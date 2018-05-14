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Режиссер Питер Джексон работает над фильмом о Первой мировой войне
Автор экранизации «Властелина колец» и «Хоббита» Питер Джексон работает над новым фильмом. Новое произведение режиссера будет посвящено Первой мировой войне. Выход документальной картины приурочен к 100-летию с момента ее окончания, сообщает издание Deadline.
В основу фильма лягут материалы …
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22 января 2018, 10:02
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Фильм "Костя", снятый о тольяттинской собаке, получил разгромные зрительские отзывы
9 января в свободный доступ был выложен фильм «Костя», снятый в Тольятти. Производство картины, посвященной легендарной собаке, которой установлен памятник на Южном шоссе, очень активно обсуждалось в соцсетях. Конечный результат, судя по зрительским отзывам, многих разочаровал.
Пользователи сетей, не сильно …
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11 января 2018, 04:51
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ТОП-10 популярных фильмов 2017 года по версии сайта Rotten Tomatoes
Аналитики сайта Rotten Tomatoes составили свой список фильмов, которые получили наибольшее количество положительных отзывов от зрителей и кинокритиков. В данный рейтинг вошли только зарубежные фильмы, работы из отечественного кинопроката в топ-10 не попали.
Кинокритики отдали наибольшее количество процентов положительных отзывов фильму-хоррору …
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20 декабря 2017, 04:22
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В песках Калифорнии откопали столетнюю статую сфинкса
В Соединенных Штатах Америки группа археологов обнаружила фигуру сфинкса, которая без малого сто лет пробыла под слоем песка в Калифорнии. Статую использовали во время съемок картины «Десять заповедей», представленной зрителям в 1923-м.
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4 декабря 2017, 03:07
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Тест ДНК исключил родство Сальвадора Дали и испанской гадалки
Обнародованы результаты анализа ДНК останков всемирно известного художника Сальвадора Дали. Как показала экспертиза, легендарный живописец не является отцом Пилар Абель, претендующий на родство.
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7 сентября 2017, 09:24
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Усы Сальвадора Дали сохранили свою форму после эксгумации
Тело всемирно известного художника Сальвадора Дали хорошо сохранилось благодаря бальзамированию. По словам гендиректора фонда Гала-Сальвадор Дали Луиса Пенюэласа, знаменитые усы мастера живописи не потеряли форму.
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21 июля 2017, 03:44