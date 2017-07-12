Самарские силовики задержали 57 человек – все граждане иностранных государств. Операцию провели на овощебазе №3, которая расположена в Кировском районе на улице Олимпийской.

«Установлено, что при осуществлении коммерческой деятельности использовался труд иностранных граждан, в том числе не имеющих законных оснований для …