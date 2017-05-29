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Бункер S

«Бункер S» Эфир передачи от 23 мая 2017г 
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Цифры. Эфир передачи от 29 мая 2017г 
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Материалы по теме:

Тольяттинец отказывается продавать автомобиль «Жигули» за 3 миллиона рублей

Тольяттинец отказывается продавать автомобиль «Жигули» за 3 миллиона рублей

В «Паблике Тольятти» соцсети «ВКонтакте» продолжают следить за необычной историей с местным жителем, который продает «Жигули» за 3,5 млн рублей. Столько же сейчас стоят некоторые элитные иномарки. Автомобилю в этом году исполнилось 38 лет. Машина 1979 года выпуска все это 

29 мая 2017, 04:57
В блогах: Забытая Самара: Силикатный завод

В блогах: Забытая Самара: Силикатный завод

Блогер Алексей Авдейчев показал, что осталось от бывшего самарского силикатного завода. "До недавнего времени это было единственное промышленное предприятие в центре города. После строительства ЖК "Ладья" у завода начались проблемы - жители элитных домов обращались в прокуратуру из-за запаха и выбросов. 

28 мая 2017, 02:55
В блогах: Благотворительный спектакль

В блогах: Благотворительный спектакль "Свахи"

Блогер Татьяна Ан анонсирует, что сегодня, 26 мая, на сцене самарской филармонии состоится благотворительный спектакль «Свахи». В необычной постановке примут участие предприниматели, топ-менеджеры успешных компаний, известные люди города. Прибыль от продажи билетов на спектакль будет направлена на адресную помощь талантливым детям 

26 мая 2017, 06:56
В блогах: Кто о чем, а я про Волгарь!

В блогах: Кто о чем, а я про Волгарь!

Блогер p_k_s жалуется на состояние въездной дороги в Волгарь. "Сейчас здесь живет 10 тысяч жителей. А въезд в поселок всего один. И он находится вот в таком состоянии. Местным автомобилистам приходится добираться до своего дома или на работу в город, штурмуя 

26 мая 2017, 10:25
Тольяттинец, заставлявший кота «танцевать», опубликовал видео с извинениями

Тольяттинец, заставлявший кота «танцевать», опубликовал видео с извинениями

Тольяттинец, называющий себя Юля Ильина, в соцсети "ВКонтакте" со слезами на глазах попросил прощения за резонансный танец с котом. Мужчина прославился на всю страну после того, как переоделся в Мальвину, нарядил животное в розовое платье и начал сильно раскручивать 
5 мая 2017, 05:14
Появилось видео гигантской первомайской пробки на Южном шоссе

Появилось видео гигантской первомайской пробки на Южном шоссе

В Интернете опубликовано видео гигантской пробки на Южном шоссе в Самаре. Ролик был снят с высоты в понедельник, 1 мая, сообщил автор. Съемки проводились в темное время суток.

Напомним, в настоящее время в Самаре ремонтируют дорогу по путепроводу «Аврора» 
5 мая 2017, 10:19
Тольяттинский трансвестит «Мальвина» нарядил кошку в платье и мучил «танцем»

Тольяттинский трансвестит «Мальвина» нарядил кошку в платье и мучил «танцем»

Возмутительное видео выложил в соцсети «ВКонтакте» некий житель Тольятти, называющий себя Юля Ильина. Мужчина показал танец в лесу с котом. На ролике видно, как молодой человек, переодевшись в Мальвину, нарядил животное в розовое платье и связал ему лапы. После этого 

4 мая 2017, 04:34
Появилось видео массового ДТП на М-5, в котором пострадали 8 человек

Появилось видео массового ДТП на М-5, в котором пострадали 8 человек

В Сети появилось видео с места массовой аварии на трассе М-5 в Жигулевске. Как уже сообщала «ТЕРРА», 27 апреля на 967 километре федеральной дороги столкнулись 14 машин, в том числе пассажирский автобус. Пострадали восемь человек.

Информация по теме:
3 мая 2017, 11:00
Николай Басков может помочь тяжелобольным самарским детям

Николай Басков может помочь тяжелобольным самарским детям

В самарском выставочном центре "Экспо-Волга" накануне открылся необычный бутик. Деньги, вырученные от продажи эксклюзивных моделей, отправят в благотворительный фонд "Радость", а затем средства пойдут на оплату лечения тяжелобольных детей.

Стильные куртки и платья, шляпки и туфли от известных российских и европейских 

24 мая 2013, 01:17
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