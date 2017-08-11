Почему в Самаре стали чаще рождаться тройняшки? В Самарском областном перинатальном центре, открытом 11 месяцев назад, настоящий бум на тройни. Если раньше тройняшки рождались 2-3 раза в год, то в июле только в этом роддоме к выписке подготовили сразу три таких семьи. В последние годы врачи фиксируют рост …