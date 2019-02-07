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Материалы по теме:

В Самаре не будут повышать плату за капремонт

В Самаре не будут повышать плату за капремонт

Размер платы за капремонт в многоквартирных домах в Самарской области после Нового года не изменится. Он останется на том же уровне, что и во втором полугодии 2018 года, сообщили представители облправительства. Такое решение принял региональный кабмин. По словам министра энергетики 
19 декабря 2018, 02:16
Фонду капремонта не хватило денег на ремонт домов в Самарской области

Фонду капремонта не хватило денег на ремонт домов в Самарской области

Региональному фонду капремонта не хватает собранных с населения денег, чтобы выполнить план по ремонту домов на 2018 год. Запланировали сделать за эти 12 месяцев 900 домов на 4 с лишним миллиарда рублей. Но с населения собрали только 3,5 миллиарда. Этих 
19 декабря 2018, 12:36
В Самаре возобновится движение автобусов по Заводскому шоссе

В Самаре возобновится движение автобусов по Заводскому шоссе

С субботы, 10 ноября, по Заводскому шоссе возобновится движение автобусов в обе стороны, по привычным схемам. Речь идет об открытии участка от улицы XXII Партсъезда до проспекта Кирова. Автобусы № 207, 213, 266 будут ездить в обоих направлениях по ранее 
9 ноября 2018, 06:06
На место арестованного руководителя ФКР Михаила Архипова

На место арестованного руководителя ФКР Михаила Архипова "сватают" его заместителя Александра Трещева

Спустя одну неделю после задержания врио гендиректора самарского «Фонд капитального ремонта» Михаила Архипова, ему нашли временную замену. Исполняющим обязанности руководителя ведомства назначен заместитель директора ФКР Александр Трещев, переедают сегодня региональные СМИ со ссылкой на члена попечительского совета ФКР Виктора Часовских.

Однако 

7 августа 2018, 08:28
Руководителя Фонда капремонта Самарской области отправили под стражу на 2 месяца

Руководителя Фонда капремонта Самарской области отправили под стражу на 2 месяца

В Самарском районном суде завершилось заседание по избранию меры пресечения для и.о. генерального директора Фонда капитального ремонта Самарской области Михаила Архипова. По решению судьи он проведет под стражей два месяца, сообщил корреспондент «ТЕРРЫ» с места событий.

Напомним, что сам 
2 августа 2018, 05:37
Главу Фонда капремонта Самарской области подозревают в коммерческом подкупе

Главу Фонда капремонта Самарской области подозревают в коммерческом подкупе

Еще один громкий коррупционный скандал в Самаре. Сотрудники регионального управления ФСБ по подозрению в коммерческом подкупе задержали временно исполняющего обязанности директора областного Фонда капремонта Михаила Архипова. По некоторым данным, сумма полученных им средств составила 220 тысяч рублей. 
 
Автомобиль, оперативники ФСБ, 
1 августа 2018, 05:54
Сотрудники ФСБ задержали директора Фонда капитального ремонта Самарской области Михаила Архипова

Сотрудники ФСБ задержали директора Фонда капитального ремонта Самарской области Михаила Архипова

1 августа стало известно о задержании директора Фонда капитального ремонта Самарской области Михаила Архипова. По информации источников «ТЕРРЫ», операцию, которая прошла накануне, проводили сотрудники регионального управления ФСБ. Вместе с ним силовики задержали и его брата.

По предварительным данным, Архипов подозревается в 

1 августа 2018, 10:42
В Самаре отказались от досрочного капремонта 9-ти многоквартирных домов

В Самаре отказались от досрочного капремонта 9-ти многоквартирных домов

В Самаре отказались от досрочного капитального ремонта 9-и многоквартирных домов. Причина - низкая собираемость взносов в фонд регионального оператора. Об этом говорится в опубликованном мэрией Самары протоколе комиссии по определению возможности переноса даты восстановительных работ по указанным адресам на более 
19 июля 2018, 12:25
Как изменятся тарифы на капремонт в Самарской области?

Как изменятся тарифы на капремонт в Самарской области?

С 1 июля, уже по сложившейся традиции, по всей стране вырастут тарифы на коммунальные услуги. В среднем на инфляционные 4%. Причем коснется это и взносов на капитальный ремонт, которые сейчас в нашем регионе составляют от 5 до 6 с половиной 

28 июня 2018, 09:02
Капитальный ремонт в Тольятти начался только в 27 домах из 150 запланированных

Капитальный ремонт в Тольятти начался только в 27 домах из 150 запланированных

В мэрии Тольятти прошло аппаратное совещание, на котором обсуждался вопрос проведения капитального ремонта в жилых домах. Всего в этом году запланированы работы на 155 объектах. Однако сроки их реализации могут оказаться под угрозой срыва, сообщают «Городские ведомости».

На 
22 мая 2018, 01:54
Капитальный контроль: Минстрой проверит оплату капремонта в регионах

Капитальный контроль: Минстрой проверит оплату капремонта в регионах

Министерство строительства и ЖКХ будет контролировать ход капремонта в российских регионах. Уже готов проект поправок в положение о министерстве, которые подразумевают дополнительные функции.
В соответствующий документ внесут поправки, которые добавят в перечень полномочий Минстроя мониторинг капремонта в регионах. В частности, 

16 июня 2017, 02:02
Взносы за капремонт в Самарской области вырастут с 1 июля 2018 года

Взносы за капремонт в Самарской области вырастут с 1 июля 2018 года

В губернии вырастут тарифы на капремонт с 1 июля 2018 г. При этом в первом полугодии 2018-го размер взноса решено сохранить на уровне 2017 года. Следующим летом тарифы поднимутся на 4%.
В настоящее время минимальная величина взноса - 5,45 рублей 

18 мая 2017, 10:16
Собираемость взносов на капитальный ремонт в Самарской области достигла 100%

Собираемость взносов на капитальный ремонт в Самарской области достигла 100%

Во всяком случае, такие цифры озвучивает региональный оператор. Уже отремонтировано более 2 тысяч домов.
Жильцы верхних этажей панельного дома на улице Мичурина весной всегда испытывали проблемы. Изначально крыша их 9-этажки была плоской, и во время таяния снега на ней скапливалась 

6 апреля 2017, 05:51
Самарцам компенсируют уплату взносов на капремонт

Самарцам компенсируют уплату взносов на капремонт

Из миллиона шестисот тысяч человек, получающих социальные выплаты в 63-м регионе, компенсировать плату за капремонт в той или иной степени может каждый десятый.
Размер компенсации для достигших возраста 70 лет - 50%, 80 лет - 100% от величины взноса за 

20 июля 2016, 06:09
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