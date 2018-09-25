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«Бункер S» Эфир передачи от 25.09.2018  
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Цифры. Эфир передачи от 25.09.2018 
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Материалы по теме:

В Самарской области «Калина» улетела в кювет после ДТП

В Самарской области «Калина» улетела в кювет после ДТП

Во вторник, 25 сентября, на 110 километре трассы «Подъезд к городу Оренбург» от М-5 «Урал» лоб в лоб столкнулись два автомобиля. Как выяснили полицейские, 71-летний водитель «Нивы» ехал со стороны Нефтегорска в направлении Алексеевки. Во время движения он не справился 
25 сентября 2018, 06:09
Бывший мэр Олег Фурсов подал документы на пост руководители самарского Фонда соцстрахования

Бывший мэр Олег Фурсов подал документы на пост руководители самарского Фонда соцстрахования

Во вторник, 25 сентября, появилась информация, что бывший глава Самары Олег Фурсов подал документы на вакантную должность руководителя самарского филиала Фонда социального страхования. Об этом рассказал депутат по 158-му Самарскому одномандатному избирательному округу Александр Хинштейн. 

«Однако внутреннее чутьё мне подсказывает, 
25 сентября 2018, 04:53
Дмитрий Азаров потребовал наказать заводы, которые загрязняют воздух в Тольятти

Дмитрий Азаров потребовал наказать заводы, которые загрязняют воздух в Тольятти

В понедельник, 24 сентября, на оперативном совещании в региональном правительстве обсуждалась экологическая обстановка в Тольятти. Врио министра лесного хозяйства, охраны окружающей среды и природопользования Самарской области Александр Ларионов сказал, что за уровнем загрязнения воздуха в Автограде на восьми стационарных постах 
25 сентября 2018, 03:32
В Самаре горожане и предприятия задолжали 1 млрд 493 млн рублей за воду

В Самаре горожане и предприятия задолжали 1 млрд 493 млн рублей за воду

Долги жителей и предприятий областной столицы за холодную воду и канализацию составили 1 млрд 493 млн 233 тыс. рублей. Причем, львиную долю этой гигантской суммы не перечислили коммунальщикам именно физические лица — 780,1 млн рублей. На долю управляющих компаний, ТСЖ 
25 сентября 2018, 02:53
Главой Ленинского района стала Елена Бондаренко

Главой Ленинского района стала Елена Бондаренко

В четверг, 13 сентября, совет депутатов Ленинского района единогласно поддержал на пост главы кандидатуру Елены Бондаренко. Напомним, что еще до подачи документов на конкурс она исполняла  обязанности главы местной администрации, а перед этим работала в департаменте градостроительства. До конкурса допустили 
13 сентября 2018, 05:33
Назначен новый глава минимущества Самарской области

Назначен новый глава минимущества Самарской области

Областное министерство имущественных отношений возглавил Сергей Черепанов. Такая информация появилась на сайте ведомства. Чиновник в течение 7 лет, с 2010 по 2017 год, руководил городским имущественным департаментом в мэрии Самары. Тогда он пришел на этот пост вместе с избранным главой 
4 сентября 2018, 09:50
Трудоспособное население Самарской области сократилось на 71 тысячу человек

Трудоспособное население Самарской области сократилось на 71 тысячу человек

На очередной сессии по разработке стратегии развития Самарской области на ближайшие годы обсуждали совершенствование кадровой системы региона. Главные проблемы в этой сфере связаны с сокращением трудоспособного населения. С 2010-го года по 2016-й оно уменьшились на 71 тысячу человек. Ещё одна 
31 июля 2018, 04:33
В Самаре началась стратегическая сессия «Кадровая стратегия - достояние региона»

В Самаре началась стратегическая сессия «Кадровая стратегия - достояние региона»

31 июля в Самаре стартовала стратегическая сессия под названием «Кадровая стратегия - достояние региона». Мероприятие разделено на три секции: «Кадросфера», «Кадровая Корпоративная Культура» и «Мир новых профессий. Перспективы и вызовы будущего». Среди участников глава региона Дмитрий Азаров, представители московской школы управления 
31 июля 2018, 10:19
Стало известно, какие продукты подешевеют в 2018 году

Стало известно, какие продукты подешевеют в 2018 году

Стоимость моллюсков и морской капусты может серьезно упасть в 2018 году вследствие уменьшения НДС на устриц, мидии, гребешки и морские водоросли, рассказывают «Известия» со ссылкой на информацию Минсельхоза.
Как следует из проекта, моллюски и морская капуста будут практически приравнены к 

25 декабря 2017, 01:04
Минсельхоз: минимальная цена на вино может составить 180-190 рублей

Минсельхоз: минимальная цена на вино может составить 180-190 рублей

Российский Минсельхоз озвучил инициативу определить минимальную розничную цену на вино в размере 180 – 190 рублей. Такое предложение собираются представить на рассмотрение Министерства финансов весной следующего года, рассказывают «Известия».
Как считают авторы предполагаемого новшества, фиксированная цена на вино даст возможность 

25 декабря 2017, 10:33
В Минсельхозе заявили о рекордно низком росте цен накануне Нового года

В Минсельхозе заявили о рекордно низком росте цен накануне Нового года

В преддверии новогодних праздников увеличение стоимости продуктов питания в Российской Федерации оказалось на уровне 1%. Об этом рассказал глава Минсельхоза России Александр Ткачев. И это в условиях растущего спроса.
По словам руководителя ведомства, этот случай является беспрецедентным для последних лет. 

20 декабря 2017, 11:07
Минсельхоз предложил уничтожать небезопасные продукты

Минсельхоз предложил уничтожать небезопасные продукты

Министерство сельского хозяйства Российской Федерации выступило с предложением уничтожать продукцию, которая не соответствует техническим регламентам. Об этом информируют "Известия" со ссылкой на текст законопроекта.
Минсельхоз предлагает ужесточить административную ответственность для недобросовестных производителей. В ведомстве уверены, что в данном направлении следует 

17 августа 2017, 09:10
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