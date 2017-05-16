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Бункер S

«Бункер S» Эфир передачи от 2 мая 2017г 
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Цифры. Эфир передачи от 15 мая 2017г 
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Материалы по теме:

В Китае расхитителя гробниц задержали через 23 года после преступления

В Китае расхитителя гробниц задержали через 23 года после преступления

Правоохранители КНР задержали мужчину по подозрению в расхищении гробницы, которое было совершено 23 года назад. Об этом информирует издание Синьхуа.
Задержание китайские стражи порядка провели в провинции Хайнань. По словам силовиков, весной 1994 года гражданин входил в число лиц, участвовавших 

15 мая 2017, 09:34
В Тольятти вороны атаковали воспитанников детского сада

В Тольятти вороны атаковали воспитанников детского сада

В пятницу, 12 мая, в районе 12 часов дня от администрации детского сада "Березка", расположенного в Центральном районе Тольятти, спасателям поступила информация об агрессивном поведении ворон. Как сообщается, они заклевали на глазах детей голубя и проявляли агрессию по отношению к 

12 мая 2017, 12:59
В Сызрани на Lada Vesta рухнуло дерево

В Сызрани на Lada Vesta рухнуло дерево

Чрезвычайное происшествие случилось сегодня, 12 мая. Все произошло около часа дня на углу высотки по проспекту Гагарина, 43.
Дерево рухнуло на автомобиль российского производства, припаркованный рядом. В результате инцидента на некоторое время была частично перекрыта пешеходная дорожка.
Как рассказывают свидетели 

12 мая 2017, 03:36
В Самаре до конца мая можно бесплатно сводить кошку или собаку к ветеринару

В Самаре до конца мая можно бесплатно сводить кошку или собаку к ветеринару

Жители 10 крупнейших городов России смогут привести своих кошек и собак на бесплатный профосмотр у ветеринаров.
 
Акция «День здоровья» пройдет в мае в ветклиниках Москвы, Санкт-Петербурга, Екатеринбурга, Новосибирска, Ростова-на-Дону, Казани, Самары, Волгограда, Нижнего Новгорода и Омска при поддержке одного 

11 мая 2017, 05:30
Смертельная терапия: самарчанка продавала средства для похудения, вызывавшие судороги

Смертельная терапия: самарчанка продавала средства для похудения, вызывавшие судороги

Полиция возбудила уголовное дело по факту контрабанды сильнодействующих веществ. По оперативным данным, 32-летняя самарчанка продавала средства для похудания через аккаунт в одной из социальных сетей.
В декабре прошлого года она заказала и получила 20 килограммов товара из Казахстана. В составе 

11 мая 2017, 11:35
В Самарской области поезд сбил студенток

В Самарской области поезд сбил студенток

ЧП на железнодорожной станции Новоотрадная. Накануне вечером там под поезд попали две восемнадцатилетние студентки отрадненского  техникума. Девушки спешили на последнюю электричку до Самары и решили перебежать дорогу в небезопасном месте.  По предварительным данным, переходя  через рельсы, подростки не заметили товарный 

11 мая 2017, 10:52
Кинг Конг жив: в Китае создали могучего боевого робота Monkey King

Кинг Конг жив: в Китае создали могучего боевого робота Monkey King

Специалисты из Китая представили гигантского боевого робота Monkey King. В частности, он будет участвовать в так называемых боях роботов.
Это развлечение имеет широкое распространение преимущественно в Японии и Соединенных Штатах. Основное отличие Monkey King от аналогичных конструкций заключается в том, 

2 мая 2017, 05:11
В китайского телеведущего попала молния во время прямого эфира

В китайского телеведущего попала молния во время прямого эфира

В ведущего прогноза погоды Ли Сяодун попала молния в прямом эфире китайского телеканала, когда он рассказывал о грозах в регионе. Мужчина в этот момент вел репортаж с крыши высотки.
Под проливным дождем ведущий говорил о сложившейся метеорологической ситуации, когда за 

25 апреля 2017, 11:28
После смерти шестимесячного ребенка в больнице им. Семашко возбуждено уголовное дело

После смерти шестимесячного ребенка в больнице им. Семашко возбуждено уголовное дело

Самарские следователи возбудили уголовное дело по факту смерти 6-месячного ребенка в больнице имени Семашко. Напомним, трагедия случилась 25 февраля. В медучреждение девочку с подозрением на ротавирусную инфекцию доставили из детской клинической больницы №1, куда ранее ее с температурой привезла «скорая».

