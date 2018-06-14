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«Бункер S» Эфир передачи от 5 июня 2018г 
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Цифры. Эфир передачи от 14 июня 2018г 
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С берега Сухой Самарки сносят лодочную станцию

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Самой продаваемой вазовской моделью в России стала Lada Granta

Самой продаваемой вазовской моделью в России стала Lada Granta

По итогам мая самой продаваемой вазовской моделью в России стала Lada Granta. Об этом говорится в отчете Ассоциации европейского бизнеса. Всего в прошлом месяце на отечественном рынке было реализовано 8 с половиной тысяч Granta, что на 16 процентов выше аналогичного 

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В блогах: в Самаре на набережной «не дают парковаться»

В блогах: в Самаре на набережной «не дают парковаться»

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АвтоВАЗ покажет новые автомобили в августе

АвтоВАЗ покажет новые автомобили в августе

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Экскаватор с гидромолотом снес магазин у Хлебной площади в Самаре

В Самаре у Хлебной площади снесли магазин, который, по данным судебных приставов, занимал территорию незаконно. Речь идет о двух участках площадью 41,2 и 30 квадратных метров, расположенных на пересечении улиц Крупской и Алексея Толстого. Суд обязал организацию, открывшую магазин, снести 

6 июня 2018, 11:11
Павильон «Продукты» на Владимирской снесут в Самаре

Павильон «Продукты» на Владимирской снесут в Самаре

В Самаре администрация Железнодорожного района намерена снести павильон «Продукты», расположенный на улица Владимирской, около дома номер 45. Объект вносят в реестр незаконно установленных на территории района нестационарных объектов потребрынка. Чиновники опубликовали обращение к владельцу торговой точки с предложением о добровольном 

29 мая 2018, 10:17
3-летнюю девочку сбил водитель иномарки на парковке в Самаре

3-летнюю девочку сбил водитель иномарки на парковке в Самаре

В Самаре водитель автомобиля  Nissan сбил на парковке 3-летнюю девочку и оставил место аварии. ДТП произошло у набережной Волги в воскресенье, 14 мая. За рулем иномарки, по данным полиции, находился 52-летний мужчина. Машина двигалась по парковке у дома №125 по 

14 мая 2018, 12:15
Когда у «Самара Арены» появится парковка на 3000 машин

Когда у «Самара Арены» появится парковка на 3000 машин

До ЧМ-2018 по футболу, шесть матчей которого пройдут в Самаре, осталось 40 дней. Идет подготовка ко второму, намеченному на 6 мая. «Крылья Советов» сыграют с «Кубанью». Это будет официальное открытие спортивного комплекса при полной загрузке трибун. Ожидается более 40 тысяч 
5 мая 2018, 07:28
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Незаконный торговый павильон у больницы Пирогова сносят в Самаре

В Самаре в среду, 25 апреля, начался снос торгового павильона, расположенного у больницы Пирогова, на пересечении Полевой и Ленинской. Демонтаж незаконного строения начали в принудительном порядке по решению суда, сообщили судебные приставы. Затраты на проведение работ будут взыскивать с должника. 
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Больше десятка парковочных мест появилось в центре Сызрани

Больше десятка парковочных мест появилось в центре Сызрани

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20 апреля 2018, 12:47
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