Информационно-новостное агентство Associated Press опубликовало видео на своем канале на Youtube, на котором три зэка из США сняли часть процесса своего побега из тюрьмы Орандж-Каунти в Южной Калифорнии.
Сам видеоролик не является оригиналом, так как выложен после обработки прокуратурой. В него добавили кадры из новостей и комментарий одного из преступников.
Сам инцидент случился еще в 2016 году. После того, как заключенные успешно совершили побег, они украли такси и взяли таксиста в заложники. После недели розысков местные власти задержали двоих злоумышленников, а третий сообщник сдался полиции вместе с заложником.
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