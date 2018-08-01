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«Бункер S» Эфир передачи от 31 июля 2018г  
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Цифры. Эфир передачи от 31 июля 2018г 
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Материалы по теме:

Врио губернатора Дмитрий Азаров: руководитель Фонда капремонта Самарской области всячески препятствовал проведению проверок

Врио губернатора Дмитрий Азаров: руководитель Фонда капремонта Самарской области всячески препятствовал проведению проверок

Врио губернатора Самарской области Дмитрий Азаров прокомментировал задержание руководителя регионального Фонда капитального ремонта Михаила Архипова. По его словам, работа учреждения ни разу не подвергалась детальной проверке.

«Руководитель Фонда препятствовал проверкам. Он говорил, что его никто не вправе проверять. Поэтому 
1 августа 2018, 01:06
Сотрудники ФСБ задержали директора Фонда капитального ремонта Самарской области Михаила Архипова

Сотрудники ФСБ задержали директора Фонда капитального ремонта Самарской области Михаила Архипова

1 августа стало известно о задержании директора Фонда капитального ремонта Самарской области Михаила Архипова. По информации источников «ТЕРРЫ», операцию, которая прошла накануне, проводили сотрудники регионального управления ФСБ. Вместе с ним силовики задержали и его брата.

По предварительным данным, Архипов подозревается в 

1 августа 2018, 10:42
Самарский Фонд капремонта в поисках нового банка-партнера

Самарский Фонд капремонта в поисках нового банка-партнера

Самарский Фонд капитального ремонта ищет банк, который займется его обслуживанием. Речь идет об открытии счетов, куда жители будут перечислять деньги за капремонт. Согласно техзаданию, все услуги кредитное учреждение должно предоставить фонду бесплатно. В том числе открывать и обслуживать корсчета, а 

18 июля 2018, 12:12
К ЧМ-2018 областной фонд капремонта собирается взять очередной кредит

К ЧМ-2018 областной фонд капремонта собирается взять очередной кредит

Самарский областной фонд капремонта объявил еще один тендер по поиску банка, который сможет предоставить кредит на 250 миллионов рублей для реконструкции домов вдоль гостевых маршрутов ЧМ-2018. Максимально возможная ставка - 12,25 процента годовых. Деньги организация берет на три года. Банк 

24 апреля 2018, 03:53
Самарскому Фонду капремонта удалось привлечь кредит

Самарскому Фонду капремонта удалось привлечь кредит

250 миллионов рублей фонд искал для реконструкции домов вдоль гостевых маршрутов ЧМ-2018 по футболу.
3 апреля 2018, 05:15
«Тольяттихимбанк» даст кредит на капремонт

«Тольяттихимбанк» даст кредит на капремонт

«Тольяттихимбанк» стал победителем тендера по предоставлению региональному оператору Самарской области «Фонд капитального ремонта» 300 миллионов рублей кредита. Средства предназначены на приведение в порядок фасадов многоквартирных домов, расположенных вдоль гостевых туристических маршрутов в рамках подготовки к чемпионату мира по футболу. Результат 

13 ноября 2017, 04:54
У мэра Жигулевска Александра Курылина - новый заместитель

У мэра Жигулевска Александра Курылина - новый заместитель

У мэра Жигулевска Александра Курылина - новый заместитель. На должность зама по городскому хозяйству назначен Виктор Гилев. Он сменил на посту Михаила Архипова, который покинул занимаемую должность в начале марта 2013 года. Как сообщается на сайте жигулевской мэрии, Виктор Гилев 

26 марта 2013, 04:04
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