4
24
35
Расширенный поиск

Новости

Актуальные темы

Сегодня
Неделя
Месяц

СМОТРИТЕ ТЕРРУ

На 32 кнопке Дом.Ру 
Все видео

Бункер S

Новости о потребительской корзине, просроченных продуктах, уменьшении размеров дорожных знаков, судьбе кондукторов после введения валидаторов в Самаре и коррупции в регионе – весело и со смыслом. 
Все видео

Цифры

Цифры. Эфир передачи от 20.02.2019 
Все видео
Подписывайтесь на нас в социальных сетях: ВКонтакте Facebook Twitter Instagram

Материалы по теме:

В Самаре за кражу сумки с 6 млн рублей задержан 37-летний мужчина

В Самаре за кражу сумки с 6 млн рублей задержан 37-летний мужчина

В Самаре полицейские раскрыли преступление трехлетней давности. 16 мая 2014 года на жителя Самары напал неизвестный и отнял у него сумку с 6 миллионами рублей. Это произошло в Железнодорожном районе города около административного здания на улице Речной. По горячим следам 

15 декабря 2017, 12:30
Ученым удалось вырастить искусственную ногу крысы

Ученым удалось вырастить искусственную ногу крысы

Американские биотехнологи из Гарварда смогли впервые создать из стволовых клеток искусственную конечность грызуна. Были выращены сосуды, мускулы, связки, нервы, хрящи и т.д.
Гаральд Отт с коллегами по университету последние годы работали над выращиванием искусственных версий органов, которые были повреждены. Вначале 
4 июня 2015, 01:06
В Тольятти из финансового учреждения эвакуировали 15 сотрудников

В Тольятти из финансового учреждения эвакуировали 15 сотрудников

Вчера, 18 августа, в 14:40 в полицию сообщили, что около здания финансового учреждения на ул. Ворошилова найдена бесхозная сумка, сообщает областное ГУ МВД.
На месте правоохранители эвакуировали 15 сотрудников предприятия и оцепили территорию до приезда кинологов.
После осмотра оказалось, что в 

19 августа 2014, 12:02
В Тольятти школьную учительницу ограбили в подъезде дома

В Тольятти школьную учительницу ограбили в подъезде дома

Инцидент произошел 6 марта. 31-летняя женщина обратилась в полицию с заявлением о краже. Она сообщила, что, когда заходила в подъезд своего дома, неизвестная попросила придержать дверь, после чего в нее вбежал молодой человек, который отобрал у потерпевшей сумку с телефоном 

11 марта 2014, 02:14
© ТРК «ТЕРРА», 2002-2015. Все права защищены.
При использовании материалов сайта активная ссылка на www.trkterra.ru обязательна
Сетевое издание Медиапортал "ТЕРРА". Свидетельство о регистрации СМИ: ЭЛ № ФС 77 - 71080 от 13 сентября 2017 г., выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Учредитель и главный редактор: Камбарова Н.Н., адрес электронной почты редакции: seo@trk-terra.ru, телефон редакции: (846) 341-11-04

Мы Вам перезвоним!

Наверх