Австралийские ученые из Квинслендского университета утверждают, что низкие температуры приводят к накоплению повреждений ДНК. При этом изначально возникновение данных повреждений провоцируется действием ультрафиолета.
Свое умозаключение специалисты сделали в результате многочисленных опытов над головастиками полосатой болотной лягушки. В процессе наблюдений эксперты анализировали, какое именно воздействие ультрафиолетовое излучение оказывает на этих представителей фауны.
Как оказалось, у головастиков, которые попадали в условия низких температур, быстрее деградировала ДНК. А все объяснялось тем, что ультрафиолетовое излучение вызывало разрыв оснований ДНК. В дальнейшем накопленные в организме изменения приводили к мутациям и гибели клеток. По мнению ученых, эти угрозы актуальны и для человека.
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