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В Мексике разыграли в лотерею автомобиль и закопали его в яму на 50 лет
В мексиканском городе Охинага, штат Чиуауа прошла необычная лотерея. Организаторы разыграли автомобиль. Вот только победителю она не досталась. Машину законсервировали в яме, чтобы отдать наследникам счастливчика через 50 лет.
Легковушка, по замыслу организаторов, должна стать своеобразным посланием потомкам. Перед …
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13 апреля 2018, 07:14
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Турок выиграл в лотерею более 11 миллионов долларов
Житель турецкой провинции Эрзинджан в одночасье стал миллионером. Он выиграл в национальную лотерею 11,4 миллиона долларов или 42,5 миллиона турецких лир по актуальному курсу, сообщает ТАСС. Баловень судьбы смог угадать все выпавшие номера, коими стали 5, 12, 15, 17, …
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26 января 2018, 09:55
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Сорвать куш: В США разыграли рекордный джекпот в $758 млн
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24 августа 2017, 10:29
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Сорвал куш: Новосибирец выиграл в лотерею 300 миллионов по билету за 100 рублей
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30 мая 2017, 10:05
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Самарец выиграл в лотерею 1 000 000 рублей и забыл их забрать
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18 февраля 2017, 04:41
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Ученые: выигрыш часто человека превращает в лжеца
Специалисты из Израиля в процессе исследований поставили цель установить влияние победы в различного рода состязаниях на склонность человека лгать. Вся серия исследований состояла из пяти экспериментов, в качестве добровольцев к работе были привлечены студенты из крупнейшего израильского Университета Бен-Гуриона.
Первые …
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8 февраля 2016, 10:03