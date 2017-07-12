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Бункер S

«Бункер S» Эфир передачи от 11 июля 2017г 
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Материалы по теме:

Интим не предлагать: в Самарской области возбуждено уголовное дело за организацию притона

Интим не предлагать: в Самарской области возбуждено уголовное дело за организацию притона

Факты предоставления платных сексуальных услуг двумя 27-летними жительницами Самарской области задокументировали в ходе оперативных мероприятий полицейские 63-го региона. Девушки рассказали сотрудникам уголовного розыска, что регулярно встречались на съемной квартире с клиентами, а за услуги получали деньги. Женщинам грозит штраф в размере 

11 июля 2017, 07:03
Почти 120 членов известной мафиозной группировки «Ндрангета» задержаны в Италии

Почти 120 членов известной мафиозной группировки «Ндрангета» задержаны в Италии

Свыше одной тысячи карабинеров провели на юге Италии масштабную операцию по задержанию 116 членов известной и могущественной мафиозной организации «Ндрангета». В операции были задействованы вертолеты, бригады кинологов и криминалистов.
Все произошло в южной области Калабрия. Громкая силовая акция оказалась закономерным 

4 июля 2017, 02:08
В Самаре появился экстремал, который прыгает по чужим машинам

В Самаре появился экстремал, который прыгает по чужим машинам

Самарские полицейские задержали 20-летнего парня, разбившего чужие машины. По данным правоохранительных органов, пьяный самарец прыгал на капоте иномарки, а потом повредил другой автомобиль. Инцидент произошел в центре Самары, на пересечении улиц Некрасовской и Чапаевской. Автовладельцы сами сумели схватить прыгуна, и 

26 июня 2017, 02:28
В польском Прикарпатье задержали одного из самых разыскиваемых итальянских мафиози

В польском Прикарпатье задержали одного из самых разыскиваемых итальянских мафиози

Одного из наиболее опасных и разыскиваемых итальянских мафиози задержали в Польше. Об этом рассказывают зарубежные СМИ.
По сведениям представителей силовых структур, члена итальянской каморры Антонио С. задержали сотрудники Центрального следственного бюро. Человек, ордер на арест которого был выписан уже давно, 

20 июня 2017, 12:03
В Самаре прошли массовые задержания иностранцев

В Самаре прошли массовые задержания иностранцев

Самарские силовики задержали 57 человек – все граждане иностранных государств.  Операцию провели на овощебазе №3, которая расположена в Кировском районе на улице Олимпийской.

«Установлено, что при осуществлении коммерческой деятельности использовался труд иностранных граждан, в том числе не имеющих законных оснований для 

13 июня 2017, 09:55
В Неваде преступник в маске на угнанном грузовике протаранил легальный публичный дом

В Неваде преступник в маске на угнанном грузовике протаранил легальный публичный дом

Накануне вечером в американском штате Невада мужчина на угнанном грузовике протаранил ворота и врезался в здание легального публичного дома Moonlite Bunny Ranch, известного зрителям по реалити-шоу.
На водителе - 40-летнем Брайане Брандте - в момент нападения были бронежилет и маска. 

26 мая 2017, 11:16
Телеведущая в Боснии и Герцеговине уволена за подработку проституткой

Телеведущая в Боснии и Герцеговине уволена за подработку проституткой

В Боснии и Герцеговине руководство телеканала Pink уволило телеведущую Сенаду Нуркич, которая, как утверждается, подрабатывала проституткой. Об этом информирует The Sun.
Совет директоров заявил о закрытии шоу-проекта, в котором Нуркич была ведущей. Это решение появилось после того, как 26-летняя теледива, 

12 апреля 2017, 12:12
В сельской бане Алексеевки поймали четырех путан

В сельской бане Алексеевки поймали четырех путан

В ходе проведения оперативно-профилактической операции «Быт» сотрудники полиции организовали проверку бань и саун в поселке Алексеевка Кинельского района. Как передает пресс-служба областного главка МВД, в ходе рейда, в бане на территории поселка полицейские выявили 4 факта оказания услуг интимного характера 
11 марта 2017, 03:03
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