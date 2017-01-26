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Как утверждают ученые, открытие новых качеств ЭСК серьезно повлияет на особенности лечения 

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Ученые: Стволовые клетки помогут восстановить мозг после инсульта

Ученые из Университета Южной Калифорнии создали современный способ лечения последствий инсульта. Для возрождения тканей головного мозга специалисты намерены использовать нейрональные стволовые клетки, которые способны образовывать новые нейроны.
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В США могут разрешить скрещивать людей с животными

В США Министерство здравоохранения предлагает Правительству отменить запрет на скрещивание людей с животными, который действует с 2015 года. Об этом сообщает американский сайт National Institutes of Health.
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В США ученые попробуют воскресить мертвый мозг

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В рамках проекта ReAnima будут отобраны 

4 мая 2016, 05:33
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