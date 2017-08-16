6
38
28
Расширенный поиск

Новости

Бункер S

«Бункер S» Эфир передачи от 15 августа 2017г 
Все видео

Цифры

Цифры. Эфир передачи от 16 августа 2017г 
Все видео
ЗАПОЛНИТЕ ФОРМУ и наш менеджер по рекламе перезвонит вам
2 + 4 =
Решите эту простую математическую задачу и введите результат. Например, для 1+3, введите 4.
ОАО "Телерадиокомпания ТЕРРА"

Материалы по теме:

В Португалии 200-летний дуб убил 13 человек

В Португалии 200-летний дуб убил 13 человек

На португальском острове Мадейра упавшее огромное дерево задавило насмерть 13 человек, десятки получили различные травмы. Об этом информируют мировые агентства.
Трагедия случилась возле христианского храма во время религиозного праздника Богоматери, на который пришло большое число людей. Древнее дерево рухнуло прямо 

16 августа 2017, 10:52
В Канаде на съемках «Дэдпул-2» погибла женщина-каскадер

В Канаде на съемках «Дэдпул-2» погибла женщина-каскадер

Зарубежные СМИ раскрыли личность погибшей на съемках картины «Дэдпул-2» женщины-каскадера. Это Джой Харрис, первая афроамериканка, принявшая участие в профессиональных шоссейных мотогонках.
Харрис исполняла трюк на мотоцикле, дублируя актрису Зази Битц в роли мутанта Домино. Это была единственная работа мотогонщицы в 

15 августа 2017, 05:10
Семья из США обвинила United Airlines в смерти собаки

Семья из США обвинила United Airlines в смерти собаки

Семья Рассмусен из Техаса обвинила авиакомпанию United Airlines в гибели домашнего питомца из-за задержки вылета. Об этом рассказывает The Washington Post.
Семейство отправилось в путешествие с собакой Лулу породы кавалер-кинг-чарльз-спаниель и еще одной собакой по кличке Джинджер. Четвероногие пассажиры были 

9 августа 2017, 03:35
Вылетел на встречку: Под Новокуйбышевском произошло смертельное ДТП

Вылетел на встречку: Под Новокуйбышевском произошло смертельное ДТП

Смертельное ДТП случилось сегодня в 10 утра под Новокуйбышевском. Грузовик МАН буквально смял вазовскую десятку, которая по предварительным данным, врезалась в него, вылетев на встречную полосу движения. Водитель легковушки погиб. Судя по видео, размещенному в социальных сетях очевидцами, десятка ехала 

21 июля 2017, 11:53
Полицейский джокер: В Советском районе Самары закрыли незаконный покерный клуб

Полицейский джокер: В Советском районе Самары закрыли незаконный покерный клуб

В Советском районе Самары обнаружили и закрыли незаконный покерный клуб.
Полицейским об этом заведении сообщили «доброжелатели». Информацию проверили -она подтвердилась. Когда в игорный зал пришли правоохранители, там находилось около 2 десятков человек. Изъяты 2 стола для игры в покер, колоды 

19 июля 2017, 11:49
Смертельная свобода: Неизвестные в США выпустили 35 тыс. домашних норок

Смертельная свобода: Неизвестные в США выпустили 35 тыс. домашних норок

Неизвестные выпустили порядка 35 000 норок с фермы в американском городе Иден-Валли. Как рассказывает Los Angeles Times, эти животные не способны существовать в дикой природе, они обречены на гибель.
По версии правоохранителей, зверьков на волю выпустили члены организаций по защите 

19 июля 2017, 09:35
В Оренбуржье при пожаре погибла молодая семья из пяти человек

В Оренбуржье при пожаре погибла молодая семья из пяти человек

Семья из пяти человек погибла при пожаре в жилом доме в поселке Колтубановский Бузулукского района Оренбургской области. Огнеборцы нашли на месте трагедии обгоревшие тела 29-летнего мужчины, 25-летней женщины и троих детей в возрасте трех лет, одного года и двух недель.

