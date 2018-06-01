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«Бункер S» Эфир передачи от 29 мая 2018г 
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Азаров отклонил смягчения по торговле алкоголем для «разливаек»

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Необычное чрезвычайное происшествие  в канадской провинции Британская Колумбия. Утечка аммиака, которая произошла на хоккейной арене, стала причиной гибели трех человек. Кроме того, за ней последовала  массовая эвакуация местного населения
Как сообщают заокеанские информагентства, инцидент сучился в городе Ферни. Погибших может 

18 октября 2017, 02:23
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