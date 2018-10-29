В блогах: в Самаре сыграют свадьбу за 18 млн рублей?



«Персонал готовится к грандиозному событию – свадьбе на 18 миллионов рублей, которая должна состояться уже в эти выходные. … Земля слухами полнится… Пользователь «ВКонтакте» Алена Давидова сообщает , что в недавно открытом пятизвездочном отеле "Лотте", что на ул. Самарской, ажиотаж.«Персонал готовится к грандиозному событию – свадьбе на 18 миллионов рублей, которая должна состояться уже в эти выходные.