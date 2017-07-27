В Тольятти из детдома сбежали склонные к преступлениям подростки, есть фото в группе «Паблик Тольятти» соцсети «ВКонтакте», разыскиваемые могут передвигаться по всем городам Самарской области, ребята склонны к совершению преступлений – могут представлять … В Тольятти полицейские разыскивают двух подростков, которые сбежали из детдома и до сих не вернулись. Как передают, разыскиваемые могут передвигаться по всем городам Самарской области, ребята склонны к совершению преступлений – могут представлять