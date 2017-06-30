Хирурги одного из стационаров в Чили смотрели телевизионную трансляцию вчерашней полуфинальной встречи Кубка конфедераций Португалия – Чили во время операции. Об этом рассказали зарубежные информационные агентства.
В Сети размещены кадры, на которых медики эмоционально реагируют на удачно отраженный чилийским вратарем пенальти. Тем временем на операционном столе лежит пациент.
Эта информация вызвала широкий общественный резонанс в стране. В чилийском парламенте осудили поведение медработников и пообещали разобраться в инциденте. Как известно, в полуфинале Кубка конфедераций национальная команда страны нанесла португальцам поражение со счетом 3:0 в серии послематчевых пенальти.
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