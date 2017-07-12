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Интим не предлагать: в Самарской области возбуждено уголовное дело за организацию притона
Факты предоставления платных сексуальных услуг двумя 27-летними жительницами Самарской области задокументировали в ходе оперативных мероприятий полицейские 63-го региона. Девушки рассказали сотрудникам уголовного розыска, что регулярно встречались на съемной квартире с клиентами, а за услуги получали деньги. Женщинам грозит штраф в размере …
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11 июля 2017, 07:03
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Почти 120 членов известной мафиозной группировки «Ндрангета» задержаны в Италии
Свыше одной тысячи карабинеров провели на юге Италии масштабную операцию по задержанию 116 членов известной и могущественной мафиозной организации «Ндрангета». В операции были задействованы вертолеты, бригады кинологов и криминалистов.
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4 июля 2017, 02:08
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В Самаре появился экстремал, который прыгает по чужим машинам
Самарские полицейские задержали 20-летнего парня, разбившего чужие машины. По данным правоохранительных органов, пьяный самарец прыгал на капоте иномарки, а потом повредил другой автомобиль. Инцидент произошел в центре Самары, на пересечении улиц Некрасовской и Чапаевской. Автовладельцы сами сумели схватить прыгуна, и …
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26 июня 2017, 02:28
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В польском Прикарпатье задержали одного из самых разыскиваемых итальянских мафиози
Одного из наиболее опасных и разыскиваемых итальянских мафиози задержали в Польше. Об этом рассказывают зарубежные СМИ.
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20 июня 2017, 12:03
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В Самаре прошли массовые задержания иностранцев
Самарские силовики задержали 57 человек – все граждане иностранных государств. Операцию провели на овощебазе №3, которая расположена в Кировском районе на улице Олимпийской.
«Установлено, что при осуществлении коммерческой деятельности использовался труд иностранных граждан, в том числе не имеющих законных оснований для …
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13 июня 2017, 09:55
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В Неваде преступник в маске на угнанном грузовике протаранил легальный публичный дом
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26 мая 2017, 11:16
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Телеведущая в Боснии и Герцеговине уволена за подработку проституткой
В Боснии и Герцеговине руководство телеканала Pink уволило телеведущую Сенаду Нуркич, которая, как утверждается, подрабатывала проституткой. Об этом информирует The Sun.
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12 апреля 2017, 12:12
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В сельской бане Алексеевки поймали четырех путан
В ходе проведения оперативно-профилактической операции «Быт» сотрудники полиции организовали проверку бань и саун в поселке Алексеевка Кинельского района. Как передает пресс-служба областного главка МВД, в ходе рейда, в бане на территории поселка полицейские выявили 4 факта оказания услуг интимного характера …
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11 марта 2017, 03:03