YouTube после продолжительных переговоров смог заключить соглашение с Sony и Universal Music о специфике размещения у себя их музыкального контента. Как информирует Bloomberg, стороны подписали долгосрочные контракты, подразумевающие увеличение роялти, которое YouTube станет выплачивать правообладателям, а также усиление контроля за размещением пиратского контента пользователями.
Все перечисленное было необходимо YouTube для появления собственного стримингового сервиса, запуск которого запланирован на весну будущего года. Некоторое время назад уже появилось соответствующее соглашение с Warner Music. Таким путем популярная платформа видеороликов собирается монетизировать сотни миллионов просмотров музыкальных клипов и видео: с определенного момента многие из них окажутся доступными исключительно на платной основе.
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