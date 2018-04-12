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Руководителя организации будут судить за загрязнение почвы в Тольятти
В 2016 году на улице Новозаводской в Тольятти был обнаружен участок земли, загрязненный нефтепродуктами. По этому факту было возбуждено уголовное дело.
По версии следствия, в происшествии оказался виноват руководитель фирмы ООО «Константа». Она занималась производством бензина. Именно работа установки по переработке …
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12 апреля 2018, 04:53
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25 тысяч сосен высадят в Тольятти
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12 апреля 2018, 01:33
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В Топ-50 самых популярных автомобилей в мире попала Lada
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11 апреля 2018, 08:02
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Мужчина попался на незаконной рубке леса в Борском районе
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11 апреля 2018, 12:01
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Уголовное дело о загрязнении Волги на 22 миллиона рублей возбуждено в Тольятти
Самарская межрайонная природоохранная прокуратура провела проверку на территории Комсомольского района Тольятти, а также в акватории Куйбышевского водохранилища. Сотрудники надзорного ведомства обнаружили на береговой линии свалку отходов площадью 1950 квадратных метров. Из-за этого был причинен вред среде обитания водных биологических ресурсов, …
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11 апреля 2018, 10:17
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Выпуск Chevrolet Niva приостановлен в Тольятти
В Тольятти из-за недопоставки комплектующих приостановлен конвейер GM-АвтоВАЗ, пишет РБК. Напомним, совместное предприятие выпускает внедорожники Chevrolet Niva («Шевроле Нива»). Когда работа возобновится, пока не сообщается. На заводе заверили, что график отгрузок автомобилей дилерам не изменен, а рабочим выплатят компенсацию …
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10 апреля 2018, 03:43
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Новый завод Valeo появится в Самарской области
Французский концерн Valeo намерен работать в Самарской области. Свой бизнес компания хочет разместить на территории Тольятти. Соответствующий протокол о намерениях был подписан между представителями французской стороны и руководства Автограда.
«Французские компании уже представлены в Тольятти, отметила посол Франции Сильви Берманн. - Компания Валео, бесспорно, …
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9 апреля 2018, 08:01
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Уже 79 тысяч автомобилей Lada смог продать АвтоВАЗ с начала года
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5 апреля 2018, 05:24
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Volvo может начать сборку автомобилей в России
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31 марта 2017, 05:21
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Volvo сконцентрируется на производстве кроссоверов и внедорожников
Компания Volvo собирается сосредоточиться на выпуске серии внедорожников и кроссоверов к 2020 году. До конца текущего десятилетия в линейке моделей концерна останутся в основном автомобили этой категории.
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5 октября 2016, 02:40
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Компания Volvo планирует продажу беспилотных авто к 2021 году
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22 июля 2016, 06:26
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Volvo с 1 октября возобновит производство грузовиков в Калуге
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9 сентября 2015, 08:45