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Бункер S

«Бункер S» Эфир передачи от 28 марта 2017г 
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Цифры. Эфир передачи от 31 марта 2017г 
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Создатель «Нивы» Петр Прусов будет похоронен в Тольятти 21 марта

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Клоун Олег Попов умер в Ростове на 87-м году жизни

Клоун Олег Попов умер в Ростове на 87-м году жизни

Народный артист СССР, клоун Олег Попов, имя которого носит самарский цирк, умер минувшей ночью во время гастролей.

В ночь на 3 ноября на 87-м году жизни в Ростове-на-Дону скоропостижно скончался всемирно известный клоун, народный артист СССР Олег Попов. Он до последних 

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Мэрия Самары продолжит борьбу за ДК

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25 декабря 2012, 12:52
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