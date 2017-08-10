Швеция изымет из обращения наличные деньги к 2030 году. Как поясняется, государство осуществит полный переход на электронную валюту в условиях абсолютного доверия населения к финансово-кредитным организациям.
Банки при работе с наличкой сталкиваются с существенными расходами. Об этом заявили в Королевском техническом университете. Сегодня 80% всех платежей совершается по безналу.
Наличные деньги в основном в ходу и мигрантов и представителей старшего поколения, которым чисто психологически удобнее материализовать валюту. В случае, если Стокгольм откажется от наличного расчета, Швеция окажется первой в мире «безналичной» страной. Популярность безнала здесь, в частности, объясняют пропагандой борьбы с отмыванием денег.
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