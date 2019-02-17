В Самаре похитителя крышек с канализационных люков отправили на исправительные работы … В Самаре вынесли приговор 27-летнему молодому человеку, который похищал крышки канализационных люков. По версии следствия, в октябре он украл две из них на улице Флотской, по заявлению коммунальщиков было заведено уголовное дело по статье «Кража». Мужчину задержали в начале этого