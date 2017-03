Британские и американские нейробиологи выяснили, откуда берутся ложные воспоминания. С помощью метода DRM ученые определили, что они основаны на семантической близости слов. Об этом сообщил журнал Proceedings of the National Academy of Sciences.

В ходе исследования специалисты использовали метод DRM, …