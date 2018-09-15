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«Газпром трансгаз Самара» отметил своё 75-летие
Предприятие «Газпром трансгаз Самара» работает в Самарской области с 1943 года — момента сдачи в эксплуатацию первого в регионе газопровода Бугуруслан-Куйбышев. Его строительство было продиктовано нуждами обороны страны в годы Великой Отечественной войны. Тогда в областную столицу эвакуировали многие заводы, …
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15 сентября 2018, 10:15
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Болельщики растащили поле «Металлурга» на сувениры
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14 сентября 2018, 11:47
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В блогах: Про стадион "Волга"
Блогер matrokreazoth <https://matrokreazoth.livejournal.com/> обеспокоен судьбой стадиона «Волга».
«Попался на глаза проект жилого комплекса "Спортград", - пишет он в "Живом журнале". - Этот ЖК, видимо, планируют строить на Автобусном проезде. Сейчас там пустырь, примыкающий к стадиону "Волга". Автостоянку оттуда …
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14 сентября 2018, 11:30
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Трамваи снова будут доезжать до Хлебной площади только в 2020 году
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14 сентября 2018, 04:50
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Дмитрий Азаров встретился с бывшими соперниками на пост губернатора
В среду, 12 сентября, глава Самарской области Дмитрий Азаров встретился с кандидатами, которые выдвигались на пост губернатора на выборах 9 сентября - Алексеем Лескиным из КПРФ, Александром Степановым из ЛДПР, Михаилом Маряхиным из «Справедливой России».
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13 сентября 2018, 08:43
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Выборы губернатора Самарской области и довыборы депутата Госдумы признаны состоявшимися
12 сентября прошло заседание Избирательной комиссии Самарской области. В его рамках были озвучены итоги выборов губернатора и довыборов депутата Госдумы. Они были официально признаны состоявшимися.
На выборах губернатора явка на участки составила 48%. Свои голоса отдали 1,14 миллиона жителей области. По …
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12 сентября 2018, 11:50
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Александр Хинштейн: Выбранная стратегия себя оправдала
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10 сентября 2018, 04:44
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100% бюллетеней по выборам губернатора обработаны: победил действующий глава Самарской области Дмитрий Азаров
Избирательная комиссия Самарской области подвела итоги выборов губернатора по результатам обработки 100% бюллетеней. Средняя явка на голосование оценивается в 38%. В абсолютном выражении в нем приняли участие 1 143 198 человек.
В итоге, убедительную победу одержал действующий руководитель Самарской области Дмитрий …
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10 сентября 2018, 01:25
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Назначен новый глава минимущества Самарской области
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4 сентября 2018, 09:50
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321 КОИБ используют 9 сентября в Самарской области
На выборах в единый день голосования 9 сентября в Самарской области будут применяться 321 КОИБ — электронные урны для голосования. Чтобы показать, как новинка работает, представители избирательной комиссии организовали специальную акцию «Обмани КОИБ». Представитель IT-компании и члены Самарского независимого наблюдения …
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29 августа 2018, 12:21
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В Самарской области для избирателей, голосующих впервые, приготовили подарки
Член Центральной избирательной комиссии России Василий Лихачев посетил Самарскую область в последний раз перед общероссийским днем голосования 9 сентября. В целом глобальных нарушений в ходе агитационного процесса он не заметил, за что наградил членов регионального избиркома. Но отметил, что необходимо …
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29 августа 2018, 11:21