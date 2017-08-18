Возле Международной космической станции уфологии заметили корабль NASA «Красный дракон». По словам специалистов, речь идет о засекреченном проекте американского космического ведомства для наблюдения за космосом.
Как утверждается, возле МКС в процессе стыковки с грузовым кораблем в объективах камер оказался «Красный дракон». Это в очередной раз подтверждает тот факт, что NASA большое количество своих исследований скрывает от широкой общественности.
Сейчас в Сети обсуждается несколько версий о принадлежности красного корабля. Кроме версии о NASA, есть мнения, что это секретное оружие американских ВВС либо даже ядерное оружие КНДР. При этом скептики полагают, что на изображении запечатлен луч лазера, которым определяют расстояние до объекта. Так как в тот момент шла стыковка грузового корабля со станцией, эта версия многим представляется более правдивой.
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