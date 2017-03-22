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Цифры. Эфир передачи от 17 марта 2017г 
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В Англии на аукцион выставят альбом личных фотографий Адольфа Гитлера

В Англии на аукцион выставят альбом личных фотографий Адольфа Гитлера

Альбом уникальных личных снимков лидера нацистской Германии и НСДАП Адольфа Гитлера, а также прочих членов партии, выставят на аукцион 15 марта. Об этом информирует Reuters.
Альбом был обнаружен советским солдатом весной 1945 года в спальне Евы Браун, а впоследствии был 

14 марта 2017, 08:07
Новая книга о криминале на Безымянке появилась в сети

Новая книга о криминале на Безымянке появилась в сети

Издательство «Эксмо» опубликовало на своем сайте первые страницы нового романа самарца Андрея Олеха. Книга называется «Улица Свободы. Приключения советских фураг». События разворачиваются в Куйбышеве на Безымянке в 1975 году. Двое фураг крадут слитки платины с оборонного завода.

«В новой 
9 марта 2017, 11:25
Ученые объяснили, почему человек видит всю свою жизнь перед смертью

Ученые объяснили, почему человек видит всю свою жизнь перед смертью

Человек перед смертью может увидеть всю свою жизнь вследствие активации отдельных участков головного мозга. Об этом заявили израильские ученые после продолжительных исследований.
Представители медицинского центра Хадасса отправили опросники 264 людям, которые в свое время находились в состоянии клинической смерти. Ответы 

30 января 2017, 02:07
Самарец Андрей Олех написал книгу об ограблении оборонного завода

Самарец Андрей Олех написал книгу об ограблении оборонного завода

Самарский писатель Андрей Олех завершил работу над своей новой книгой «Улица Свободы». Как уже сообщала «ТЕРРА», главные герои романа – фураги, представители субкультуры, существовавшей в Куйбышеве в 1960-1980 годы. По сюжету книги, двое молодых людей совершают крупное ограбление оборонного 
26 января 2017, 07:17
Правительство Австрии отказалось демонтировать дом Адольфа Гитлера

Правительство Австрии отказалось демонтировать дом Адольфа Гитлера

Руководители города Браунау-на-Инне не стали демонтировать здание, в котором появился на свет кровавый диктатор Адольф Гитлер. Такую информацию передают европейские информагентства.
Теперь власти приняли решение подвергнуть дом реставрации и отдать его организации, которая помогает инвалидам. По их мнению, отказ сносить 

16 декабря 2016, 04:48
В Самаре вышла книга, посвященная Александру Сенопальникову

В Самаре вышла книга, посвященная Александру Сенопальникову

В Самаре презентовали книгу «Товарищ, генерал», посвященную бывшему главе областного управления госнаркоконтроля Александру Сенопальникову. Генерал-лейтенант - ветеран боевых действий и участник многих контртеррористических операций, в том числе в Чечне. Силовое ведомство возглавлял с 2010-го. Лишь смерть заставила офицера покинуть свой 

15 декабря 2016, 01:43
Ученые: найден способ борьбы с неприятными воспоминаниями

Ученые: найден способ борьбы с неприятными воспоминаниями

Чтобы избавиться от негативных воспоминаний, человеку нужно некоторое время воздержаться от сна, сообщили ученые. Именно в этот период память переходит из краткосрочной в долгосрочную. К такому выводу пришли эксперты из США и Китая в результате исследований.
Отрицательная информация лучше запоминается 

30 ноября 2016, 09:37
Издательство «Эксмо» выпустило книгу самарского писателя Андрея Олеха

Издательство «Эксмо» выпустило книгу самарского писателя Андрея Олеха

Самарский писатель Андрей Олех заключил контракт с крупнейшим российским издательством «Эксмо». Роман «Безымянлаг» вышел из печати 1 сентября. События книги разворачиваются на территории исправительно-трудового лагеря, который был расположен в районе современной площади Куйбышева. В Безымянлаг приезжает молодой лейтенант НКВД, чтобы 
21 сентября 2016, 02:15
Ученые рассказали, откуда берутся ложные воспоминания

Ученые рассказали, откуда берутся ложные воспоминания

Британские и американские нейробиологи выяснили, откуда берутся ложные воспоминания. С помощью метода DRM ученые определили, что они основаны на семантической близости слов. Об этом сообщил журнал Proceedings of the National Academy of Sciences.
В ходе исследования специалисты использовали метод DRM, 

10 сентября 2016, 10:00
СМИ: Старший брат Гитлера оказался на самом деле младшим

СМИ: Старший брат Гитлера оказался на самом деле младшим

Известный историк Флориан Котанко в процессе исследования установил, что Отто, прежде считавшийся старшим братом Адольфа Гитлера, на самом деле был младше его. Информацией на этот счет делится Reuters.
Как свидетельствовали прежде многочисленные источники, лидер немецких нацистов являлся четвёртым из шести 

31 мая 2016, 11:18
Психологи нашли способ стереть неприятные воспоминания

Психологи нашли способ стереть неприятные воспоминания

Специалисты Принстонского университета создали методику, способную удалить из человеческой памяти все негативные воспоминания. Эксперты осуществили исследование с участием 25 добровольцев в возрасте 19-34 лет.
Как говорят психологи, для редактирования памяти по их способу люди не будут обращаться к тем или 

26 мая 2016, 10:30
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