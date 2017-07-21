Группа голландских и испанских специалистов осуществила исследование, в процессе которого обнаружилась взаимосвязь между ростом и степенью ревности. Итоги наблюдений изложены в издании Evolution and Human Behavior.
Ученые опросили свыше 500 мужчин и женщин. Было установлено, что чем выше рост мужчины, тем спокойнее он относится к соперникам. Что касается дам, то женщины среднего роста больше других поддаются ревности. Перед лицом соперниц, которые превосходят их по влиянию в обществе или физической силе, женщины среднего роста чувствовали более сильную ревность, чем дамы маленького роста или, напротив, высокие. Высокие и сильные представительницы прекрасного пола либо женщины с высоким социальным положением могут представлять потенциальную опасность для соперниц среднего роста, поскольку в схватках, включая и чисто физическое противостояние, они с большей вероятностью одержат верх. Такие выводы сделали ученые.
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