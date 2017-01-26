Ученые: Кошки не уступают собакам по уму Ученые из Японии утверждают, что кошки по уму не уступают собакам. Они способны запоминать детали окружающего мира и в перспективе применять данную информацию.

К своим исследованиям ученые привлекли 49 домашних кошек. Целью тестирования была проверка воспоминаний животных о том, из …