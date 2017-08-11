Китаянка решила сдать в приют свою новорожденную дочь весьма необычным способом. Она отправила младенца по адресу курьерской службой, предварительно замотав, словно неодушевленный предмет, в полиэтиленовый пакет.
Спасти ребенка смогли благодаря внимательности курьера, заметившего, что внутри посылки что-то шевелится. Девочку тут же отвезли в стационар, в настоящее время она находится под наблюдением медиков, ее жизнь вне опасности. Тем временем матерью заинтересовались стражи порядка. Женщине светит тюремное заключение сроком до пяти лет.
Кстати, некоторое время назад сообщалось, что в американском штате Пенсильвания новорожденная пролежала в мусорном контейнере в пакете трое суток. Ее обнаружили местные жители, которые позвонили в полицию. Эта девочка также чудом выжила. Как оказалось, в мусор ее выбросила биологическая мать, предварительно завернувшая ребенка в полиэтиленовый пакет. Этой злоумышленнице грозит 25 лет тюрьмы.
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