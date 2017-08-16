Бельгийские ученые задумали установить, как именно просмотр большого количества серий за один присест влияет на здоровье и психическое состояние людей. В исследовании были задействованы около 400 студентов.
Добровольцы рассказали экспертам о том, как часто они смотрят сериалы, имеют ли проблемы со сном и т.д.. В результате оказалось, что свыше 80% участников исследования смотрели сразу по несколько серий. Это в свою очередь оказывало влияние на качество сна.
Треть респондентов не могла долго уснуть после просмотра большого количества серий. Вместе с тем, у молодых людей снизилась острота реакции и ухудшилась память.
По словам специалистов, из-за неумеренного просмотра сериалов человек начинает плохо осознавать то, что происходит вокруг, тем самым становясь похожими на «зомби».
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