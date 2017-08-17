2
25
46
Расширенный поиск

Новости

Бункер S

«Бункер S» Эфир передачи от 15 августа 2017г 
Все видео

Цифры

Цифры. Эфир передачи от 16 августа 2017г 
Все видео
ЗАПОЛНИТЕ ФОРМУ и наш менеджер по рекламе перезвонит вам 
 888   .d8888b.   888                    888                d8888  
 888  d88P  Y88b  888                    888               d8P888  
 888  Y88b. d88P  888                    888              d8P 888  
 888   "Y88888"   888888  888  888   .d88888   .d88b.    d8P  888  
 888  .d8P""Y8b.  888     `Y8bd8P'  d88" 888  d8P  Y8b  d88   888  
 888  888    888  888       X88K    888  888  88888888  8888888888 
 888  Y88b  d88P  Y88b.   .d8""8b.  Y88b 888  Y8b.            888  
 888   "Y8888P"    "Y888  888  888   "Y88888   "Y8888         888
Введите код, изображенный в стиле ASCII-арт.
ОАО "Телерадиокомпания ТЕРРА"

Материалы по теме:

В Канаде на съемках «Дэдпул-2» погибла женщина-каскадер

В Канаде на съемках «Дэдпул-2» погибла женщина-каскадер

Зарубежные СМИ раскрыли личность погибшей на съемках картины «Дэдпул-2» женщины-каскадера. Это Джой Харрис, первая афроамериканка, принявшая участие в профессиональных шоссейных мотогонках.
Харрис исполняла трюк на мотоцикле, дублируя актрису Зази Битц в роли мутанта Домино. Это была единственная работа мотогонщицы в 

15 августа 2017, 05:10
Ледовое побоище: появилось видео драки хоккеистов России и Канады в Сочи

Ледовое побоище: появилось видео драки хоккеистов России и Канады в Сочи

7 августа олимпийская сборная России одержала победу над национальной командой Канады в матче предсезонного турнира Sochi Hockey Open со счетом 3:2.

Присутствующим на стадионе игра запомнилась и из-за инцидента, который случился на исходе второго периода. На канале ХК «Сочи» в YouTube 

8 августа 2017, 12:31
Высокотехнологичный робот-охранник утонул в фонтане

Высокотехнологичный робот-охранник утонул в фонтане

В одном из торговых центров американской столицы робот-охранник К-5, главной задачей которого является патрулирование парковок и профилактика правонарушений, вместо этого решил направиться к ближайшему фонтану и утопиться в нем. Об этом рассказывает портал Motherboard.
Как впоследствии отмечали покупатели и сотрудники 

18 июля 2017, 03:46
Пилота упавшего во Флориде самолета съел аллигатор

Пилота упавшего во Флориде самолета съел аллигатор

Зарубежные информагентства рассказывают об авиакатастрофе, причиной которой стала дезориентация летчика в темное время суток. Самолет "Сессна-152" рухнул в болотистой местности недалеко от американского города Хомстед в штате Флорида.
Тело пилота вскоре обнаружил спасательный вертолет. К тому моменту погибшего уже обгладывал 

7 июля 2017, 12:26
Загадку отрезанного пальца семь лет расследует полиция Скотланд-Ярда

Загадку отрезанного пальца семь лет расследует полиция Скотланд-Ярда

Лучшие сыщики Скотланд-Ярда вот уже 7 лет стараются установить, кому принадлежал отрезанный палец, обнаруженный в британской столице. Теперь правоохранители решили прибегнуть к помощи общественности в расследовании этого загадочного дела, о котором рассказывают английские СМИ.
Семь лет назад лондонские полицейские нашли 

7 июля 2017, 10:00
Смартфон загорелся в руках у 11-летней девочки в Екатеринбурге

Смартфон загорелся в руках у 11-летней девочки в Екатеринбурге

В Екатеринбурге в руках одиннадцатилетней девочки самопроизвольно загорелся смартфон. Об этом рассказали региональные информагентства со ссылкой на Следственное управление СК РФ по Свердловской области.
В результате чрезвычайного происшествия школьница получила термический ожог. По факту произошедшего в настоящее время проводится доследственная 

29 июня 2017, 11:19
Железные нервы: Спокойно стригущий газон на фоне торнадо канадец стал звездой

Железные нервы: Спокойно стригущий газон на фоне торнадо канадец стал звездой

Канадец Теюнис Весселс, безмятежно стригущий газон на фоне торнадо, стал звездой СМИ и социальных сетей. Об этом рассказывают зарубежные информагентства.
Снимки сделала супруга Весселса - Сесилия. Как она отмечает, муж хорошо знал о торнадо, но абсолютно не переживал по этому 

5 июня 2017, 03:15
В Самаре при замене бордюра нашли разбитое надгробие Щорса

В Самаре при замене бордюра нашли разбитое надгробие Щорса

В центре Самары во время ремонта дороги в районе ОДО обнаружили разрушенное надгробие участника Гражданской войны и революции 1917 года Николая Щорса. Фото артефакта появилось в Сети. Как сообщила Елена Рыжкова, руководитель управления информации и аналитики в администрации городского округа 

1 июня 2017, 10:50
В Канаде воздушный шар с влюбленными врезался в дерево

В Канаде воздушный шар с влюбленными врезался в дерево

В Канаде молодой человек сделал предложение своей возлюбленной во время полета на воздушном шаре. Через считанные минуты после этого шар врезался в деревья.
Этот инцидент сейчас обсуждают пользователи Сети, ознакомившиеся с кадрами происшествия. Шар двигался на внушительной скорости и столкнулся 

30 мая 2017, 03:40
Британец нашел в танке Т-54 золотые слитки на $2,5 миллиона

Британец нашел в танке Т-54 золотые слитки на $2,5 миллиона

Британский коллекционер Ник Мид нашел золотые слитки в баке советского танка Т-54. Старый экземпляр военной техники мужчина купил за 37 тысяч долларов, рассказывает The Sun.
Англичанин решил убедиться, что в танке нет боеприпасов. Подняв крышку топливного бака, пораженный коллекционер обнаружил 

10 апреля 2017, 09:31
Учёные: на Алтае обнаружена самая древняя швейная игла

Учёные: на Алтае обнаружена самая древняя швейная игла

Ученые из Института археологии СО РАН обнаружили древнейшую швейную иглу во время исследования Денисовой пещеры на Алтае. Размер находки составляет примерно 6 сантиметров. Возраст швейной иголки – около 50 тысяч лет. 

Археологи отмечают, что данная находка может считаться самым древним в 
24 августа 2016, 11:58
Ученые выяснили, что предки людей болели раком еще 1,7 млн лет назад

Ученые выяснили, что предки людей болели раком еще 1,7 млн лет назад

Ученые обнаружили следы раковой опухоли в останках доисторического человека, который жил примерно 1,7 миллиона лет назад.
Команда ученых из Великобритании и Южной Африки изучала останки доисторических людей в окрестностях Йоханнесбурга. У одного из них была замечена опухоль на пальце ноги. 

28 июля 2016, 02:37
© ТРК «ТЕРРА», 2002-2015. Все права защищены.
При использовании материалов сайта активная ссылка на www.trkterra.ru обязательна