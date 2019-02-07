Отметим, что временно уже более полугода испоняет обязанности руководителя ФКР Александр Константинов, севший в кресло арестованного Михаила Архипова.
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В Самаре не будут повышать плату за капремонт
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19 декабря 2018, 02:16
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Фонду капремонта не хватило денег на ремонт домов в Самарской области
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19 декабря 2018, 12:36
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В Самаре возобновится движение автобусов по Заводскому шоссе
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9 ноября 2018, 06:06
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На место арестованного руководителя ФКР Михаила Архипова "сватают" его заместителя Александра Трещева
Спустя одну неделю после задержания врио гендиректора самарского «Фонд капитального ремонта» Михаила Архипова, ему нашли временную замену. Исполняющим обязанности руководителя ведомства назначен заместитель директора ФКР Александр Трещев, переедают сегодня региональные СМИ со ссылкой на члена попечительского совета ФКР Виктора Часовских.
Однако …
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7 августа 2018, 08:28
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Руководителя Фонда капремонта Самарской области отправили под стражу на 2 месяца
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2 августа 2018, 05:37
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Главу Фонда капремонта Самарской области подозревают в коммерческом подкупе
Еще один громкий коррупционный скандал в Самаре. Сотрудники регионального управления ФСБ по подозрению в коммерческом подкупе задержали временно исполняющего обязанности директора областного Фонда капремонта Михаила Архипова. По некоторым данным, сумма полученных им средств составила 220 тысяч рублей.
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1 августа 2018, 05:54
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Сотрудники ФСБ задержали директора Фонда капитального ремонта Самарской области Михаила Архипова
1 августа стало известно о задержании директора Фонда капитального ремонта Самарской области Михаила Архипова. По информации источников «ТЕРРЫ», операцию, которая прошла накануне, проводили сотрудники регионального управления ФСБ. Вместе с ним силовики задержали и его брата.
По предварительным данным, Архипов подозревается в …
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1 августа 2018, 10:42
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В Самаре отказались от досрочного капремонта 9-ти многоквартирных домов
В Самаре отказались от досрочного капитального ремонта 9-и многоквартирных домов. Причина - низкая собираемость взносов в фонд регионального оператора. Об этом говорится в опубликованном мэрией Самары протоколе комиссии по определению возможности переноса даты восстановительных работ по указанным адресам на более …
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19 июля 2018, 12:25
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Как изменятся тарифы на капремонт в Самарской области?
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28 июня 2018, 09:02
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Капитальный ремонт в Тольятти начался только в 27 домах из 150 запланированных
В мэрии Тольятти прошло аппаратное совещание, на котором обсуждался вопрос проведения капитального ремонта в жилых домах. Всего в этом году запланированы работы на 155 объектах. Однако сроки их реализации могут оказаться под угрозой срыва, сообщают «Городские ведомости».
На …
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22 мая 2018, 01:54
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Капитальный контроль: Минстрой проверит оплату капремонта в регионах
Министерство строительства и ЖКХ будет контролировать ход капремонта в российских регионах. Уже готов проект поправок в положение о министерстве, которые подразумевают дополнительные функции.
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16 июня 2017, 02:02
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Взносы за капремонт в Самарской области вырастут с 1 июля 2018 года
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18 мая 2017, 10:16
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Собираемость взносов на капитальный ремонт в Самарской области достигла 100%
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6 апреля 2017, 05:51
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Самарцам компенсируют уплату взносов на капремонт
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20 июля 2016, 06:09
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