3
39
27
Расширенный поиск

Новости

Бункер S

«Бункер S» Эфир передачи от 27 июня 2017г 
Все видео

Цифры

Цифры. Эфир передачи от 28 июня 2017г 
Все видео
ЗАПОЛНИТЕ ФОРМУ и наш менеджер по рекламе перезвонит вам
11 + 2 =
Решите эту простую математическую задачу и введите результат. Например, для 1+3, введите 4.
ОАО "Телерадиокомпания ТЕРРА"

Материалы по теме:

Сколько денег нести врачам: блогер сравнил цены на медуслуги в Самаре и Новокуйбышевске

Сколько денег нести врачам: блогер сравнил цены на медуслуги в Самаре и Новокуйбышевске

Блогер Роман Сараев сравнивает медиков Новокуйбышевска и 116-го километра. "Я как-то клеймил коммунальщиков 116 км, что они застряли в 90-х по сравнению с прогрессивными новокуйбышевскими коллегами. Теперь имею небольшой опыт общения с медработниками Куйбышевского района г. о. Самара и 
30 июня 2017, 06:00
Штрафной удар: ФАС выявила незаконное использование символики Кубка конфедераций

Штрафной удар: ФАС выявила незаконное использование символики Кубка конфедераций

Первый факт неправомерного использования символики Кубка конфедераций-2017 установлен в Северной столице. Об этом информирует пресс-служба Федеральной антимонопольной службы (ФАС) России.
Отмечается, что в магазинах «Семья» (ООО «ТД Интерторг») распространяли печатную продукцию с незаконным изображением символики футбольного первенства. В итоге клиенты 

27 июня 2017, 05:29
Матч года: Сегодня сборные России и Португалии сойдутся в поединке на Кубке Конфедераций

Матч года: Сегодня сборные России и Португалии сойдутся в поединке на Кубке Конфедераций

Сегодня футбольные сборные РФ и Португалии проведут матч на Кубке конфедераций. Начало игры – 18-00 по московскому времени. Команда Станислава Черчесова одержала победу в дебютной встрече над игроками Новой Зеландии со счетом 2:0. Португальцы в игре с Мексикой довольствовались ничьей 

21 июня 2017, 01:18
Будьте здоровы: В воскресенье медработники отметили свой профессиональный праздник

Будьте здоровы: В воскресенье медработники отметили свой профессиональный праздник

В Самаре их чествовали в Театре оперы и балета. Самые заслуженные получили благодарности губернатора и почетные звания.
В Самарской области 36 тысяч медицинских работников. Это сотни разных специальностей и тысячи спасенных жизней. Ирина Козева стояла у истоков создания в регионе 

19 июня 2017, 06:52
Около 4,5 тысяч жителей Самарской области больны туберкулезом

Около 4,5 тысяч жителей Самарской области больны туберкулезом

В регионе наблюдается сокращение уровня заболеваемости - за 3,5 года на 20%. Положительный сдвиг врачи объясняют увеличением охвата населения профосмотрами. Это позволяет выявить туберкулез на ранней стадии. Позитивно сказался и рост числа контактных с пациентами лиц, охваченных лечением.
Один человек 

15 июня 2017, 05:18
На самарском стадионе

На самарском стадионе "Локомотив" во время матча у футболиста остановилось сердце

Такова легенда учений врачей на стадионе "Локомотив". У бригады медиков, дежурящих у кромки поля, 2 минуты на то, что добежать до пациента и начать реанимацию. 1 минуту делают непрямой массаж сердца, 10 секунд бегут, потом всё повторяется.
Рядом на поле 

7 июня 2017, 12:48
Спрогнозированы сроки и место самого мощного землетрясения

Спрогнозированы сроки и место самого мощного землетрясения

По прогнозам ученых, самое мощное землетрясение на планете может случиться недалеко от чилийской столицы. О предупреждениях сейсмологов рассказывает издание Earth and Planetary Science Letters.
Специалисты утверждают, что в ближайшие десятилетия в окрестностях Сантьяго может случиться высвобождение гигантского объема энергии в 

2 мая 2017, 02:53
Ученые: прием пищи после 20:00 приводит к ожирению

Ученые: прием пищи после 20:00 приводит к ожирению

Научные исследователи из Чили в очередной раз подтвердили устоявшееся мнение ученых о вреде приема пищи в вечернее время.

Для участия в эксперименте были приглашены более 5 тысяч человек разных возрастов. Добровольцы согласились предоставлять экспертам регулярные данные о своем физическом самочувствии и 

12 июня 2016, 05:49
Ученые обнаружили в Чили тысячелетние мумии женщины и двух детей

Ученые обнаружили в Чили тысячелетние мумии женщины и двух детей

В Чили на территории Атакамы фермеры совершенно случайно наткнулись на древние захоронения. Прибывшие на место археологи определили, что возраст мумий составляет более 900 лет.

Как сообщают чилийские информагентства, в захоронениях были обнаружены мумии женщины и двоих детей. Кроме того, там нашли 

3 июня 2016, 04:32
Острая пища продлевает жизнь человеку - ученые

Острая пища продлевает жизнь человеку - ученые

Китайские исследователи выяснили, что острая еда, особенно с добавлением свежего перца чили, способствует долголетию. Перец чили содержит капсаицин, который обладает противовоспалительными свойствами.

Учеными был проведен опрос примерно 500 тыс. человек от 30 до 79 лет. Оказалось, что те, кто 
5 августа 2015, 04:51
© ТРК «ТЕРРА», 2002-2015. Все права защищены.
При использовании материалов сайта активная ссылка на www.trkterra.ru обязательна