В Тольятти школьную учительницу ограбили в подъезде дома Инцидент произошел 6 марта. 31-летняя женщина обратилась в полицию с заявлением о краже. Она сообщила, что, когда заходила в подъезд своего дома, неизвестная попросила придержать дверь, после чего в нее вбежал молодой человек, который отобрал у потерпевшей сумку с телефоном …