В КНР собака спасла похороненного заживо ребенка, выкопав его из земли. Как рассказывает Daily Mail, это случилось в городе Цзянцзинь.
По сведениям издания, животное учуяло запах закопанного младенца и вырыла его. Хозяин собаки впоследствии с удивлением говорил, что ребенок тут же принялся плакать. Младенец возрастом всего 1 месяц был госпитализирован. Медики отметили у него низкую температуру и замедленное сердцебиение. Во рту ребенка была земля.
Сейчас малыш находится под контролем врачей, и те говорят, что угрозы его жизни не существует. О случившемся сразу сообщили в полицию. Стражи порядка пытаются разыскать родителей ребенка. Как пока полагают правоохранители, младенца закопали в землю, сочтя его умершим.
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