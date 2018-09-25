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В Самарской области «Калина» улетела в кювет после ДТП
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25 сентября 2018, 06:09
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Бывший мэр Олег Фурсов подал документы на пост руководители самарского Фонда соцстрахования
Во вторник, 25 сентября, появилась информация, что бывший глава Самары Олег Фурсов подал документы на вакантную должность руководителя самарского филиала Фонда социального страхования. Об этом рассказал депутат по 158-му Самарскому одномандатному избирательному округу Александр Хинштейн.
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25 сентября 2018, 04:53
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Дмитрий Азаров потребовал наказать заводы, которые загрязняют воздух в Тольятти
В понедельник, 24 сентября, на оперативном совещании в региональном правительстве обсуждалась экологическая обстановка в Тольятти. Врио министра лесного хозяйства, охраны окружающей среды и природопользования Самарской области Александр Ларионов сказал, что за уровнем загрязнения воздуха в Автограде на восьми стационарных постах …
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25 сентября 2018, 03:32
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В Самаре горожане и предприятия задолжали 1 млрд 493 млн рублей за воду
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25 сентября 2018, 02:53
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Главой Ленинского района стала Елена Бондаренко
В четверг, 13 сентября, совет депутатов Ленинского района единогласно поддержал на пост главы кандидатуру Елены Бондаренко. Напомним, что еще до подачи документов на конкурс она исполняла обязанности главы местной администрации, а перед этим работала в департаменте градостроительства. До конкурса допустили …
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13 сентября 2018, 05:33
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Назначен новый глава минимущества Самарской области
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4 сентября 2018, 09:50
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Трудоспособное население Самарской области сократилось на 71 тысячу человек
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31 июля 2018, 04:33
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В Самаре началась стратегическая сессия «Кадровая стратегия - достояние региона»
31 июля в Самаре стартовала стратегическая сессия под названием «Кадровая стратегия - достояние региона». Мероприятие разделено на три секции: «Кадросфера», «Кадровая Корпоративная Культура» и «Мир новых профессий. Перспективы и вызовы будущего». Среди участников глава региона Дмитрий Азаров, представители московской школы управления …
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31 июля 2018, 10:19
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Стало известно, какие продукты подешевеют в 2018 году
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25 декабря 2017, 01:04
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Минсельхоз: минимальная цена на вино может составить 180-190 рублей
Российский Минсельхоз озвучил инициативу определить минимальную розничную цену на вино в размере 180 – 190 рублей. Такое предложение собираются представить на рассмотрение Министерства финансов весной следующего года, рассказывают «Известия».
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25 декабря 2017, 10:33
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В Минсельхозе заявили о рекордно низком росте цен накануне Нового года
В преддверии новогодних праздников увеличение стоимости продуктов питания в Российской Федерации оказалось на уровне 1%. Об этом рассказал глава Минсельхоза России Александр Ткачев. И это в условиях растущего спроса.
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20 декабря 2017, 11:07
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Минсельхоз предложил уничтожать небезопасные продукты
Министерство сельского хозяйства Российской Федерации выступило с предложением уничтожать продукцию, которая не соответствует техническим регламентам. Об этом информируют "Известия" со ссылкой на текст законопроекта.
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17 августа 2017, 09:10