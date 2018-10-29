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Свадьба с огоньком и грохотом: в Самаре дома постройки 19 века спасли от опасного фейерверка
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9 октября 2018, 08:21
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В Японии откроется первое кафе с роботами-официантами
В ноябре в Токио появится кафе, в котором посетителей будут обслуживать роботы-официанты. Заведение откроется в районе Акасаки японской столицы.
Электронные официанты будут работать на дистанционном управлении. В качестве операторов планируется привлекать людей с ограниченными возможностями здоровья. Роботы будут передавать …
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25 сентября 2018, 01:54
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В блогах: в Самаре сыграют свадьбу за 18 млн рублей?
Земля слухами полнится… Пользователь «ВКонтакте» Алена Давидова сообщает, что в недавно открытом пятизвездочном отеле "Лотте", что на ул. Самарской, ажиотаж.
«Персонал готовится к грандиозному событию – свадьбе на 18 миллионов рублей, которая должна состояться уже в эти выходные. …
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13 сентября 2018, 08:19
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Самарский баянист сыграл перед Владимиром Путиным на свадьбе главы МИД Австрии
В субботу, 18 августа, президент России Владимир Путин посетил свадьбу министра иностранных дел Австрии Карин Кнайсль. Торжество проходило в живописной Штирии, а музыкальным фоном стало выступление баянистов Сергея Войтенко и Дмитрия Храмкова.
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20 августа 2018, 10:32
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Страшная жара убила шестерых жителей Японии
Аномальная жара, накрывшая в последнюю неделю Японию, унесла жизни шести человек. Еще более 1400 жителей страны составляют список пострадавших. Наиболее сложная ситуация сложилась в префектурах Токио, Аити, Саитама
Аномально жаркая погода установилась во многих мегаполисах. Столбики термометров там находятся …
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24 июля 2018, 10:14
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Цветы со свадьбы принца Гарри и Меган Маркл отправили в хоспис
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21 мая 2018, 08:37
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Снег в апреле впервые за 17 лет выпал на побережье Японского моря
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8 апреля 2018, 09:49
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Япония упростила систему выдачи виз для российских туристов
Япония упростила выдачу виз для российских туристов. С 1 июня будет отменена практика оформления въездных документов, при которой гарантом выступает японская турфирма. Выдача виз будет осуществляться по схеме "поездка, финансируемая за свой счёт, без наличия гаранта", сообщает консульство Японии в Хабаровске. Она …
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29 марта 2018, 09:37