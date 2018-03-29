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Материалы по теме:

Инвестора для развития Безымянки ищут в Самаре

Инвестора для развития Безымянки ищут в Самаре

Мэрия Самары объявила аукцион по определению подрядчика, который займется развитием застроенной территории в Промышленном районе – на Безымянке, в границах улиц Вольской, Краснодонской и переулка Юрия Павлова. Сейчас там в основном двухэтажные жилые дома барачного типа, построенные в послевоенные годы.

Развитие 

26 марта 2018, 05:27
Фасады 200 домов отремонтируют к 20 мая в историческом центре Самары

Фасады 200 домов отремонтируют к 20 мая в историческом центре Самары

В Самаре до 20 мая планируют отремонтировать фасады двухсот домов, расположенных в историческом центре города, сообщил глава администрации Ленинского района Дмитрий Титов, передает пресс-служба мэрии. По словам чиновника, ремонты фасадов проводятся в рамках программы Фонда капитального ремонта, за счет средств 

6 марта 2018, 10:39
Дело о «елочном сговоре» завело УФАС на чиновников Самары

Дело о «елочном сговоре» завело УФАС на чиновников Самары

Управление ФАС по Самарской области заподозрило мэрию Самары, городской департамент управления имуществом и муниципальное предприятие «Ярмарки Самары» в нарушении Закона о защите конкуренции.

Поводом для возбуждения дела послужило заявление фирмы «Мираж». Бизнесмены пожаловались, что МП заключает договоры на размещение нестационарных торговых 

1 марта 2018, 09:32
В центре Самары могут вырасти 60-метровые новые дома

В центре Самары могут вырасти 60-метровые новые дома

Мэрия Самары согласовала компании «Трансгруз» отклонение от предельных параметров разрешенного строительства в Ленинском районе города. Застройщик получил право построить жилые дома высотой 60 метров на земельном участке площадью 14 тысяч квадратных метров в границах улиц Ленинской, Маяковского и Братьев Коростелевых. Такое 

27 февраля 2018, 12:19
40% жителей Советского района чувствуют себя защищенными от преступников

40% жителей Советского района чувствуют себя защищенными от преступников

300 самарцев приняли участие в опросе, которое провели на территории Советского района Самары сотрудники Главного управления МВД России по Самарской области.

Согласно ответам на вопросы анкеты было получено общественное мнение жителей старше 18 лет о качестве работы ОП No 3 Управления 

18 августа 2017, 04:11
В Самаре выбрали нового главу Советского района

В Самаре выбрали нового главу Советского района

Администрацию Советского района Самары возглавил Вадим Бородин. Прежде он занимал пост первого заместителя главы Промышленного района. За его кандидатуру депутаты Советского районного совета проголосовали единогласно. Напомним, бывший глава района Владимир Сафронов погиб в ночь с 11 на 12 июня в 
14 августа 2017, 04:50
Жильцы проснулись от взрывов: В Советском районе Самары сожгли белый «Крузак»

Жильцы проснулись от взрывов: В Советском районе Самары сожгли белый «Крузак»

Вчера, 14 июля, в Самаре в одном из дворов Советского района случился пожар. По информации МЧС, горел автомобиль. Как предполагают свидетели происшествия в паблике «Подслушано. Самара» соцсети «ВКонтакте», возможно, причиной возгорания «дорогой понятийной тачки для чотких пацанов» стал умышленный поджог.
15 июля 2017, 01:31
От будущего главы Советского района требуют закрыть счета за границей

От будущего главы Советского района требуют закрыть счета за границей

В Советском районе Самары объявили конкурс на замещение должности главы районной администрации. Уже начался прием документов от соискателей. Соответствующая информация опубликована на сайте совета депутатов Советского внутригородского района.  К кандидатам следующие требования: необходимо быть гражданином РФ, предоставить диплом о высшем 
11 июля 2017, 02:55
Житель Самары задержан за ограбление «Газели» на автостоянке

Житель Самары задержан за ограбление «Газели» на автостоянке

32-летнего самарца подозревают в совершении преступления на территории автомобильной стоянки на пр. Карла Маркса. Злоумышленник открыто похитил из автомобиля «Газель» ящик с зажимами для установки электропроводов. Это произошло в субботу, 6 декабря, около восьми часов вечера.

Преступника заметила женщина – охранник 

8 декабря 2014, 11:38
В Сызрани из-за непогоды на автостоянку упало дерево. Повреждены две машины (ФОТО)

В Сызрани из-за непогоды на автостоянку упало дерево. Повреждены две машины (ФОТО)

Сегодня, 19 июня, из-за непогоды в Сызрани упало дерево. Инцидент произошел на улице Красной рядом с домом №8, где были припаркованы автомобили, сообщает «Маленькая Сызрань».
В результате падения дерева пострадали Lada Priora и Chevrolet Aveo.
На месте происшествия работали специалисты 

19 июня 2014, 06:00
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