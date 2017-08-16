Детеныш дельфина погиб на испанском пляже после того, как туристы принялись делать с ним селфи. Об этом сегодня рассказали зарубежные СМИ со ссылкой на организацию Equinac, занимающуюся защитой морских животных.
Инцидент случился на днях на курорте в Андалусии. Небольшой дельфин, потерявший свою мать, застрял на мелководье возле пляжа.
Отдыхающие извлекли животное из воды, стали его гладить и фотографироваться с морским обитателем. Примерно через 15 минут на пляж прибыли спасатели из Equinac, но на тот момент дельфин был уже мертв.
Специалисты впоследствии сделали вывод, что животное было истощено, а также испытало серьезный стресс, оказавшись в руках людей. Шок сразу отразился на сердечно-сосудистой и дыхательной системе организма млекопитающего, что привело к летальному исходу. Иными словами, дельфин оказался жертвой человеческого любопытства.
Аналогичное происшествие было отмечено полтора года назад на аргентинском курорте. Тогда отдыхающие обнаружили дельфина на пляже и фактически замучили до смерти, фотографируясь с ним.
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