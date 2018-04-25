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При поддержке радиостанции «Русское Радио» в Самаре: шоу «DIVA» от Ани Лорак 18 апреля!
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12 апреля 2018, 07:00
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В блогах: тольяттинец объяснил отказ от участия в шоу Малахова
Тольяттинец Илья Губарев, известный своим участием в различных телешоу, сообщил во «ВКонтакте», что не поедет в Москву на съемки новой передачи на одном из федеральных телеканалов, посвященной освобождению из колонии земляка Сергея Семенова, отбывшего наказание по делу об изнасиловании …
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16 января 2018, 01:41
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Сжатие нейтронной звезды ускоряют Мюоны
Учет образования мюонов в модели формирования нейтронной звезды приводит к увеличению потока и энергии нейтрино, а также ускорению сжатия звезды. Данный факт был обнаружен с помощью численного моделирования астрофизиками из Германии и США. Статья исследователей опубликована изданием Physical Review …
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18 декабря 2017, 11:00
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«Звезда смерти»: Астрономы обнаружили небесное тело, поглотившее более десяти двойников Земли
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26 сентября 2017, 10:39
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Китайские ученые открыли две звезды, летящие с невероятной скоростью
Исследователь из КНР Ян Хуан открыл две сверхбыстрые звезды. С группой исследователей он использовал четырехметровый космический телескоп LAMOST, считающийся одним из наиболее крупных на планете.
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6 сентября 2017, 12:28
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В красноярской тайге нашли выбитую в скалах гигантскую звездную карту
Огромную «звездную карту» обнаружили в Красноярском крае. Открытие сделал специалист из Тагила Валентин Дегтярев.
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23 августа 2017, 11:19
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Почему самарцев принимают за бандерлогов?
Блогер 63.ru c негодованием отреагировала на новость, что в Самаре устроят шоу гадалок. "Несмотря на свою любовь к мистическим книгам и фильмам, я категорически отрицательно отношусь к идиотизмам в виде "шоу экстрасенсов", битвам гадалок и другой подобной ерунде. Зачем …
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14 июля 2017, 06:34
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Самарский театр «Пластилиновый дождь» пробился на «Минуту славы»
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5 марта 2017, 04:19