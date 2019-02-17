Автомобилист умудрился снять с спящей женщины цепочку и вытащить с ее сумки кошелек с деньгами. Однако «спалился» горе-воришка на ломбарде. Именно туда он понес свою «добычу» и отставил там свои реальные ФИО и домашний адрес.
Мужчина был задержан полицейскими по месту проживания. В ходе опроса автомобилист пояснил следователям, что в дороге его пассажирка уснула, при этом пока она спала, ее сумка упала на пол и из нее выпал кошелек. Когда они подъехали к дому, мужчина решил «подобрать» его. Далее водитель стал будить женщину и в этот момент увидел у нее на шее золотую цепочку с кулоном. По словам задержанного, он «не смог удержаться», расстегнул замок цепочки и «стащил» ее.
Возбуждено уголовное дело по статье "Кража". Таксисту грозит до пяти лет лишения свободы.
Свою вину автомобилист признал полностью. В настоящее время часть похищенного — золотая цепочка - возвращена законной 50-летней владелице.
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