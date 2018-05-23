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Из-за подозрительного пакета перекрыли проспект Ленина в Самаре
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6 апреля 2018, 09:10
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Возобновились занятия в тольяттинской школе, которую эвакуировали из-за муляжа бомбы
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3 апреля 2018, 04:32
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Из-за муляжа бомбы эвакуировали школу в Тольятти
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3 апреля 2018, 10:50
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Тольяттинец, которому оторвало руку взрывом, отправится в тюрьму на два года
В Тольятти вступил в силу приговор, вынесенный в отношении 29-летнего местного жителя. Ему инкриминировалось изготовление взрывчатки.
Экспериментами с опасными веществами мужчина занимался в октябре прошлого года прямо в своей квартире. Сначала он изготовил взрывчатый порошок. После этого мужчина попытался …
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2 апреля 2018, 03:34
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Российские ученые обнаружили в Арктике секретную базу нацистов времен Второй мировой
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24 октября 2016, 04:23
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В Самаре отметили 70-летие окончания Второй мировой войны
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3 сентября 2015, 09:57
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Пропавший в Польше «золотой» поезд Третьего рейха обнаружен в подземном тоннеле
Факт некой «находки», обнаруженной в тоннелях Нижней Селезии и представляющей собой историческую ценность, подтвердили польские власти. Соответствующее заявление сделано заместителем мэра города Валбжих. Вероятно, речь идет о поезде Третьего рейха, который перевозил золото нацистов и со времен Второй мировой войны …
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27 августа 2015, 09:40
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СМИ: поезд с золотом нацистской Германии, вероятно, обнаружен в Польше
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20 августа 2015, 04:26