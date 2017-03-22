Ученые объяснили, почему человек видит всю свою жизнь перед смертью Человек перед смертью может увидеть всю свою жизнь вследствие активации отдельных участков головного мозга. Об этом заявили израильские ученые после продолжительных исследований.

Представители медицинского центра Хадасса отправили опросники 264 людям, которые в свое время находились в состоянии клинической смерти. Ответы …