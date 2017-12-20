Исполнительный директор видеохостинга Сьюзен Войжитски не раскрывает секрета о дате открытия музыкального сервиса, однако отмечает, что работа над его созданием ведется.

«Я думаю, что это дает нам большое количество возможностей. И это просто восхитительно, сколько музыки в нашем распоряжении. Я полагаю, …