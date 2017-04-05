АвтоВАЗ отправит свои внедорожники в Китай АвтоВАЗ уже в этом году может начать экспортировать внедорожники Lada 4х4 в Китай. Об этом заявил президент автогиганта Николя Мор. По его словам, в настоящее время ведутся переговоры с тремя китайскими компаниями. Дилеры из Поднебесной больше всего интересуются поставками тольяттинских …