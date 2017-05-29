Известному российскому артисту Николаю Баскову понравилась заправка в Сызрани! В своем Instagram он выложил короткий видеоролик, в котором громко восхищается комфортом заправочной станции и отмечает приветливый персонал. В ответ Басков получил поцелуй от продавца. Потом Марина Шульц, оператор АЗС, призналась, что Басков приехал с двумя охранниками на минивэне Mercedes-Benz, зашёл на заправку и спросил, где он находится. Ему ответили - это Сызрань. Певец очень удивился и начал снимать на телефон интерьеры и стеллажи с товарами. Вёл себя дружелюбно, «совсем не звёздно», ему понравилась реакция сызранских девушек, которые не стали просить автографы и делать селфи с певцом. Видеозапись только в инстаграме артиста за четыре дня посмотрели почти 80 тысяч раз.
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