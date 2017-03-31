Самарское региональное отделение «Союза машиностроителей России» выражает соболезнования родным и близким генерального директора ПАО «Салют» Николая Поролло, в связи с его скоропостижным уходом из жизни. 22 мая ему бы исполнилось 77 лет. Он окончил Куйбышевский авиационный институт. На заводе «Салют» прошел все ступени карьеры от мастера до генерального директора, был членом-корреспондентом Российской Инженерной Академии. За свой труд Николай Алексеевич был награжден медалью «За трудовую доблесть», орденом «Знак почета».
|
Создатель «Нивы» Петр Прусов будет похоронен в Тольятти 21 марта
Во вторник, 21 марта, в Тольятти в Спасо-Преображенском соборе состоится церемония прощания с Петром Прусовым.
Создатель легендарной «Нивы», почетный гражданин Самарской области Петр Прусов скончался 19 марта на 76-м году жизни.
Соболезнования семье конструктора выразил глава региона Николай Меркушкин. …
|
21 марта 2017, 09:25
|
Ушел из жизни Олег Дьяченко
Ушел из жизни человек-эпоха, влиятельный политик, яркая, цельная личность - Олег Брониславович Дьяченко. Он скоропостижно скончался 16 января в возрасте 60 лет. В памяти соратников он останется талантливым человеком, прошедшим большой путь в бизнесе и политике.
Один из основателей крупнейшего регионального …
|
17 января 2017, 10:05
|
Клоун Олег Попов умер в Ростове на 87-м году жизни
|
3 ноября 2016, 05:20
|
В Самаре умер художественный руководитель Волжского хора Владимир Пахомов
На 70-м году жизни скончался Заслуженный деятель искусств России, обладатель нагрудного знака «За труд во благо земли Самарской», главный художественный руководитель ГБУ «Государственный Волжский русский народный хор им. П.М. Милославова» Владимир Иванович Пахомов. Об этом сообщили в министерстве культуры Самарской …
|
22 марта 2016, 04:47
|
Мэрия Самары продолжит борьбу за ДК "Октябрь" в Поволжском арбитраже
Департамент управления имуществом самарской мэрии продолжает бороться с ОАО "Салют" за право собственности на Дом культуры "Октябрь" в поселке Мехзавод. Иск мэрии будут рассматривать в Поволжском арбитражном суде. Напомним, телекомпания "ТЕРРА" первой рассказала о конфликте. Чиновники и завод делят объект …
|
25 декабря 2012, 12:52