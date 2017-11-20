Покидающий кресло главы Киргизии Алмазбек Атамбаев на последней пресс-конференции в своей президентской карьере презентовал собственные часы сотруднику киргизской газеты. Как рассказали различные информагентства, главред издания "Де-Факто" Амантур Масагулов, обращаясь к уходящему с должности Атамбаеву, поведал, что видел во сне, как носит часы, врученные ему первым лицом государства.
В ответ Атамбаев снял часы и подарил представителю прессы. Отмечается, что это "президент-часы" "Айкол Манас". Они имеют золотое напыление и производятся на одном из российских заводов по спецзаказу. Свои действия президент сопроводил шуткой: "Хорошо, не приснилось, как я тебе штаны дарю".
|
Время пошло: В Самаре состоится торжественная церемония запуска Часов обратного отсчета до ЧМ-2018
|
22 мая 2017, 02:04
|
Швейцарские физики впервые точно измерили время без помощи часов
Ученые из Швейцарии смогли измерить время, которое электрон расходует на движение от атома. Об этом рассказывает специализированное издание Physical Review Letters.
|
8 февраля 2017, 05:08
|
В Москве украли коллекцию мужских часов стоимостью более 6 млн рублей
|
9 января 2017, 10:11
|
Пассажирку с часами за 1,4 млн рублей задержали в аэропорту Самары
Сотрудники Самарской таможни задержали в аэропорту Курумоч женщину, которая пыталась ввезти незадекларированные наручные часы Hublot стоимостью 1,4 млн рублей.
По данным ведомства, задержанная – пассажирка авиарейса Самара – Прага. Она воспользовалась «зеленым коридором». При прохождении таможенного контроля у нее обнаружили товар, …
|
15 декабря 2016, 02:25
|
В Киргизии девять заключенных убили трех охранников и сбежали из тюрьмы
|
12 октября 2015, 10:52
|
В горах Киргизии с ледника сорвался российский альпинист
|
13 августа 2015, 04:05
|
Путин подарил киргизской школьнице щенка ньюфаундленда
|
23 июля 2015, 02:50
|
В Самарской области появится почетный консул Киргизии
|
6 ноября 2013, 01:12