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Материалы по теме:

Время пошло: В Самаре состоится торжественная церемония запуска Часов обратного отсчета до ЧМ-2018

Время пошло: В Самаре состоится торжественная церемония запуска Часов обратного отсчета до ЧМ-2018

В субботу, 27 мая, в 14:00, в областной столице на Ленинградской, 61, появятся часы обратного отсчета до ЧМ-2018. Почетными гостями этой акции будут государственные и общественные деятели, футбольные функционеры, послы, а также в ней примут участие простые самарцы и гости 

22 мая 2017, 02:04
Швейцарские физики впервые точно измерили время без помощи часов

Швейцарские физики впервые точно измерили время без помощи часов

Ученые из Швейцарии смогли измерить время, которое электрон расходует на движение от атома. Об этом рассказывает специализированное издание Physical Review Letters.
Для проведения соответствующих измерений специалисты воспользовались лазером, осуществив «выстрел» по ионам. Затем ученые зафиксировали и измерили их колебания. Длительность 

8 февраля 2017, 05:08
В Москве украли коллекцию мужских часов стоимостью более 6 млн рублей

В Москве украли коллекцию мужских часов стоимостью более 6 млн рублей

В новогодние праздники из квартиры одного из домов в центре Москвы была украдена коллекция наручных мужских часов стоимостью более 6 миллионов рублей. Об этом рассказали российские СМИ со ссылкой на представителей столичного ГУ МВД.
Преступление было совершено на улице Малой 

9 января 2017, 10:11
Пассажирку с часами за 1,4 млн рублей задержали в аэропорту Самары

Пассажирку с часами за 1,4 млн рублей задержали в аэропорту Самары

Сотрудники Самарской таможни задержали в аэропорту Курумоч женщину, которая пыталась ввезти незадекларированные наручные часы Hublot стоимостью 1,4 млн рублей.

По данным ведомства, задержанная – пассажирка авиарейса Самара – Прага. Она воспользовалась «зеленым коридором». При прохождении таможенного контроля у нее обнаружили товар, 

15 декабря 2016, 02:25
В Киргизии девять заключенных убили трех охранников и сбежали из тюрьмы

В Киргизии девять заключенных убили трех охранников и сбежали из тюрьмы

В Киргизии из следственного изолятора близ Бишкека совершили дерзкий побег девять заключенных. Убив трех сотрудников спецучреждения и ранив одного, они смогли выбраться за охраняемую территорию и скрыться в неизвестном направлении. По данному факту сразу было возбуждено уголовное дело, на поиски 
12 октября 2015, 10:52
В горах Киргизии с ледника сорвался российский альпинист

В горах Киргизии с ледника сорвался российский альпинист

Инцидент произошел 13 августа в Ала-Арчинском ущелье (Кыргызстан) на высоте 3,6 тыс. метров. Скалолаз из России, совершая восхождение, сорвался с ледника Тики-Тор и упал в обрыв. Из ущелья мужчина, несмотря на серьезные травмы, сумел подать сигнал бедствия в лагерь.
13 августа 2015, 04:05
Путин подарил киргизской школьнице щенка ньюфаундленда

Путин подарил киргизской школьнице щенка ньюфаундленда

Даша Яицкая, пятиклассница из Киргизии, стала хозяйкой ньюфаундленда. 6-месячного щенка девочке подарил президент России Владимир Путин.

О том, что Даша мечтает о собаке, стало известно из ее письма, которое она отправила президенту 16 апреля во время прямой линии. Родители 
23 июля 2015, 02:50
В Самарской области появится почетный консул Киргизии

В Самарской области появится почетный консул Киргизии

В Самарской области появится почетный консул Киргизии. Об этом стало известно в ходе встречи губернатора Николая Меркушкина и посла республики Болота Джунусова. Они обсудили перспективы совместного сотрудничества. Подробности - в выпуске новостей на телеканале «ТЕРРА» в 19:30.
6 ноября 2013, 01:12
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