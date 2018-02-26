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Самарца убили в уличной драке
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9 марта 2018, 04:52
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Ревнивая женщина до смерти избила свою подругу в Самарской области
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7 марта 2018, 01:45
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Убийцу, который 33 года скрывался от полиции, случайно задержали в Испании
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6 марта 2018, 05:26
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За жестокое убийство приятеля 7 лет тюрьмы получил житель Новокуйбышевска
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6 марта 2018, 01:20
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В Тольятти внук забил до смерти бабушку
В Тольятти сотрудниками полиции задержан 40-летний местный житель в связи с гибелью его бабушки, информирует ГУ МВД по Самарской области.
К стражам порядка обратились из Бюро судебно-медицинской экспертизы, куда доставили тело 78-летней пенсионерки с признаками насильственной смерти. Женщина скончалась от травматических …
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4 марта 2018, 05:00
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В Самаре проходит международный семинар по журналистике «Медиаполигон»
Около 200 молодых журналистов приехали в Самару, чтобы принять участие в масштабном проекте страны. «Медиаполигон» организован федеральным журналом "Русский репортёр" при информационной поддержке телерадиокомпании «ТЕРРА». В течение недели акулы пера будут делиться своим опытом друг с другом.
Впервые «Медиаполигон» …
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11 ноября 2015, 10:50
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Московские журналисты проведут мастер-классы в Самаре
С 9 по 15 ноября в Самаре пройдет международный учебно-практический семинар по журналистике «Медиаполигон-24». Мастер-классы проведут лучшие репортеры и научные журналисты федеральных изданий.
Молодые участники проекта смогут услышать практические профессиональные советы от главного редактора журнала «Русский репортер» Виталия Лейбина …
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2 ноября 2015, 03:45
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«Яндекс» создаст информагентство с роботами вместо журналистов
В следующем месяце компания «Яндекс» начинает работу информационного агентства, где материалы будут готовить не штатные «акулы пера», а роботы. Уже определены специальные алгоритмы этого процесса. На первых порах агентство станет выдавать информацию о метеоусловиях, дорожной ситуации, а также отслеживать темы, …
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26 октября 2015, 01:35
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Самарская делегация отправилась на Всероссийский молодежный образовательный форум «Таврида»
Форум "Таврида" проходит в Крыму под эгидой Общероссийского народного фронта. Среди участников - корреспондент телерадиокомпании «ТЕРРА» Анастасия Зубарева.
В работе заключительной, восьмой смены этого года, посвященной развитию журналистики в современной России, примут участие 500 человек: молодые корреспонденты, блогеры из …
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26 августа 2015, 01:05
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Словакия готова к реверсу газа
Для реверсных поставок газа на Украину в Словакии может быть построен новый газопровод, сообщили «Ведомостям» два человека, близких к разным сторонам переговоров. По словам одного из них, схема поставок с помощью дополнительного трубопровода прописана в проекте меморандума, который словацкий оператор …
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10 декабря 2013, 12:04
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Пятеро футболистов «Крыльев Советов» сыграли за сборные в отборочном раунде ЧМ-2014
Пятеро футболистов самарских «Крыльев Советов» выступили за национальные сборные в матчах отборочного раунда чемпионата мира-2014. Александр Амисулашвили сыграл за команду Грузии против сборной Финляндии. Поединок завершился со счетом 0:1 в пользу финнов. Матч сборной Словакии, цвета которой защищал Ян Муха, …
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11 сентября 2013, 04:54