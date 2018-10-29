8
39
09
Расширенный поиск

Новости

Актуальные темы

Сегодня
Неделя
Месяц

Бункер S

«Бункер S» Эфир передачи от 23.10.2018 
Все видео

Цифры

Цифры. Эфир передачи от 29.10.2018  
Все видео

Материалы по теме:

Свадьба с огоньком и грохотом: в Самаре дома постройки 19 века спасли от опасного фейерверка

Свадьба с огоньком и грохотом: в Самаре дома постройки 19 века спасли от опасного фейерверка

В Самаре произошла необычная история, когда силовикам пришлось защищать горожан от масштабного салюта и его последствий. 21 сентября местные жители увидели, что на пересечении улиц Рабочей и Галактионовской около жилых домов будет какое-то шоу.

Пиротехники готовили к запуску фейерверк 
9 октября 2018, 08:21
В Японии откроется первое кафе с роботами-официантами

В Японии откроется первое кафе с роботами-официантами

В ноябре в Токио появится кафе, в котором посетителей будут обслуживать роботы-официанты. Заведение откроется в районе Акасаки японской столицы.

Электронные официанты будут работать на дистанционном управлении. В качестве операторов планируется привлекать людей с ограниченными возможностями здоровья. Роботы будут передавать 
25 сентября 2018, 01:54
В блогах: в Самаре сыграют свадьбу за 18 млн рублей?

В блогах: в Самаре сыграют свадьбу за 18 млн рублей?

Земля слухами полнится… Пользователь «ВКонтакте» Алена Давидова сообщает, что в недавно открытом пятизвездочном отеле "Лотте", что на ул. Самарской, ажиотаж.

«Персонал готовится к грандиозному событию – свадьбе на 18 миллионов рублей, которая должна состояться уже в эти выходные. 
13 сентября 2018, 08:19
Самарский баянист сыграл перед Владимиром Путиным на свадьбе главы МИД Австрии

Самарский баянист сыграл перед Владимиром Путиным на свадьбе главы МИД Австрии

В субботу, 18 августа, президент России Владимир Путин посетил свадьбу министра иностранных дел Австрии Карин Кнайсль. Торжество проходило в живописной Штирии, а музыкальным фоном стало выступление баянистов Сергея Войтенко и Дмитрия Храмкова.
 
«Все артисты работали на свадьбах 18.08.18! Правда, невесты 
20 августа 2018, 10:32
Страшная жара убила шестерых жителей Японии

Страшная жара убила шестерых жителей Японии

Аномальная жара, накрывшая в последнюю неделю Японию, унесла жизни шести человек. Еще более 1400 жителей страны составляют список пострадавших. Наиболее сложная ситуация сложилась в префектурах Токио, Аити, Саитама

Аномально жаркая погода установилась во многих мегаполисах. Столбики термометров там находятся 
24 июля 2018, 10:14
Цветы со свадьбы принца Гарри и Меган Маркл отправили в хоспис

Цветы со свадьбы принца Гарри и Меган Маркл отправили в хоспис

Букеты цветов со свадьбы принца Гарри и Меган Маркл передали в хоспис Святого Иосифа в лондонском Хакни. Все шедевры флористики были созданы дизайнером Филиппой Крэддок, она лично отобрала и перевязала вручную все живые композиции для пациентов.

Напомним, что младший 
21 мая 2018, 08:37
Снег в апреле впервые за 17 лет выпал на побережье Японского моря

Снег в апреле впервые за 17 лет выпал на побережье Японского моря

Капризы погоды продолжают удивлять. На днях сюрприз ожидал жителей побережья Японского моря. В апреле в префектуре Фуки выпал снег. Такого там не бывало последние 17 лет. Температура воздуха составляла всего 5 градусов Цельсия, что в тех местах характерно для февраля, 
8 апреля 2018, 09:49
Япония упростила систему выдачи виз для российских туристов

Япония упростила систему выдачи виз для российских туристов

Япония упростила выдачу виз для российских туристов. С 1 июня будет отменена практика оформления въездных документов, при которой гарантом выступает японская турфирма. Выдача виз будет осуществляться по схеме "поездка, финансируемая за свой счёт, без наличия гаранта", сообщает консульство Японии в Хабаровске. Она 
29 марта 2018, 09:37
© ТРК «ТЕРРА», 2002-2015. Все права защищены.
При использовании материалов сайта активная ссылка на www.trkterra.ru обязательна
Сетевое издание Медиапортал "ТЕРРА". Свидетельство о регистрации СМИ: ЭЛ № ФС 77 - 71080 от 13 сентября 2017 г.
Учредитель и главный редактор: Камбарова Н.Н., адрес электронной почты редакции: seo@trk-terra.ru, телефон редакции: (846) 341-11-04
Наверх