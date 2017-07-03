Японская корпорация Nomura заявила о разработке специальных устройств, делающих сок из любимой музыки. По утверждению авторов изобретения, в буквальном смысле слова можно будет попробовать любимую или просто запоминающуюся мелодию на вкус.
Как поясняют инженеры, созданный ими алгоритм дает возможность распознавать эмоциональное состояние людей на основе музыки, которую они слушают в данное время. Обрабатывая полученную информацию особым образом, устройство приступает к приготовлению напитка, смешивая кислые, сладкие, горькие или соленые оттенки. Таким образом угадывается настроение человека.
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