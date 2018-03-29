В Самаре из Советского района уберут незаконные гаражи, а также незаконную стоянку на улице Партизанской. Об этом сообщил глава администрации Советского района Вадим Бородин в ходе встречи местных жителей и главы Самаре Елены Лапушкиной.
«Весной планируется демонтировать и вывезти 25 объектов потребительского рынка, 60 нелегальных гаражей и ликвидировать незаконную автостоянку по адресу улица Партизанская, 177А, существование которой вызывает недовольство у жителей близлежащих домов», - передает мэрия Самары.
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