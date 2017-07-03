Исследование: смартфоны могут быть опасны даже в выключенном состоянии Специалисты из Соединенных Штатов рассказали о новой опасности, которую в себе могут таить смартфоны даже в выключенном состоянии. Как утверждают ученые, само наличие устройства отвлекает человека и снижает его когнитивные способности.

Итак, причиняемый гаджетом вред не зависит от того, находится …