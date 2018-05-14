ТОП-10 популярных фильмов 2017 года по версии сайта Rotten Tomatoes Аналитики сайта Rotten Tomatoes составили свой список фильмов, которые получили наибольшее количество положительных отзывов от зрителей и кинокритиков. В данный рейтинг вошли только зарубежные фильмы, работы из отечественного кинопроката в топ-10 не попали. Кинокритики отдали наибольшее количество процентов положительных отзывов фильму-хоррору …