За некоторое время до задержания директора Фонда капремонта Самарской области Михаила Архипова, в ведомстве началась проверка. Ее проводили сотрудники Госжилинспекции, рассказал председатель комиссии Общественной палаты Самарской области по местному самоуправлению, строительству, ЖКХ Виктор Часовских. Детали проверки пока не раскрываются.
Напомним, Михаил Архипов был задержан сотрудниками ФСБ 31 июля. Ему инкриминируют коммерческий подкуп. По имеющимся данным, речь идет о взятке в размере 220 тысяч рублей. Также известно, что вместе с Архиповым силовики задержали и его брата. В самом Фонде капремонта сложившуюся ситуацию никак не комментируют.
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