Во время матчей мундиаля в Самаре не будут продавать алкоголь в стекле Во время проведения матчей чемпионата мира по футболу в Самаре будут введены ограничительные меры на торговлю алкоголем. Соответствующее постановление подготовлено в региональном министерстве экономического развития, инвестиций и торговли.



Согласно положениям документа, в дни матчей ЧМ и накануне их будет …