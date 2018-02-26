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Во 
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Впервые «Медиаполигон» 
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Московские журналисты проведут мастер-классы в Самаре

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В работе заключительной, восьмой смены этого года, посвященной развитию журналистики в современной России, примут участие 500 человек: молодые корреспонденты, блогеры из 
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Словакия готова к реверсу газа

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Пятеро футболистов «Крыльев Советов» сыграли за сборные в отборочном раунде ЧМ-2014

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11 сентября 2013, 04:54
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