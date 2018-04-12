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Материалы по теме:

Руководителя организации будут судить за загрязнение почвы в Тольятти

Руководителя организации будут судить за загрязнение почвы в Тольятти

В 2016 году на улице Новозаводской в Тольятти был обнаружен участок земли, загрязненный нефтепродуктами. По этому факту было возбуждено уголовное дело.

По версии следствия, в происшествии оказался виноват руководитель фирмы ООО «Константа». Она занималась производством бензина. Именно работа установки по переработке 

12 апреля 2018, 04:53
25 тысяч сосен высадят в Тольятти

25 тысяч сосен высадят в Тольятти

27 апреля в Тольятти пройдет экологическая акция. Она состоится в рамках проекта «Восстановление лесов Самарской области». При поддержке 350 волонтеров там будут высажены 25 тысяч сосен. При хорошей приживаемости такой лесной массив способен поглощать до 240 тонн пыли в год, 

12 апреля 2018, 01:33
В Топ-50 самых популярных автомобилей в мире попала Lada

В Топ-50 самых популярных автомобилей в мире попала Lada

Российская Lada попала в Топ-50 самых популярных автомобилей в мире. По итогам февраля продано более 29 тысяч машин, выпущенных на площадках АвтоВАЗа. Это на 36 процентов превышает показатели за аналогичный период 2017 года, говорится в отчете автомобильного портала Focus2move. В 

11 апреля 2018, 08:02
Мужчина попался на незаконной рубке леса в Борском районе

Мужчина попался на незаконной рубке леса в Борском районе

К полицейским поступила информация о том, что на территории Борского района идет незаконная вырубка леса. Прибывшие на место преступления правоохранители изъяли следы обуви. Позже выяснилось, что к рубке леса может быть причастен 63-летний житель одного из окрестных сел.

По информации ГУ 

11 апреля 2018, 12:01
Уголовное дело о загрязнении Волги на 22 миллиона рублей возбуждено в Тольятти

Уголовное дело о загрязнении Волги на 22 миллиона рублей возбуждено в Тольятти

Самарская межрайонная природоохранная прокуратура провела проверку на территории Комсомольского района Тольятти, а также в акватории Куйбышевского водохранилища. Сотрудники надзорного ведомства обнаружили на береговой линии свалку отходов площадью 1950 квадратных метров. Из-за этого был причинен вред среде обитания водных биологических ресурсов, 

11 апреля 2018, 10:17
Выпуск Chevrolet Niva приостановлен в Тольятти

Выпуск Chevrolet Niva приостановлен в Тольятти

В Тольятти из-за недопоставки комплектующих приостановлен конвейер GM-АвтоВАЗ, пишет РБК. Напомним, совместное предприятие выпускает внедорожники Chevrolet Niva («Шевроле Нива»). Когда работа возобновится, пока не сообщается. На заводе заверили, что график отгрузок автомобилей дилерам не изменен, а рабочим выплатят компенсацию 
10 апреля 2018, 03:43
Новый завод Valeo появится в Самарской области

Новый завод Valeo появится в Самарской области

Французский концерн Valeo намерен работать в Самарской области. Свой бизнес компания хочет разместить на территории Тольятти. Соответствующий протокол о намерениях был подписан между представителями французской стороны и руководства Автограда.

«Французские компании уже представлены в Тольятти,  отметила посол Франции Сильви Берманн. - Компания Валео, бесспорно, 

9 апреля 2018, 08:01
Уже 79 тысяч автомобилей Lada смог продать АвтоВАЗ с начала года

Уже 79 тысяч автомобилей Lada смог продать АвтоВАЗ с начала года

По итогам первого квартала в России было реализовано более 79 тысяч автомобилей Lada, что почти на треть выше аналогичного результата прошлого года, сообщает пресс-служба АвтоВАЗа. При этом в марте продали 30 тысяч 700 машин, рост составил 22 процента. Самой популярной 

5 апреля 2018, 05:24
Volvo может начать сборку автомобилей в России

Volvo может начать сборку автомобилей в России

Корпорация Volvo может начать сборку машин и выпуск автокомпонентов в России.  Об этом рассказывают специализированные издания со ссылкой на гендиректора Volvo Cars Russia Майкла Мальмстена.
По словам топ-менеджера, в компании полагают, что авторынок РФ в перспективе вырастет. Впрочем, на данный 

31 марта 2017, 05:21
Volvo сконцентрируется на производстве кроссоверов и внедорожников

Volvo сконцентрируется на производстве кроссоверов и внедорожников

Компания Volvo собирается сосредоточиться на выпуске серии внедорожников и кроссоверов к 2020 году. До конца текущего десятилетия в линейке моделей концерна останутся в основном автомобили этой категории.
Одной из наиболее долгожданных премьер станет появление компактного кроссовера Volvo XC40 в 2018 

5 октября 2016, 02:40
Компания Volvo планирует продажу беспилотных авто к 2021 году

Компания Volvo планирует продажу беспилотных авто к 2021 году

В планах шведской компании Volvo Car выпустить к 2021 году свой первый беспилотный автомобиль. Работа над новой моделью ведется уже сейчас, а испытания беспилотного вождения начнутся в следующем году.
Хакан Самуэльссон, генеральный директор Volvo, сообщил, что компания хочет выпустить уникальный 

22 июля 2016, 06:26
Volvo с 1 октября возобновит производство грузовиков в Калуге

Volvo с 1 октября возобновит производство грузовиков в Калуге

Произведенные кабины для грузовиков могут начать экспортировать за рубеж, пишут СМИ со ссылкой на главу Volvo Trucks в нашей стране Питера Андерссона. По словам топ-менеджера, трудиться на дочернем предприятии станут прежние сотрудники, всего около 500 человек. Напомним, в конце 2014 
9 сентября 2015, 08:45
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