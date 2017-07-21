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Бункер S

«Бункер S» Эфир передачи от 18 июля 2017г  
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Цифры. Эфир передачи от 20 июля 2017г 
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Материалы по теме:

Насорили: Ученые подсчитали, сколько пластикового мусора создало человечество

Насорили: Ученые подсчитали, сколько пластикового мусора создало человечество

Сотрудники Университета Джорджии определили, сколько всего человечество создало пластикового мусора. Согласно их подсчетам, на Земле было произведено с момента появления соответствующих технологий порядка 8 млрд тонн пластика, превратившегося в опасные отходы.
Две трети всего объема произведенного человеком мусора в настоящее 

20 июля 2017, 03:32
«Совы» и «жаворонки»: Ученые объяснили, почему людям нравится поздно ложиться спать

«Совы» и «жаворонки»: Ученые объяснили, почему людям нравится поздно ложиться спать

Деление людей на «сов» и «жаворонков» непосредственно объясняется особенностями генов. Так утверждают американские специалисты из Рокфеллеровского университета.
Ген, который обуславливает разное ощущение времени, носит наименование CRY1. Он нередко мутирует у людей, предпочитающих ложиться спать поздно, считают эксперты из Соединенных Штатов. 

20 июля 2017, 10:59
Километровый астероид подлетит к Земле 22 июля

Километровый астероид подлетит к Земле 22 июля

Представители научного сообщества утверждают, что в предстоящую субботу к нашей планете подлетит потенциально опасный астероид. Километровый небесный объект мчится к Земле на огромной скорости, информируют астрономы.
Небесное тело относится к большим космическим объектам или так называемым «космическим скалам», как их 

20 июля 2017, 09:57
В США ребенок нашел череп предка слона возрастом 1 млн лет

В США ребенок нашел череп предка слона возрастом 1 млн лет

Как рассказывают американские издания, 10-летний житель штата Нью-Мексико во время игры обнаружил череп предка современного слона. Возраст редчайшей находки составляет порядка одного миллиона лет.
В тот день мальчик отправился с семьей в загородную поездку. Исследуя местные каньоны и развалины, юный 

19 июля 2017, 05:24
Точка зрения: Мужчины и женщины по-разному рассматривают людей, узнали ученые

Точка зрения: Мужчины и женщины по-разному рассматривают людей, узнали ученые

Международная группа исследователей в ходе экспериментов установила, что мужчины и женщины рассматривают людей по-разному. Такое умозаключение сделали психологи, проанализировав движения глаз представителей обоих полов при оценке того или иного человека.
К исследованиям были привлечены свыше 100 мужчин и женщин. Участникам 

19 июля 2017, 02:21
Ученые выяснили, от чего зависит наклон головы при поцелуе

Ученые выяснили, от чего зависит наклон головы при поцелуе

Английские и индийские исследователи установили, что на технику поцелуев влияют социальные стереотипы и особенности мозговой деятельности человека. О необычном исследовании рассказывается на страницах издания Nature.
В частности, поясняют авторы публикации, наклон головы при поцелуе зависит от того, какой рукой человек 

18 июля 2017, 10:34
Ученые определили идеальное время для завтрака

Ученые определили идеальное время для завтрака

Международная группа ученых провела ряд экспериментов и установила, что идеальное время для утреннего приема пищи. Как выяснилось, завтракать следует в течение часа после пробуждения.
Нередко люди не завтракают утром, объясняя это либо отсутствием аппетита либо недостатком времени. Между тем, первый 

17 июля 2017, 02:15
25-летний тольяттинец попал в больницу после СМС-сообщения от соседки

25-летний тольяттинец попал в больницу после СМС-сообщения от соседки

В Тольятти СМС-сообщения чужой жене отправили мужчину на больничную койку.

25-летний парень переписывался сообщениями с 35-летней женой своего соседа по лестничной площадке. Муж женщины, прочитав СМС, решил выяснить отношения с молодым человеком.

Сначала разговор на повышенных тонах шел 
2 июля 2017, 01:49
В Самаре гражданин Таджикистана пырнул ножом земляка в кафе

В Самаре гражданин Таджикистана пырнул ножом земляка в кафе "7 слонов"

Вчера, 10 мая, в Кировском районном суде рассмотрено ходатайство полиции об аресте 26-летнего гражданина Таджикистана, некоего Каримова, которого подозревают в нападении на сверстника Юсупа Холова.
По предварительной версии следователей, в ночь на 9 мая в кафе "7 слонов" на улице 

11 мая 2017, 10:59
Ученые: За 100 лет человек стал выше ростом и глупее

Ученые: За 100 лет человек стал выше ростом и глупее

Коллектив ученых в результате недавнего исследования эволюции людей за последнее столетие установил, что человек за это время заметно поглупел по сравнению с предшественниками. Об этом информирует издание Factom.
Как утверждают специалисты, за век уровень IQ человека уменьшился на 14 пунктов. 

6 марта 2017, 01:28
Тольяттинец из-за ревности порезал соперника ножом

Тольяттинец из-за ревности порезал соперника ножом

Как передает ГУ МВД по Самарской области, на днях в больницу Автограда доставили местного 24-летнего жителя. Медики диагностировали у него ножевое ранение грудной клетки.  

Как установили полицейские, преступление произошло возле одного из домов по улице Голосова.
 
Вскоре в этом деле 

25 февраля 2017, 02:19
Тольяттинка из ревности ударила сожителя ножом

Тольяттинка из ревности ударила сожителя ножом

В полицию Тольятти поступило сообщение от сотрудников больницы. Медики рассказали о госпитализации в учреждение 36-летнего мужчины с ножевым ранением, передает ГУ МВД по Самарской области.
Полицейские выяснили, что преступление произошло в квартире одного из дома по улице Льва Толстого в 

29 декабря 2016, 10:23
Ученые рассказали, как родителям определить рост ребенка в будущем

Ученые рассказали, как родителям определить рост ребенка в будущем

Коллектив ученых осуществил исследование, результатом которого стали две формулы определения роста ребенка в будущем. Как выяснилось, наиболее простым способом считается умножение на 2. В этом случае родителям нужно измерить рост двухлетнего ребенка и увеличить его в два раза. В итоге 

31 октября 2016, 09:17
Ученые: Рост мужчины влияет на успешность брака и карьеры

Ученые: Рост мужчины влияет на успешность брака и карьеры

Американские ученые провели исследование взаимосвязи роста мужчины с успехами в карьере и личной жизни. Выяснилось, что высокие мужчины чаще низких вступают в брак, но их семьи чаще распадаются. При этом 90% руководителей крупных фирм имеют высокий рост.
В основном, говорят ученые, 

12 сентября 2016, 10:15
Ученые назвали преимущество высоких людей перед низкими

Ученые назвали преимущество высоких людей перед низкими

Американские ученые в процессе исследования установили, что у высоких людей есть явные преимущества перед низкорослыми. Так, высокий человек может более точно оценить расстояние между предметами, сообщает Science Advances.
В серии исследований участвовали 24 человека, из которых 12 были ростом ниже 

1 сентября 2016, 10:01
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