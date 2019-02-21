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В Самаре за кражу сумки с 6 млн рублей задержан 37-летний мужчина
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15 декабря 2017, 12:30
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Ученым удалось вырастить искусственную ногу крысы
Американские биотехнологи из Гарварда смогли впервые создать из стволовых клеток искусственную конечность грызуна. Были выращены сосуды, мускулы, связки, нервы, хрящи и т.д.
Гаральд Отт с коллегами по университету последние годы работали над выращиванием искусственных версий органов, которые были повреждены. Вначале …
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4 июня 2015, 01:06
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В Тольятти из финансового учреждения эвакуировали 15 сотрудников
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19 августа 2014, 12:02
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11 марта 2014, 02:14
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