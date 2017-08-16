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Бункер S

«Бункер S» Эфир передачи от 15 августа 2017г 
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Цифры. Эфир передачи от 16 августа 2017г 
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Археологи обнаружили в Великобритании следы чудовищного первобытного ритуала

Археологи обнаружили в Великобритании следы чудовищного первобытного ритуала

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Полное погружение: Стадия глубокого сна помогает развить моторные навыки, установили ученые

Полное погружение: Стадия глубокого сна помогает развить моторные навыки, установили ученые

Ученые из Сан-Франциско установили, что в стадии глубоко сна человек укрепляет все моторные навыки, которые были получены незадолго до этого. В этой фазе ночного отдыха медленные мозговые волны оказывают влияние на развитие знаний, приобретенных в процессе активной жизнедеятельности за некоторое 

15 августа 2017, 02:14
NASA: Столкновение кометы с Юпитером уничтожит человечество

NASA: Столкновение кометы с Юпитером уничтожит человечество

Специалисты из Соединенных Штатов полагают, что столкновение кометы Сфивта-Таттла, образующей метеорный поток Персеиды, с Юпитером может повлечь за собой уничтожение нашей планеты и гибель всего человечества. Ученые NASA прогнозируют, что подобное может ожидать Землю через 4 тыс. лет.
Примерно в 

15 августа 2017, 10:05
ВЦИОМ назвал главные проблемы россиян

ВЦИОМ назвал главные проблемы россиян

Граждане Российской Федерации считают, что наиболее актуальными для государства проблемами являются небольшие зарплаты и снизившийся уровень жизни. Такого мнения придерживаются свыше 25% респондентов. Вторым показателем по числу жалоб остается состояние экономики и осуществляемая социальная политика.
Эти сведения были получены в 

14 августа 2017, 05:41
Ученые NASA нашли на снимке Луны

Ученые NASA нашли на снимке Луны "парящий дом пришельцев"

На Луне при помощи виртуального исследователя streetcap1 был найден большой загадочный объект, который парит над поверхностью. Необычный "дом" обнаружили на юго-востоке 85-километрового ударного лунного кратера Тихо.
На снимках со спутника можно рассмотреть таинственный объект, от которого на склон кратера падает 

14 августа 2017, 05:38
Каждый третий россиянин добывает еду, как в «лихие девяностые»

Каждый третий россиянин добывает еду, как в «лихие девяностые»

В России за последние три года на 12 процентов выросло число граждан, которые обеспечивают себя продуктами, выращенными в личном подсобном хозяйстве. На сегодняшний день свой огород имеет каждый третий россиянин. Подобная форма улучшения материального положения была также распространена в ходе 

1 августа 2017, 01:07
«Совы» и «жаворонки»: Ученые объяснили, почему людям нравится поздно ложиться спать

«Совы» и «жаворонки»: Ученые объяснили, почему людям нравится поздно ложиться спать

Деление людей на «сов» и «жаворонков» непосредственно объясняется особенностями генов. Так утверждают американские специалисты из Рокфеллеровского университета.
Ген, который обуславливает разное ощущение времени, носит наименование CRY1. Он нередко мутирует у людей, предпочитающих ложиться спать поздно, считают эксперты из Соединенных Штатов. 

20 июля 2017, 10:59
Певица Глюк’oZa снимается в мистическом сериале за полярным кругом

Певица Глюк’oZa снимается в мистическом сериале за полярным кругом

Певица Глюк'oZa работает над ролью в мистической многосерийной картине за полярным кругом. Съемки пилотной серии в полном разгаре, по предварительным сведениям, триллер будет называться «Мертвое озеро».
Режиссером сериала будет известный по лентам "Духless" и "Духless-2" Роман Прыгунов. Как рассказывают российские 

7 апреля 2017, 12:15
Автор «Игры престолов» приедет в Россию

Автор «Игры престолов» приедет в Россию

Писатель Джордж Мартин, создавший серию книг «Песнь Льда и Пламени», на основе которой был снят сериал «Игра престолов», посетит ежегодный фестиваль фантастики в Санкт-Петербурге. На сей раз мероприятие пройдет с 18 по 21 августа.
Наряду с популярной серией произведений, Джордж 

7 апреля 2017, 09:57
Ученые узнали самые опасные для психики диеты

Ученые узнали самые опасные для психики диеты

Израильские ученые из университета Хайфы установили, что все диеты в определенной мере оказывают влияние на психику людей. Безоговорочно положительным может оказаться эффект от диеты, только когда она состоит из продуктов, которые нравятся человеку.
Самыми опасными признаны моногамные диеты, так как 

24 января 2017, 09:36
Телеканал HBO намерен снять сериал-предысторию «Игры престолов»

Телеканал HBO намерен снять сериал-предысторию «Игры престолов»

Руководство телеканала HBO, который осуществляет показ "Игры престолов", рассматривает возможность появления сериала-ответвления от легендарного фэнтези, информирует EW. Новое шоу изложит предысторию сюжета, который уже продемонстрирован по HBO.
Пока ведется обсуждение, как именно станет выглядеть новый сериал, говорит руководитель канала Кейси 

16 января 2017, 02:03
Психологи составили рейтинг самых опасных для психики детей мультфильмов

Психологи составили рейтинг самых опасных для психики детей мультфильмов

На первом месте популярный у россиян фильм «Маша и медведь». Специалисты предупреждают, что малыши могут копировать хулиганское поведение главной героини.
На второй строчке американский проект про употребляющих плохие слова девочек-монстров «Монстр Хай». Бронза досталась сериалу  «Губка Боб квадратные штаны». Это 

16 ноября 2016, 12:53
Ученые: Ранний подъем на работу разрушает психику людей

Ученые: Ранний подъем на работу разрушает психику людей

Ученые из штата Техас утверждают, что ранний подъем на работу или учебу может вызвать серьезные проблемы с психикой. Специалисты связывают это с нарушением биологического ритма в организме человека.

Специалисты привлекли к своим исследованиям несколько сотен добровольцев. В ходе наблюдений ученые выяснили, что 

18 октября 2016, 09:21
Ученые: Неудовлетворенность работой влияет на здоровье человека после 40 лет

Ученые: Неудовлетворенность работой влияет на здоровье человека после 40 лет

Ученые из Университета штата Огайо провели очередное исследование. В ходе него специалисты выяснили, что степень удовлетворенности работой в 20- и 30-летнем возрасте влияет на здоровье человека в 40 лет.
Результаты этого исследования появились на страницах издания Eurek Alert. По утверждению 

22 августа 2016, 11:54
Ассоциация продюсеров РФ определила лучшие фильмы и сериалы 2015 года

Ассоциация продюсеров РФ определила лучшие фильмы и сериалы 2015 года

Лучшим фильмом прошлого года продюсеры признали «Василису», телесериалом - «Ленинград 46», а «Кухня» обошла конкурентов среди комедийных сериалов (эксперты отмечают, что для съемочной группы это уже третья подобная награда).
Всего за главные призы бились около двух десятков фильмов и сериалов, 
30 марта 2016, 11:59
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