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На матч «Крылья Советов» - «Спартак» едут болельщики из Сочи и Хабаровска
В Самару на матч 1/4 финала Кубка России по футболу «Крылья Советов» - «Спартак» едут болельщики из других городов России – от Сочи до Хабаровска. Опрос среди любителей футбола, откуда они приедут в Самару, в своем паблике запустил «Спартак». …
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4 апреля 2018, 01:55
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«Крылья Советов» (Самара) - «Спартак» (Москва): прямая онлайн-трансляция матча четвертьфинала Кубка России по футболу
4 апреля Самару ждет, возможно, самый посещаемый матч в текущем футбольном сезоне. На стадионе «Металлург» в рамках четвертьфинала Кубка России сойдутся «Крылья Советов» и московский «Спартак». На эту игру уже зарезервировано порядка 10 тысяч билетов.
Бесспорным фаворитом предстоящей встречи считается «Спартак». …
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4 апреля 2018, 08:50
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Очередной циклон принесет дожди в Самарскую область
В Самарской области ожидаются дожди. Их принесет атлантический циклон. Прогноз на ближайшие дни опубликовало ФГБУ «Приволжское УГМС».
«Погода текущей рабочей недели в Самарской области ожидается без резких колебаний. Во вторник, под влиянием гребня антициклона, будет малооблачно и без …
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3 апреля 2018, 04:48
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Кемпинги для болельщиков ЧМ-2018 могут появиться в Самаре
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3 апреля 2018, 03:21
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Дворкович: стадион ЧМ-2018 в Самаре должны сдать к 25 апреля
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3 апреля 2018, 10:51
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Стали известны итоги проверки поля на стадионе в Самаре
В Самаре инспекция РФС проверила поле стадиона «Металлург» перед проведением матча 1/4 Кубка России по футболу «Крылья Советов – Спартак». Спортивные эксперты признали состояние поля удовлетворительным, передают федеральные издания.
Напомним, изначально матч должен был состояться 28 февраля, но игру …
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3 апреля 2018, 10:16
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«Крылья Советов» без Ткачука готовятся к игре с ФК «Спартак» в Самаре
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2 апреля 2018, 04:20
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2920 машин вывели на расчистку снежных заносов в Самарской области
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2 апреля 2018, 08:44
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Появились хорошие новости от синоптиков из Самары
В Самаре в начале следующей недели ожидается теплая погода – до +6 градусов. До такой температуры воздух на улице может прогреться уже в понедельник, 2 апреля. Соответствующий прогноз опубликовало ФГБУ «Приволжское УГМС».
«В последний день марта на территории …
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30 марта 2018, 03:49
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Новый рекорд по количеству выпавшего снега установлен в Самаре
В Самаре в среду, 28 марта, выпало рекордное количество снега. Эти данные опубликовало ФГБУ «Приволжское УГМС». Предыдущий максимум был зафиксирован 17 лет назад. Вчера осадков выпало вдвое больше, высота снежного покрова в городе составила 17 - 25 сантиметров.
«28 …
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29 марта 2018, 09:36
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«Крылья Советов» - «Оренбург»: послематчевые комментарии тренеров
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26 марта 2018, 06:14
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Матч четвертьфинала Кубка Росси по футболу «Крылья Советов» - «Спартак» пройдет 4 апреля в Самаре
Российский футбольный союз официально озвучил дату проведения матча ¼ финала Кубка России между «Крыльями Советов» и «Спартаком». Встреча состоится 4 апреля на стадионе «Металлург» в Самаре.
Напомним, футбольный поединок был должен состояться еще 28 февраля, однако этому помешала погода. Температура воздуха …
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6 марта 2018, 08:43