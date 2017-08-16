Ученые из штата Техас утверждают, что ранний подъем на работу или учебу может вызвать серьезные проблемы с психикой. Специалисты связывают это с нарушением биологического ритма в организме человека.

Специалисты привлекли к своим исследованиям несколько сотен добровольцев. В ходе наблюдений ученые выяснили, что …