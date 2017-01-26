Японские ученые впервые в мировой истории смогли вырастить здоровый орган из индуцированных стволовых клеток одного животного в теле другого. По данным телеканала NHK, специалисты Токийского университета вырастили поджелудочную железу из iPS-клеток подопытной мыши в теле крысы.
Далее исследователи пересадили панкреатический островок, который синхронизирует высвобождение инсулина у грызуна, больного диабетом. В итоге было отмечено улучшение ряда показателей, в частности регуляции уровня глюкозы в крови.
По словам экспертов, положительный результат теста дает надежду на перспективу выращивания человеческих органов в телах разных животных с возможностью дальнейшей пересадки. Как говорит руководитель экспериментов профессор Хиромицу Накаути, для этого потребуется решить некоторые этические вопросы, чтобы люди нормально восприняли этот процесс.
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