20 апреля 2017, 12:40
В Китае создали корпус копии «Титаника» для туристов

В Китае создали корпус копии «Титаника» для туристов

В КНР завершили сооружение корпуса копии «Титаника» в натуральную величину, который планируется использовать для туристов. На корабле для любителей острых ощущений будет имитироваться процесс затопления.
Строительство этого аналога известного океанского лайнера стартовало в январе 2014-го в провинции Сычуань. Стоимость проекта 

14 апреля 2017, 01:40
В Индии нашли девочку-маугли, выросшую в лесу среди обезьян

В Индии нашли девочку-маугли, выросшую в лесу среди обезьян

Сказка о Маугли в очередной раз перестала быть сказкой. В лесу, на севере Индии, была найдена девочка 8-12 лет, по всей видимости, все эти годы прожившая в обезьяньей стае. Возможность человеческого детеныша стать полноценным человеком медики оценивают в 50%.
В 

7 апреля 2017, 11:14
Опекуну, сажавшему в Колыбеловке ребенка на цепь, грозит 3 года заключения

Опекуну, сажавшему в Колыбеловке ребенка на цепь, грозит 3 года заключения

Расследование, находившееся на контроле у московских следователей, завершено. Действия опекуна Оксаны Гавюк из деревни Колыбеловка Красноармейского района переквалифицировали на "неисполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего". Санкция - до трех лет лишения свободы. Это на два года меньше чем, ей грозило до 
6 апреля 2017, 10:55
В Тольятти спасен малыш, застрявший между секциями батареи

В Тольятти спасен малыш, застрявший между секциями батареи

Тольяттинские спасатели выезжали на оказание помощи годовалому ребенку. Инцидент произошел в доме №50 по улице Тополиной, сообщил начальник городского центра гражданской защиты Андрей Дербенев. Малыш застрял ногой между трубами батареи.

По словам спасателя, ребенок не получил ожогов по счастливой случайности - 

4 апреля 2017, 10:21
В Самаре решили не наказывать автоледи, задавившую собаку

В Самаре решили не наказывать автоледи, задавившую собаку

Правоохранительные органы Самары не нашли оснований для возбуждения дела в отношении автоледи, жестоко задавившей собаку на Южном проезде. Инцидент произошел 29 декабря прошлого года. На опубликованной в соцсетях видеозаписи с камер наблюдения видно, как медленно двигавшийся автомобиль «Пежо» белого цвета 
3 апреля 2017, 02:26
В Тольятти собака укусила ребенка в лицо

В Тольятти собака укусила ребенка в лицо

В тольяттинскую больницу бригада скорой помощи доставила четырехлетнюю девочку. Ребенка в лицо укусила собака, передает «Волга-Ньюс» со ссылкой на данные оперативных служб.

Инцидент произошел в четверг, 9 февраля, около семи часов вечера в квартире дома по бульвару Космонавтов.
10 февраля 2017, 11:29
В Самаре собака растерзала иномарку во дворе на Димитрова, есть фото

В Самаре собака растерзала иномарку во дворе на Димитрова, есть фото

В Интернете появились фотографии иномарки Opel Mokka, которая, по словам очевидца, получила серьезные повреждения в результате нападения собаки. Инцидент произошел в Самаре во дворе на улице Георгия Димитрова утром во вторник, 17 января. Машина была припаркована на улице. Автовладелец сначала 
18 января 2017, 04:45
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