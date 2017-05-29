В самарском выставочном центре "Экспо-Волга" накануне открылся необычный бутик. Деньги, вырученные от продажи эксклюзивных моделей, отправят в благотворительный фонд "Радость", а затем средства пойдут на оплату лечения тяжелобольных детей.

Стильные куртки и платья, шляпки и туфли от известных российских и европейских …