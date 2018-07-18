В Мексике разыграли в лотерею автомобиль и закопали его в яму на 50 лет В мексиканском городе Охинага, штат Чиуауа прошла необычная лотерея. Организаторы разыграли автомобиль. Вот только победителю она не досталась. Машину законсервировали в яме, чтобы отдать наследникам счастливчика через 50 лет.



Легковушка, по замыслу организаторов, должна стать своеобразным посланием потомкам. Перед …