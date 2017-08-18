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Бункер S

«Бункер S» Эфир передачи от 15 августа 2017г 
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Цифры. Эфир передачи от 17 августа 2017г 
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В NASA сфотографировали

В NASA сфотографировали "улиток-гигантов" на Плутоне

Сотрудники американского космического ведомства раскрыли тайну «улиток-гигантов» на Плутоне. Таким образом поставлена точка в дискуссиях на тему, есть ли на далекой планете живые существа.
Некоторое время назад зарубежные СМИ обнародовали снимки некоего существа, которое по мере движения оставляло за собой 

18 августа 2017, 12:28
Уфологи на Марсе нашли обломки потерпевшего крушение корабля

Уфологи на Марсе нашли обломки потерпевшего крушение корабля

Уфологи на Красной планете рассмотрели часть космического корабля, который, по версии специалистов, очень давно потерпел крушение. Открытие было сделано в процессе изучения изображений, полученных марсоходом Curiosity.
На одном из снимков при детальном изучении можно различить кусок космического аппарата, утверждают исследователи. 

16 августа 2017, 12:35
NASA: Столкновение кометы с Юпитером уничтожит человечество

NASA: Столкновение кометы с Юпитером уничтожит человечество

Специалисты из Соединенных Штатов полагают, что столкновение кометы Сфивта-Таттла, образующей метеорный поток Персеиды, с Юпитером может повлечь за собой уничтожение нашей планеты и гибель всего человечества. Ученые NASA прогнозируют, что подобное может ожидать Землю через 4 тыс. лет.
Примерно в 

15 августа 2017, 10:05
Ученые NASA нашли на снимке Луны

Ученые NASA нашли на снимке Луны "парящий дом пришельцев"

На Луне при помощи виртуального исследователя streetcap1 был найден большой загадочный объект, который парит над поверхностью. Необычный "дом" обнаружили на юго-востоке 85-километрового ударного лунного кратера Тихо.
На снимках со спутника можно рассмотреть таинственный объект, от которого на склон кратера падает 

14 августа 2017, 05:38
К Земле мчится астероид размером с дом

К Земле мчится астероид размером с дом

Как сообщают специалисты Европейского космического агентства, огромный астероид максимально приблизится к нашей планете 12 октября. Он проследует мимо Земли на расстоянии всего в 44 тысячи километров, что по вселенским меркам очень мало.
Подавляющее большинство ученых сходятся во мнении, что столкновения 

11 августа 2017, 03:57
Когда пролетаешь над Землей со скоростью 28 000 км/ч

Когда пролетаешь над Землей со скоростью 28 000 км/ч

Роскосмос на своей странице в "Фейсбуке" опубликовал одну из лучших фотографий этой недели.

На снимке можно увидеть Международную космическую станцию и ночные города нашей родной планеты, которые “похожи на звездный дождь”. Фотография сделана российским космонавтом Сергеем Рязанским с выдержкой 
4 августа 2017, 04:36
Самарцы станут свидетелями космических метаморфоз

Самарцы станут свидетелями космических метаморфоз

В сообществе «Новости Самары - Самара life» соцсети «ВКонтакте» анонсируют, что в ночь с понедельника на вторник, с 7 на 8 августа, в Самаре будут наблюдать довольно интересное астрономическое событие – частное лунное затмение! Это когда Земля закроет Солнце 
4 августа 2017, 09:30
Инопланетяне возле МКС: Камеры Международной космической станции поймали огромный таинственный объект

Инопланетяне возле МКС: Камеры Международной космической станции поймали огромный таинственный объект

Камеры МКС передали кадры, на которых различим огромный загадочный объект. Уфологи, проанализировавшие запись, убеждены, что это НЛО.
Как поясняют специалисты, камеры Международной космической станции осуществляют съемку круглосуточно и передают всю информацию на Землю в режиме реального времени. В свою очередь, 

21 июля 2017, 12:26
Экс-инженер NASA собрал самый мощный в мире водяной пистолет

Экс-инженер NASA собрал самый мощный в мире водяной пистолет

Гигантское и не знающее аналогов необычное устройство уже попало в Книгу рекордов Гиннеса как самый большой и мощный водяной пистолет в мире. Идея создания этой конструкции, которая функционирует по тому же принципу, что и обыкновенный водяной пистолет, пришла бывшему специалисту 

13 июля 2017, 05:14
Один и без скафандра: Камеры МКС получили загадочные снимки человека в открытом космосе

Один и без скафандра: Камеры МКС получили загадочные снимки человека в открытом космосе

В Сети идет обсуждение загадочных кадров, сделанных экипажем Международной космической станции. В определенный момент взору пользователей предстает человек, якобы вышедший в открытый космос без скафандра.
Изначально это была обычная съемка, из разряда тех, что производятся на МКС сотрудниками NASA регулярно. 

30 мая 2017, 02:13
NASA летом создаст на МКС самое холодное место во Вселенной

NASA летом создаст на МКС самое холодное место во Вселенной

В 2017 году ученые NASA собираются создать на Международной космической станции самое холодное место во Вселенной. Для этого они используют специальную Лабораторию холодного атома.
Как поясняют специалисты, речь ведется об особом «холодильнике» для осуществления экспериментов при малых температурах. В данной 

7 марта 2017, 05:16
Самарцы смогут наблюдать в небе полет МКС

Самарцы смогут наблюдать в небе полет МКС

Жители Самарской области примерно с 3 до 15 февраля смогут увидеть в небе МКС. За станцией можно будет наблюдать невооруженным глазом в вечернее время, примерно с 19 часов. Так как объект движется быстро, рассмотреть его в объектив телескопа и бинокля 

3 февраля 2017, 03:09
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