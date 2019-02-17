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В Тольятти двое парней попались на краже редуктора с мостового крана

В Тольятти двое парней попались на краже редуктора с мостового крана

В Автозаводский районный суд Тольятти передали для рассмотрения дело в отношении двух парней, которые попались на грабеже. По версии следствия, в начале августа прошлого года они приехали на автомобиле на охраняемую территорию Вагонного ремонтного депо Тольятти. Подозреваемые демонтировали механический редуктор 
14 февраля 2019, 12:14
В Самаре ищут жертв опытного карманника

В Самаре ищут жертв опытного карманника

Полицейские ищут жертв задержанного карманника. Как сообщили в региональном ГУ МВД, по подозрению в карманной краже силовики задержали 34-летнего мужчину, который уже несколько раз представал перед судом за подобные преступления. Приметы задержанного: мужчина, на вид 30-40 лет, рост 175-178 см, 
13 февраля 2019, 10:28
В Самаре похитителя крышек с канализационных люков отправили на исправительные работы

В Самаре похитителя крышек с канализационных люков отправили на исправительные работы

В Самаре вынесли приговор 27-летнему молодому человеку, который похищал крышки канализационных люков. По версии следствия, в октябре он украл две из них на улице Флотской, по заявлению коммунальщиков было заведено уголовное дело по статье «Кража». Мужчину задержали в начале этого 
11 февраля 2019, 01:40
Видео: житель Отрадного утащил из супермаркета целую корзину колбасы

Видео: житель Отрадного утащил из супермаркета целую корзину колбасы

На днях в полицию города Отрадный поступило сообщение о краже из одного из супермаркетов. Камеры видеонаблюдения запечатлели, как один из покупателей подошел с корзиной к полкам с колбасой. Набрав несколько палок мясных изделий, злоумышленник спокойно направился к выходу. Его даже 
8 февраля 2019, 03:49
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