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Бункер S

«Бункер S» Эфир передачи от 4 апреля 2017г 
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Цифры. Эфир передачи от 4 апреля 2017г 
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Материалы по теме:

В Подмосковье в багажнике автомобиля нашли тела двух мужчин

В Подмосковье в багажнике автомобиля нашли тела двух мужчин

В Подмосковье в багажнике автомобиля обнаружены тела двоих мужчин. Mercedes ML был припаркован в Ленинском районе, возле населенного пункта Развилка, сообщают сегодня российские СМИ.
Как было установлено, мужчины скончались от огнестрельных ранений примерно за десять часов до обнаружения их тел. 

4 апреля 2017, 11:30
В Саратове задержали организаторов «автоподстав»

В Саратове задержали организаторов «автоподстав»

В Саратове в руки правоохранителей попали злоумышленники, которые инсценировали дорожно-транспортные происшествия. Речь идет о причиненном страховщикам ущербе на сумму свыше 110 миллионов рублей, сообщают отечественные СМИ со ссылкой на представителя МВД РФ Ирину Волк.
Как отмечается, организаторы разработали схему, в 

31 марта 2017, 03:45
В Китае обнаружены руины древнего города возрастом около 1,5 тыс. лет

В Китае обнаружены руины древнего города возрастом около 1,5 тыс. лет

Археологическая экспедиция обнаружила близ пересохшего соленого озера Лобнор в Синьцзян-Уйгурском автономном районе КНР древний город-оазис. Время его расцвета пришлось на период 1,5-тысячелетней давности.
Речь идет о городе Лоулань. Этот оазис, который именовали "Восточными Помпеями", располагался на оживленном в давние времена 

30 марта 2017, 05:17
АвтоВАЗ отправит свои внедорожники в Китай

АвтоВАЗ отправит свои внедорожники в Китай

АвтоВАЗ уже в этом году может начать экспортировать внедорожники Lada 4х4 в Китай. Об этом заявил президент автогиганта Николя Мор. По его словам, в настоящее время ведутся переговоры с тремя китайскими компаниями. Дилеры из Поднебесной больше всего интересуются поставками тольяттинских 

30 марта 2017, 04:52
Самарские силовики проверяют нелегального мигранта на причастность к серии убийств пенсионерок по всей России

Самарские силовики проверяют нелегального мигранта на причастность к серии убийств пенсионерок по всей России

37-летнего уроженца Казахстана Павла Шайахметова подозревают в убийствах двух пожилых женщин в многоэтажках Самары на улицах Ратнера и Пролетарской.
29 марта 2017, 09:49
В Оренбурге произошло нападение на инкассаторов: один налетчик убит

В Оренбурге произошло нападение на инкассаторов: один налетчик убит

Днем 29 марта в Оренбурге произошло нападение на инкассаторов. Преступление совершили вооруженные налетчики в масках.
По информации Life, злоумышленники выскочили из машины и открыли стрельбу, ранив инкассатора. Один из преступников был убит на месте, другой ранен.
По предварительным сведениям, сотрудники 

29 марта 2017, 05:15
В Китае нашли крупнейший золотой рудник с запасами в 382 тонны

В Китае нашли крупнейший золотой рудник с запасами в 382 тонны

На востоке КНР обнаружен крупнейший в истории этого государства золотоносный рудник. Его запасы оценивают в сумму до 22 миллиардов долларов, информирует China News.
В прежние времена в провинции Шаньдун уже открывали большие рудники. Теперь там обнаружено месторождение с 382 тоннами 

29 марта 2017, 12:07
В Самаре за убийства пожилых женщин задержали 37-летнего мужчину

В Самаре за убийства пожилых женщин задержали 37-летнего мужчину

Сегодня, 29 марта, силовики рассказали о подозреваемом в убийствах пожилых женщин.  Это 37-летний мужчина.

Как уже сообщала «ТЕРРА», 27 марта на улице Пролетарской был обнаружен труп 66- летней пенсионерки с множественными колото-резаными ранами. В результате оперативно-розыскных мероприятий, следователи 
29 марта 2017, 11:40
В Самаре задержан предполагаемый «Приволжский маньяк», которого искали 6 лет

В Самаре задержан предполагаемый «Приволжский маньяк», которого искали 6 лет

Появилась информация о возможном задержании предполагаемого «Приволжского маньяка», которого искали с 2011 года. Силовики полагают, что на его счету не менее 30 убийств пожилых женщин в разных регионах Приволжского и Уральского федеральных округов. Подозреваемого задержали 27 марта, после убийства 66-летней 
29 марта 2017, 05:41
В Тольятти мать двоих детей будут судить по уголовной статье за мошенничество

В Тольятти мать двоих детей будут судить по уголовной статье за мошенничество

Гражданка пыталась обманом получить материнский капитал. Сейчас женщине 38 лет. Первого ребёнка  она родила 1994 году, второго - в 2009. 8 лет назад предоставила копии свидетельств о рождении детей в Пенсионный фонд Тольятти, чтобы получить сертификат на сумму 365 тысяч 

28 марта 2017, 01:42
В Китае на стройке нашли гробницу с мумиями, которым более 500 лет

В Китае на стройке нашли гробницу с мумиями, которым более 500 лет

В китайской провинции Хэнань рабочие наткнулись на загадочное захоронение с двумя хрустальными гробами. По мнению ученых, оно принадлежало чиновнику и его супруге, которые жили в этой местности в эпоху династии Мин. Об этом рассказывает издание South China Morning Post.
Усыпальницу 

27 марта 2017, 02:20
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