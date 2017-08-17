На юге Канады фермеры, собиравшие урожай моркови, неожиданно обнаружили обручальное кольцо, которое их 84-летняя родственница потеряла 13 лет назад. Как рассказывают зарубежные СМИ, Мэри Грэмс утратила ценное украшение, когда трудилась в саду на семейной ферме.
Это случилось в 2004 году. Тогда женщина не смогла поведать супругу о пропаже, и быстро купила новое кольцо.
«Если вы посмотрите на него, оно идеально село вокруг моркови. Это выглядело довольно любопытно», - рассказала журналистам невестка госпожи Грэмс, которая обнаружила украшение.
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