09
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