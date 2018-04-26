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Торговый центр на Московском шоссе закрыли в Самаре
В Самаре из-за нарушений норм пожарной безопасности опечатали торговый центр на Московском шоссе. Судебные приставы сообщили о временной приостановке деятельности ТЦ «Рента». После того, как администрация устранит все нарушения, объект вновь сможет возобновить свою деятельность. В случае, если пломбы будут …
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25 апреля 2018, 12:27
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Началась трансляция сноса автомойки с кафе у шоколадной фабрики в Самаре
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17 апреля 2018, 05:36
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Почти 200 мигрантов выдворили за три месяца из Самарской области
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10 апреля 2018, 11:01
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Главный судебный пристав Самарской области ушел с поста
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3 апреля 2018, 11:18
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Запах и гарь из магазина отравили жительницу Самарской области
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23 марта 2018, 05:25
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В Самаре снесут кафе на пересечении улицы XXII Партсъезда и Заводского шоссе
Мэрия областного центра приняла решение о принудительном сносе кафе «Самарка». Это заведение расположено на пересечении улицы XXII Партсъезда и Заводского шоссе в Советском районе Самары. Власти города признали это кафе самовольной постройкой. Соответствующее постановление опубликовано на сайте мэрии.
Организацию …
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7 февраля 2018, 09:52
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В блогах: в Самаре исправят ошибку в названии улицы
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5 февраля 2018, 11:51
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Самарский ледовый дворец сровняли с землей
В Самаре завершился демонтаж надземной части ледового Дворца спорта ЦСК ВВС на улице Молодогвардейской, сообщает подрядчик объекта - группа «КрашМаш». При работах использовалась уникальная техника, аналогов которой крайне мало на территории России, утверждают в компании. Сейчас рабочие приступили к разборке …
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6 октября 2017, 04:10
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В Курумоче разрушат старый VIP-зал
В самарском аэропорту Курумоч снесут старые терминалы, говорится в сообщении на портале госзакупок. Речь идет о VIP-зале международной зоны прилета с тамбурными группами и багажном павильоне. Согласно техзаданию, за 60 календарных дней подрядчику нужно демонтировать строения с вывозом строительного мусора …
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28 июля 2017, 04:35
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В Самаре ограбили районную администрацию?
Блогер Игорь Ермоленко обратил внимание на стелу Октябрьского района Самары. "Уже пару лет она пребывает вот в таком состоянии: неизвестные злоумышленники, возможно, стырили букву "О". Теперь один из самых престижных районов города значится как "Ктябрьский". Даю администрациям города и …
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20 апреля 2017, 06:16
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В Самаре ночью горел швейный цех площадью 60 метров
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13 мая 2016, 10:54
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21-летний самарец организовал покерный клуб в Октябрьском районе
Самарские полицейские ликвидировали нелегальный покерный клуб в Октябрьском районе Самары. Операция была проведена при силовой поддержке бойцов СОБР «Омега» ГУ МВД России по Самарской области.
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9 марта 2016, 10:24