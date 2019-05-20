20 мая телеканал показал заключительный эпизод одного из самых масштабных и дорогих сериалов последних лет «Игра престолов». Финал телесаги вызвал неоднозначную реакцию. Многие фанаты начали писать о том, что сериал, начинавшийся шедеврально, закончился совершенно бесславно и он заслуживает большего. Кого-то, наоборот, концовка привела в восторг.
Напомним, «Игра престолов» снималась телеканалом HBO на основе цикла произведений «Песнь льда и пламени», созданных писателем Джорджем Мартином. Самая первая серия вышла на экраны 17 апреля 2011 года.
|
Американцы все чаще называют детей в честь персонажей «Игры престолов»
Все больше американских родителей называют детей в честь персонажей сериала «Игра престолов». Об этом сообщает gazeta.ru со ссылкой на издание Business Insider. Одним из самых популярных имен в США по данным за прошлый год стала Арья. Так назвали 2 …
|
13 мая 2019, 12:41
|
Тест: хорошо ли вы помните сериал «Игра престолов»?
|
14 апреля 2019, 08:42
|
Стало известно, когда выйдет финальный сезон «Игры престолов»
|
14 января 2019, 12:54
|
«ТЕРРА-РЕН ТВ» покажет продолжение «Джокера»
|
10 ноября 2018, 03:35
|
Джокер возвращается на "ТЕРРУ - РЕН ТВ"
|
29 октября 2018, 10:49
|
Стала известна дата выхода новой книги Джорджа Мартина
|
2 октября 2018, 02:36
|
«Игра престолов» получила семь премий «Эмми»
|
10 сентября 2018, 11:33
Мы Вам перезвоним!