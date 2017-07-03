Ученые вывели математическую формулу идеальной женской фигуры. О самых современных исследованиях рассказывают зарубежные издания.
Как полагают многие люди, идеальной фигуры нет - все зависит только от предпочтений того или иного человека. Однако, у ученых к этому свое отношение, они говорят, что идеальное соотношение параметров должно равняться 0,7. Речь идет о коэффициенте, определяющим отношение объема талии к объему бедер.
В числе сегодняшних звезд с такими параметрами, в частности, Роузи Хантингтон-Уайтли и Бейонсе. А вот Ким Кардашьян, по мнению авторов исследования, далеко не идеальна - ее показатель 0,6.
В процессе своей работы специалисты опросили 583 пластических хирурга в 40 государствах, которые признали, что математический подход в этом плане работает. Соотношение 0,7 назвали идеальным 39% респондентов.
Как говорят ученые, это связано с тем, что данные параметры можно считать признаком хорошего здоровья и возможности к деторождению. Этот коэффициент может быть даже более показательным, чем индекс массы тела. Впрочем, ряд экспертов считает, что проведение оценки лишь по одному этому соотношению является довольно поверхностным и далеко от объективности.
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