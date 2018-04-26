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Материалы по теме:

Торговый центр на Московском шоссе закрыли в Самаре

Торговый центр на Московском шоссе закрыли в Самаре

В Самаре из-за нарушений норм пожарной безопасности опечатали торговый центр на Московском шоссе. Судебные приставы сообщили о временной приостановке деятельности ТЦ «Рента». После того, как администрация устранит все нарушения, объект вновь сможет возобновить свою деятельность. В случае, если пломбы будут 
25 апреля 2018, 12:27
Началась трансляция сноса автомойки с кафе у шоколадной фабрики в Самаре

Началась трансляция сноса автомойки с кафе у шоколадной фабрики в Самаре

В Самаре началась текстовая «твиттер-трансляция» сноса двухэтажного строения, расположенного у шоколадной фабрики. Первый 
17 апреля 2018, 05:36
Почти 200 мигрантов выдворили за три месяца из Самарской области

Почти 200 мигрантов выдворили за три месяца из Самарской области

В Самарской области судебные приставы за первые три месяца 2018 года выдворили за нарушение миграционного законодательства почти 200 иностранцев. Всего за переделы РФ отравлено 178 нелегалов. 122 мигранта уехали за свой счет. За первую неделю апреля выдворено еще 15 нарушителей 

10 апреля 2018, 11:01
Главный судебный пристав Самарской области ушел с поста

Главный судебный пристав Самарской области ушел с поста

В Самарской области будет назначен новый главный судебный пристав. Экс-руководитель управления ФССП России по Самарской области Владимир Князев (на верхнем фото) покинул 
3 апреля 2018, 11:18
Запах и гарь из магазина отравили жительницу Самарской области

Запах и гарь из магазина отравили жительницу Самарской области

В Самарской области местная жительница пожаловалась судебным приставам на неприятный запах и гарь из магазина в жилом доме. Женщина жила на втором этаже, а торговая точка находилась прямо под ее квартирой. Помимо торговли, в магазине готовили выпечку.
 
«От этого 

23 марта 2018, 05:25
В Самаре снесут кафе на пересечении улицы XXII Партсъезда и Заводского шоссе

В Самаре снесут кафе на пересечении улицы XXII Партсъезда и Заводского шоссе

Мэрия областного центра приняла решение о принудительном сносе кафе «Самарка». Это заведение расположено на пересечении улицы XXII Партсъезда и Заводского шоссе в Советском районе Самары. Власти города признали это кафе самовольной постройкой. Соответствующее постановление опубликовано на сайте мэрии.

Организацию 
7 февраля 2018, 09:52
В блогах: в Самаре исправят ошибку в названии улицы

В блогах: в Самаре исправят ошибку в названии улицы

В Самаре собираются исправить ошибку в названии проезда Митирева.

Об этом в "Твиттере" сообщили сотрудники Мобильной приемной губернатора. Внимательные горожане обратили внимание на то, что в название этой улицы закралась ошибка. По документам и на указателях она пишется именно "проезд МитИрева", 

5 февраля 2018, 11:51
Самарский ледовый дворец сровняли с землей

Самарский ледовый дворец сровняли с землей

В Самаре завершился демонтаж надземной части ледового Дворца спорта ЦСК ВВС на улице Молодогвардейской, сообщает подрядчик объекта -  группа «КрашМаш». При работах использовалась уникальная техника, аналогов которой крайне мало на территории России, утверждают в компании. Сейчас рабочие приступили к разборке 
6 октября 2017, 04:10
В Курумоче разрушат старый VIP-зал

В Курумоче разрушат старый VIP-зал

В самарском аэропорту Курумоч снесут старые терминалы, говорится в сообщении на портале госзакупок. Речь идет о VIP-зале международной зоны прилета с тамбурными группами и багажном павильоне. Согласно техзаданию, за 60 календарных дней подрядчику нужно демонтировать строения с вывозом строительного мусора 

28 июля 2017, 04:35
В Самаре ограбили районную администрацию?

В Самаре ограбили районную администрацию?

Блогер Игорь Ермоленко обратил внимание на стелу Октябрьского района Самары. "Уже пару лет она пребывает вот в таком состоянии: неизвестные злоумышленники, возможно, стырили букву "О". Теперь один из самых престижных районов города значится как "Ктябрьский". Даю администрациям города и 
20 апреля 2017, 06:16
В Самаре ночью горел швейный цех площадью 60 метров

В Самаре ночью горел швейный цех площадью 60 метров

Сегодня, 13 мая, в Самаре произошло два крупных пожара. Первый случился в Кировском районе в третьем часу ночи. Горел швейный цех на улице Демократической. Огонь охватил готовые изделия на площади 60 квадратных метров. К месту ЧП направили 30 пожарных и 

13 мая 2016, 10:54
21-летний самарец организовал покерный клуб в Октябрьском районе

21-летний самарец организовал покерный клуб в Октябрьском районе

Самарские полицейские ликвидировали нелегальный покерный клуб в Октябрьском районе Самары. Операция была проведена при силовой поддержке бойцов СОБР «Омега» ГУ МВД России по Самарской области. 
 
В заведении изъяли более 24 000 рублей, предположительно, полученных преступным путем, а также 450 игральных 
9 марта 2016, 10:24
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