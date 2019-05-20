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Легко и непринужденно о бомбах информационной повестки. Илья Табуев, Александр Гутин и Денис Коршиков обсуждают, на каком уровне в «помидорной столице России» Сызрани установили цены на рассаду, по каким причинам профессия Александра Кокорина оказалась неприменима в СИЗО и почему 
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Тест: хорошо ли вы помните сериал «Игра престолов»?

Тест: хорошо ли вы помните сериал «Игра престолов»?

14 апреля на телеэкраны выйдет первая из последних шести эпизодов сериала «Игра престолов». Они поставят точку в киноповествовании, за которым зрители следят с 2011 года. За это время в сериале сменилось огромное количество героев, с каждым из них связана собственная 
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Стало известно, когда выйдет финальный сезон «Игры престолов»

Стало известно, когда выйдет финальный сезон «Игры престолов»

Создатели популярного сериала «Игра престолов» подтвердили, что заключительный, восьмой сезон саги выйдет на экраны весной этого года. Премьера первой серии назначена на 14 апреля. Об этом сообщается в официальном тизере, который выпустила компания HBO.

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Джокер возвращается на

Джокер возвращается на "ТЕРРУ - РЕН ТВ"

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Стала известна дата выхода новой книги Джорджа Мартина

Стала известна дата выхода новой книги Джорджа Мартина

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«Игра престолов» получила семь премий «Эмми»

«Игра престолов» получила семь премий «Эмми»

В Лос-Анджелесе прошла церемония вручения премий «Эмми». Одним из главных ее триумфаторов стал сериал «Игра престолов». Он заявлялся сразу по 22 номинациям и одержал победы в семи из них. Создатели получили премии  за визуальные эффекты, грим, дизайн костюмов, лучшую оригинальную 

10 сентября 2018, 11:33
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