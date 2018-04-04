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«Бункер S» Эфир передачи от 3 апреля 2018г 
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Цифры. Эфир передачи от 3 апреля 2018г 
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Материалы по теме:

На матч «Крылья Советов» - «Спартак» едут болельщики из Сочи и Хабаровска

На матч «Крылья Советов» - «Спартак» едут болельщики из Сочи и Хабаровска

В Самару на матч 1/4 финала Кубка России по футболу «Крылья Советов» - «Спартак» едут болельщики из других городов России – от Сочи до Хабаровска. Опрос среди любителей футбола, откуда они приедут в Самару, в своем паблике запустил «Спартак». 
4 апреля 2018, 01:55
«Крылья Советов» (Самара) - «Спартак» (Москва): прямая онлайн-трансляция матча четвертьфинала Кубка России по футболу

«Крылья Советов» (Самара) - «Спартак» (Москва): прямая онлайн-трансляция матча четвертьфинала Кубка России по футболу

4 апреля Самару ждет, возможно, самый посещаемый матч в текущем футбольном сезоне. На стадионе «Металлург» в рамках четвертьфинала Кубка России сойдутся «Крылья Советов» и московский «Спартак». На эту игру уже зарезервировано порядка 10 тысяч билетов.

Бесспорным фаворитом предстоящей встречи считается «Спартак». 

4 апреля 2018, 08:50
Очередной циклон принесет дожди в Самарскую область

Очередной циклон принесет дожди в Самарскую область

В Самарской области ожидаются дожди. Их принесет атлантический циклон. Прогноз на ближайшие дни опубликовало ФГБУ «Приволжское УГМС».

«Погода текущей рабочей недели в Самарской области ожидается без резких колебаний. Во вторник, под влиянием гребня антициклона, будет малооблачно и без 
3 апреля 2018, 04:48
Кемпинги для болельщиков ЧМ-2018 могут появиться в Самаре

Кемпинги для болельщиков ЧМ-2018 могут появиться в Самаре

В Самаре к ЧМ-2018 могут появиться кемпинги для болельщиков. Подготовку к чемпионату мира по футболу обсудили глава региона Дмитрий Азаров и Посол Королевства Бельгии Жан Артур Режибо, прибывший в Самару 3 апреля. По данным пресс-службы глава региона, Самара может принять 

3 апреля 2018, 03:21
Дворкович: стадион ЧМ-2018 в Самаре должны сдать к 25 апреля

Дворкович: стадион ЧМ-2018 в Самаре должны сдать к 25 апреля

В Самаре новый стадион для матчей ЧМ-2018 «Самара Арена» должен быть сдан 25 апреля. Такую дату на встрече с журналистами назвал вице-премьер Аркадий Дворкович, который с рабочей поездкой прибыл в Екатеринбург. Первый тестовый матч, как и планировалось ранее, намечен на 

3 апреля 2018, 10:51
Стали известны итоги проверки поля на стадионе в Самаре

Стали известны итоги проверки поля на стадионе в Самаре

В Самаре инспекция РФС проверила поле стадиона «Металлург» перед проведением матча 1/4 Кубка России по футболу «Крылья Советов – Спартак». Спортивные эксперты признали состояние поля удовлетворительным, передают федеральные издания.

Напомним, изначально матч должен был состояться 28 февраля, но игру 
3 апреля 2018, 10:16
«Крылья Советов» без Ткачука готовятся к игре с ФК «Спартак» в Самаре

«Крылья Советов» без Ткачука готовятся к игре с ФК «Спартак» в Самаре

В Самаре футболисты ФК «Крылья Советов» готовятся к кубковому матчу с ФК «Спартак» из Москвы. Самарцы тренируются без Дениса Ткачука. Занятия проходят на искусственном поле клубной базы «Крыльев» в Самаре. 2 апреля игроки «КС» провели часовое занятие, которое включало в 
2 апреля 2018, 04:20
2920 машин вывели на расчистку снежных заносов в Самарской области

2920 машин вывели на расчистку снежных заносов в Самарской области

Несмотря на то, что приближается середина весны, 1 апреля больше напоминало зиму. На регион обрушился мощнейший снегопад. За день выпало около 20 миллиметров осадков.

Для ликвидации последствия осадков были развернуты 3 оперативных группы от регионального управления МЧС и еще 40 от 

2 апреля 2018, 08:44
Появились хорошие новости от синоптиков из Самары

Появились хорошие новости от синоптиков из Самары

В Самаре в начале следующей недели ожидается теплая погода – до +6 градусов. До такой температуры воздух на улице может прогреться уже в понедельник, 2 апреля. Соответствующий прогноз опубликовало ФГБУ «Приволжское УГМС».

«В последний день марта на территории 
30 марта 2018, 03:49
Новый рекорд по количеству выпавшего снега установлен в Самаре

Новый рекорд по количеству выпавшего снега установлен в Самаре

В Самаре в среду, 28 марта, выпало рекордное количество снега. Эти данные опубликовало ФГБУ «Приволжское УГМС». Предыдущий максимум был зафиксирован 17 лет назад. Вчера осадков выпало вдвое больше, высота снежного покрова в городе составила 17 - 25 сантиметров. 

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29 марта 2018, 09:36
«Крылья Советов» - «Оренбург»: послематчевые комментарии тренеров

«Крылья Советов» - «Оренбург»: послематчевые комментарии тренеров

Футболисты самарских «Крыльев Советов» провели один из важнейших поединков 2018 года. В субботу, 24 марта, на «Металлурге» в Самаре они принимали «Оренбург». Накануне встречи обе команды имели по 60 очков и находились на 2-3 строчке в турнирной таблице, конкурируя за 

26 марта 2018, 06:14
Матч четвертьфинала Кубка Росси по футболу «Крылья Советов» - «Спартак» пройдет 4 апреля в Самаре

Матч четвертьфинала Кубка Росси по футболу «Крылья Советов» - «Спартак» пройдет 4 апреля в Самаре

Российский футбольный союз официально озвучил дату проведения матча ¼ финала Кубка России между «Крыльями Советов» и «Спартаком». Встреча состоится 4 апреля на стадионе «Металлург» в Самаре.

Напомним, футбольный поединок был должен состояться еще 28 февраля, однако этому помешала погода. Температура воздуха 

6 марта 2018, 08:43
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