В китайской провинции Хэнань стражи порядка арестовали душевнобольного мужчину, который лишил жизни троих пациентов стационара. В качестве оружия он использовал палочки для еды.
Преступление было совершено в частной клинике Dazhong Hospital. Страдающий психическим расстройством гражданин лежал в палате с другими пациентами. В целях безопасности его зафиксировали на кровати ремнями. Когда врачи удалились, больной сумел освободиться.
Он взял палочки для еды и набросился на соседей по палате. Сотрудники лечебного заведения обезоружили мужчину, однако до этого он лишил жизни троих пациентов.
Убийцу передали в руки стражей порядка. Как сообщается, он болен шизофренией. А к кровати его привязывали за агрессивное поведение.
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