17 июля 2017, 02:10
В Чапаевске студентка погибла, пытаясь сделать селфи

В Чапаевске студентка погибла, пытаясь сделать селфи

Вчера, 21 мая, около 3 -х часов часу ночи на станции Чапаевск Куйбышевской железной дороги 20-летняя студентка музыкального училища пыталась залезть на вагон-цистерну.
 
Девушка полезла на нее, чтобы сделать селфи, сообщает Куйбышевская транспортная прокуратура. На станции она была вместе 

22 мая 2017, 08:38
Привет родителям: В Тольятти подростки делают опасное селфи на крыше

Привет родителям: В Тольятти подростки делают опасное селфи на крыше

В «Паблике Тольятти» соцсети «ВКонтакте» появились фотографии довольно опасного времяпровождения подростков.  На одной из заброшенных строек Комсомольского района автор заметил двух детей (по всей видимости, мальчика и девочку), которые делали экстремальные фотки на краю крыши недостроенного дома.
 
«Родители 
12 мая 2017, 11:50
Самарский подросток покалечился, когда делал селфи

Самарский подросток покалечился, когда делал селфи

В Самарской области на железной дороге пострадал 14-летний подросток. С травмой головы его госпитализировали в больницу. По данным транспортной полиции, мальчик забрался на железнодорожную цистерну, сделал селфи, но когда начал спускаться, не удержался, упал вниз и разбил голову. Инцидент произошел 

4 мая 2017, 12:41
«Котофея»: новый фотоконкурс на призы от ТРК «ТЕРРА»!

«Котофея»: новый фотоконкурс на призы от ТРК «ТЕРРА»!

И #кот, и фея в одном кадре. Так повелось, что самые большие любители котиков и кошечек - это, конечно же, девушки. Есть в них что-то общее. И нет более «умильных» #фото в Сети, чем #котики и #девушки в одном кадре!
26 апреля 2017, 03:32
Ученые рассказали, почему киты и дельфины выбрасываются на берег

Ученые рассказали, почему киты и дельфины выбрасываются на берег

Американские ученые выяснили, почему дельфины, киты и некоторые другие морские обитатели нередко выбрасываются на берег. Причиной такого поведения могут являться сильные магнитные бури.
Специалисты американского космического ведомства определили, что чаще всего массовые выбросы китов и дельфинов на сушу отмечаются в 

6 февраля 2017, 10:12
Самарские активисты собирают подписи против передвижного дельфинария

Самарские активисты собирают подписи против передвижного дельфинария

В группе "Спасем дельфинов" соцсети «ВКонтакте» опубликовали обращение к пользователям Сети, призывающее подписать петицию против установленного в Самаре передвижного дельфинария. В петиции сообщается о жутких условиях содержания животных. В Самаре в крошечном бассейне держат два дельфина и полярного кита. 
26 января 2017, 02:21
Ученые открыли, что дельфины гибнут из-за контакта с людьми

Ученые открыли, что дельфины гибнут из-за контакта с людьми

Американские ученые после анализа полученных за 20 лет сведений о популяции дельфинов во Флориде установили, что контакты с людьми опасны для этих животных. Из-за взаимодействия с человеком в этом регионе за изученный период пострадали 75 дельфинов, треть из них погибли.

22 декабря 2016, 12:20
Ученые: Дельфины видят человека особым образом

Ученые: Дельфины видят человека особым образом

Мексиканские специалисты поставили задачу определить, каким именно образом дельфины видят человека. Как было установлено, они фиксируют весьма четкие очертания человека под водой благодаря эхолокационным сигналам. Эти звуки специалисты записали на специальный микрофон и далее, применив самые современные технологии, осуществили преобразование 
8 декабря 2015, 09:14
© ТРК «ТЕРРА», 2002-2015. Все права защищены.
При использовании материалов сайта активная ссылка на www.trkterra.ru обязательна