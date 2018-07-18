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«Бункер S» Эфир передачи от 17 июля 2018г 
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Цифры. Эфир передачи от 17 июля 2018г 
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Турок выиграл в лотерею более 11 миллионов долларов

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Сорвать куш: В США разыграли рекордный джекпот в $758 млн

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Сорвал куш: Новосибирец выиграл в лотерею 300 миллионов по билету за 100 рублей

Сорвал куш: Новосибирец выиграл в лотерею 300 миллионов по билету за 100 рублей

Мужчине из Новосибирска достался суперприз лотереи "Гослото "4 из 20". Как сообщают российские СМИ, выигрыш составил 300 миллионов рублей.
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Впрочем, 

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Самарец выиграл в лотерею 1 000 000 рублей и забыл их забрать

Самарец выиграл в лотерею 1 000 000 рублей и забыл их забрать

Самарец выиграл более 1 000 000 рублей в тираже "Рапидо" 15 февраля. Как говорится в сообщении "Столото", новоявленный миллионер принял участие только в одном тираже, сделав ставку в 60 рублей. Откуда именно получена такого рода информация, "Столото" не уточняет.
 
Однако, 
18 февраля 2017, 04:41
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Ученые: выигрыш часто человека превращает в лжеца

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Первые 
8 февраля 2016, 10:03
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