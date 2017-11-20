Время пошло: В Самаре состоится торжественная церемония запуска Часов обратного отсчета до ЧМ-2018 В субботу, 27 мая, в 14:00, в областной столице на Ленинградской, 61, появятся часы обратного отсчета до ЧМ-2018. Почетными гостями этой акции будут государственные и общественные деятели, футбольные функционеры, послы, а также в ней примут участие простые самарцы и гости …