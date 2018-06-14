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АвтоВАЗ отзывает почти 39 тысяч внедорожников Lada 4x4
АвтоВАЗ отзывает почти 39 тысяч автомобилей Lada 4х4 из-за проблем с электропроводкой, сообщает Росстандарт. Причина - возможное перетирание изоляции провода генератора о верхний рычаг передней подвески. В сервисных центрах на этих машинах установят дополнительные хомуты крепления жгута. Также на внедорожниках …
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14 июня 2018, 01:34
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12 июня в Самаре из автомобилей выстроят слово «Россия»
12 июня в Самаре пройдет автомобильный флешмоб. Организаторы решили составить из машин слово «Россия» в цветах триколора. Мероприятие приурочено к празднования Дня России.
Сбор участников пройдет на территории автодрома, расположенного по адресу Антонова-Овсеенко, 9а. Построение стартует в 13:00. Через час после …
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9 июня 2018, 01:42
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С берега Сухой Самарки сносят лодочную станцию
В Самаре судебные приставы приступили к сносу лодочной станции на берегу Сухой Самарки. Cудом признано, что объект незаконно занимает территорию площадью 42 сотки. Владельцам незаконных построек предписали их снести. Но это решение добровольно исполнено не было, поэтому приставы привлекли подрядную …
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8 июня 2018, 04:58
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Самой продаваемой вазовской моделью в России стала Lada Granta
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8 июня 2018, 02:51
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В блогах: в Самаре на набережной «не дают парковаться»
Блогер samarasud обращает внимание мэрии Самары на «какую-то непонятную движуху на муниципальной парковке на набережной, в районе памятника Сухову». «Вчера и сегодня там стоят люди, которые не дают парковаться. Не полиция, а какие-то сторожа. Запрет ничем не подтверждают. Сегодня …
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7 июня 2018, 06:54
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АвтоВАЗ покажет новые автомобили в августе
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7 июня 2018, 02:52
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Экскаватор с гидромолотом снес магазин у Хлебной площади в Самаре
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6 июня 2018, 11:11
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Павильон «Продукты» на Владимирской снесут в Самаре
В Самаре администрация Железнодорожного района намерена снести павильон «Продукты», расположенный на улица Владимирской, около дома номер 45. Объект вносят в реестр незаконно установленных на территории района нестационарных объектов потребрынка. Чиновники опубликовали обращение к владельцу торговой точки с предложением о добровольном …
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29 мая 2018, 10:17
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3-летнюю девочку сбил водитель иномарки на парковке в Самаре
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14 мая 2018, 12:15
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Когда у «Самара Арены» появится парковка на 3000 машин
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5 мая 2018, 07:28
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Незаконный торговый павильон у больницы Пирогова сносят в Самаре
В Самаре в среду, 25 апреля, начался снос торгового павильона, расположенного у больницы Пирогова, на пересечении Полевой и Ленинской. Демонтаж незаконного строения начали в принудительном порядке по решению суда, сообщили судебные приставы. Затраты на проведение работ будут взыскивать с должника. …
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26 апреля 2018, 12:15
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Больше десятка парковочных мест появилось в центре Сызрани
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20 апреля 2018, 12:47