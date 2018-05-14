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Материалы по теме:

Режиссер Питер Джексон работает над фильмом о Первой мировой войне

Режиссер Питер Джексон работает над фильмом о Первой мировой войне

Автор экранизации «Властелина колец» и «Хоббита» Питер Джексон работает над новым фильмом. Новое произведение режиссера будет посвящено Первой мировой войне. Выход документальной картины приурочен к 100-летию с момента ее окончания, сообщает издание Deadline.

В основу фильма лягут материалы 
22 января 2018, 10:02
Фильм

Фильм "Костя", снятый о тольяттинской собаке, получил разгромные зрительские отзывы

9 января в свободный доступ был выложен фильм «Костя», снятый в Тольятти. Производство картины, посвященной легендарной собаке, которой установлен памятник на Южном шоссе, очень активно обсуждалось в соцсетях. Конечный результат, судя по зрительским отзывам, многих разочаровал.
Пользователи сетей, не сильно 
11 января 2018, 04:51
ТОП-10 популярных фильмов 2017 года по версии сайта Rotten Tomatoes

ТОП-10 популярных фильмов 2017 года по версии сайта Rotten Tomatoes

Аналитики сайта Rotten Tomatoes составили свой список фильмов, которые получили наибольшее количество положительных отзывов от зрителей и кинокритиков. В данный рейтинг вошли только зарубежные фильмы, работы из отечественного кинопроката в топ-10 не попали.

Кинокритики отдали наибольшее количество процентов положительных отзывов фильму-хоррору 

20 декабря 2017, 04:22
В песках Калифорнии откопали столетнюю статую сфинкса

В песках Калифорнии откопали столетнюю статую сфинкса

В Соединенных Штатах Америки группа археологов обнаружила фигуру сфинкса, которая без малого сто лет пробыла под слоем песка в Калифорнии. Статую использовали во время съемок картины «Десять заповедей», представленной зрителям в 1923-м.
Сейчас неожиданно найденную фигуру, ставшую настоящим артефактом, собираются 

4 декабря 2017, 03:07
Тест ДНК исключил родство Сальвадора Дали и испанской гадалки

Тест ДНК исключил родство Сальвадора Дали и испанской гадалки

Обнародованы результаты анализа ДНК останков всемирно известного художника Сальвадора Дали. Как показала экспертиза, легендарный живописец не является отцом Пилар Абель, претендующий на родство.
Некоторое время назад испанка потребовала осуществить исследование ДНК останков Дали, утверждая, что является его биологической дочерью. Экспертиза 

7 сентября 2017, 09:24
Усы Сальвадора Дали сохранили свою форму после эксгумации

Усы Сальвадора Дали сохранили свою форму после эксгумации

Тело всемирно известного художника Сальвадора Дали хорошо сохранилось благодаря бальзамированию. По словам гендиректора фонда Гала-Сальвадор Дали Луиса Пенюэласа, знаменитые усы мастера живописи не потеряли форму.
Вместе с тем, специалисты взяли для анализа образцы двух больших костей, волосы и ногти. После 

21 июля 2017, 03:44
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