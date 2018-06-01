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Во время матчей мундиаля в Самаре не будут продавать алкоголь в стекле
Во время проведения матчей чемпионата мира по футболу в Самаре будут введены ограничительные меры на торговлю алкоголем. Соответствующее постановление подготовлено в региональном министерстве экономического развития, инвестиций и торговли.
Согласно положениям документа, в дни матчей ЧМ и накануне их будет …
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28 мая 2018, 05:15
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В Канаде научились выращивать перец с кофейным вкусом
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23 мая 2018, 05:59
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Запрет на продажу алкоголя введут из-за Последнего звонка 24 мая в Самаре
В Самаре в четверг, 24 мая, запретят розничную продажу алкоголя. Это связано с проведением праздника выпускников «Последний звонок». Как уже рассказывала «ТЕРРА», почти 3000 одиннадцатиклассников и педагогов проведут шествие по улице Ленинградской до Некрасовского спуска на набережной, где состоится концерт. …
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21 мая 2018, 01:35
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В Канаде собираются легализовать марихуану этим летом
Летом 2018 года в Канаде планируют легализовать марихуану, заявил в четверг глава правительства Джастин Трюдо. Принятие закона, который разрешит употребление наркотика в рекреационных целях, продлится длительное время, потому что различные вопросы обсуждаются не только в парламенте, но и с представителями …
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4 мая 2018, 08:09
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Запрет на продажу алкоголя введут 1 мая в центре Самары
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27 апреля 2018, 01:04
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Азаров отклонил смягчения по торговле алкоголем для «разливаек»
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10 апреля 2018, 02:12
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В Канаде кошка дарит цветы своей хозяйке
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15 марта 2018, 04:30
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Смертельный спорт: Из-за утечки аммиака на хоккейной арене в Канаде погибли три человека
Необычное чрезвычайное происшествие в канадской провинции Британская Колумбия. Утечка аммиака, которая произошла на хоккейной арене, стала причиной гибели трех человек. Кроме того, за ней последовала массовая эвакуация местного населения
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18 октября 2017, 02:23