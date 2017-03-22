В Великобритании на английском языке впервые издана книга экс-телохранителя главы Адольфа Гитлера Рохуса Миша под названием «Последний свидетель Гитлера». Об этом сообщает издание The Sun.
Миш скончался в 2013 году в германской столице в 96-летнем возрасте. В воспоминаниях Миш рассказал о деталях самоубийства главы Третьего рейха. Он оказался первым, кто увидел Гитлера после смерти.
Войдя в комнату, где некоторое время назад заперлись Гитлер и Ева Браун, Рохус увидел, находилась на диване с вытянутыми ногами, а рядом был мертвый фюрер. Его глаза были открыты, а голова наклонена вперед, вспоминает бывший телохранитель.
Миш работал в штаб-квартирах Гитлера с 1940 по 1945 год, был не только телохранителем, но и телефонистом. В мае 1945-го его взяли в плен советские войска, далее были 9 лет лагерей и возвращение в Германию. На родине Миш занялся бизнесом, держал магазин товаров для дома.
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