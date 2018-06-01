В пятницу, 1 июня, Николя Мор официально передал пост президента АвтоВАЗа Иву Каракатзанису. Французский топ-менеджер продолжит работу на позиции старшего вице-президента Groupe Renault и руководителя региона Евразия, а также в качестве зампредседателя Совета директоров тольяттинского автозавода. Кандидатура Каракатзаниса на должность президента АвтоВАЗа была утверждена акционерами компании из Renault и Ростеха. До этого 2 года он возглавлял подразделение Renault в Румынии. Перед Каракатзанисом поставлена задача управлять процессом выполнения среднесрочного плана АвтоВАЗа, развивать бренд LADA и компанию для дальнейшего усиления лидирующих позиций на автомобильном рынке России, наращивать экспортные объемы, работать над постоянным улучшением прибыльности.
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