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Бункер S

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Как отмечают эксперты, проверку не пройдет автомобиль, у которого 

20 апреля 2017, 10:08
Самара тонет

Самара тонет

После дождя в Самаре начался потоп. Горожане опубликовали в социальных сетях фото и видео затопленных дорог. В частности, автомобили «плавали» по улице Ташкентской, проспекту Карла Маркса и Красноармейской в районе ТЦ «Гудок». 
20 апреля 2017, 07:07

"АВТОВАЗ" разместит более 9 млрд. ценных бумаг

"АвтоВАЗ" продолжает государственную регистрацию дополнительного выпуска ценных бумаг. Как сообщается на портале раскрытия информации, речь идет о выпуске акций дополнительно к эмиссиям, зарегистрированным в 2007 и 2016 годах. 17 апреля 2017-го был зарегистрирован допвыпуск 9 млрд 250 миллионов акций номинальной 

19 апреля 2017, 06:22
СоюзМаш поздравил АвтоВАЗ с первым автомобилем

СоюзМаш поздравил АвтоВАЗ с первым автомобилем

19 апреля 1970 года с конвейера Волжского автомобильного завода сошли первые серийные экземпляры легендарной «копейки» - «ВАЗ 2101». Сегодня эта дата отмечается на АвтоВАЗе как День первого автомобиля. 
19 апреля 2017, 05:20
Эксперты определили ТОП-10 лучших автомобильных интерьеров

Эксперты определили ТОП-10 лучших автомобильных интерьеров

Эксперты американского издания Ward’s Auto определили десятку лучших автомобильных интерьеров. В этот список попали сразу 7 моделей, не вошедших в предыдущий рейтинг.
За основу специалисты брали такие критерии, как эстетика салона, ощущение комфорта, безопасность, качество представленных материалов и т.д.. Из 

19 апреля 2017, 11:17
Lada XRay сослали на север

Lada XRay сослали на север

Lada XRay успешно прошла испытание экстремальным холодом и бездорожьем. 9 апреля завершилась экспедиция новых вазовских кроссоверов в Якутию, старт которой был дан 27 февраля в Тольятти. Автопробег был посвящен 40-летию с начала производства легендарной «Нивы». За 42 дня участники преодолели 

12 апреля 2017, 01:41
АвтоВАЗ выпустит Lada Vesta с новыми опциями

АвтоВАЗ выпустит Lada Vesta с новыми опциями

Новые версии вазовской «Весты» - универсал и Lada Vesta Cross получат новые опции. Ожидается появление задних дисковых тормозов. Аналогичную опцию могут внедрить и в седанах Lada Vesta, но только в топовых комплектациях, сообщает агентство Regnum со ссылкой на источник. 
7 апреля 2017, 03:11
Самым популярным автомобилем России назвали Lada 2107

Самым популярным автомобилем России назвали Lada 2107

Вазовская Lada 2107 - самый популярный автомобиль в России. К такому выводу пришли специалисты агентства «Автостат», проанализировав парк легковых машин в стране по состоянию на 1 января 2017 года. Согласно исследованию, у россиян в собственности находится 1 млн 750 тысяч 

20 марта 2017, 12:28
АвтоВАЗ отправит на Кубу 300 автомобилей Lada Vesta и Largus

АвтоВАЗ отправит на Кубу 300 автомобилей Lada Vesta и Largus

АвтоВАЗ планирует в мае поставить на Кубу тестовую партию из 300 легковых автомобилей Lada, заявил президент тольяттинского автогиганта Николя Мор. Сейчас руководство компании обсуждает подробности с кубинским минтрансом. Куба получит две модели - Vesta и Largus. Они будут использоваться таксомоторными, 

13 марта 2017, 02:59
Дизайнер АвтоВАЗа Стив Маттин получил травму во время отдыха на Байкале

Дизайнер АвтоВАЗа Стив Маттин получил травму во время отдыха на Байкале

В выходные дизайнер АвтоВАЗа Стив Маттин попал в больницу. Он сломал руку во время отдыха на Байкале, передает 63.ru. На заводе сообщили, что ситуация под контролем. Маттин находится на лечении в Москве и на деятельности завода его временное отсутствие не 

1 марта 2017, 02:10
В США вазовскую

В США вазовскую "классику" продают за 40 000 долларов

В группе "Паблик Тольятти" соцсети "ВКонтакте" поведали, что в Америке на сайтах объявлений появилась в продаже за 40 тысяч долларов вазовская спортивная машина с пропиской во Флориде. Машина ищет нового владельца. Выпущена в 1987 году, но после реконструкции в 
10 февраля 2017, 09:28
Lada Vesta Cross в кузове универсал будет стоить примерно 800 тысяч рублей

Lada Vesta Cross в кузове универсал будет стоить примерно 800 тысяч рублей

Об этом заявил в интервью изданию «Колёса.ру» президент АвтоВАЗа Николя Мор. Новинка будет запущена в производство на ижевской площадке летом 2017 года. Концепт Vesta Cross впервые был представлен в августе на Московском автосалоне. Конструкция автомобиля предусматривает увеличенный клиренс и более крупные 

21 декабря 2016, 02:47
В ноябре продажи автомобилей Lada на 18% превысили показатели аналогичного месяца 2015 года

В ноябре продажи автомобилей Lada на 18% превысили показатели аналогичного месяца 2015 года

Об этом губернатору Николаю Меркушкину в ходе рабочей встречи рассказал президент "АвтоВАЗа" Николя Мор. Он также сообщил, что по итогам 10 месяцев реализация моделей тольяттинского завода выросла почти на 2%. Стороны обсудили взаимодействие АвтоВАЗа с поставщиками автокомпонентов - некоторые из 

30 ноября 2016, 03:29
Два месяца подряд в России наблюдается падение вторичного авторынка

Два месяца подряд в России наблюдается падение вторичного авторынка

В течение последних двух месяцев эксперты агентства «Автостат» наблюдают падение на вторичном рынке легковых автомобилей. По словам специалистов, темпы снижения продаж с каждым месяцем усиливаются. Так, в октябре было продано почти 470 000 машин с пробегом - это на 2,6% меньше, чем 

14 ноября 2016, 01:08
Президент АвтоВАЗа Николя Мор избран председателем совета директоров ЗАО

Президент АвтоВАЗа Николя Мор избран председателем совета директоров ЗАО "Джи Эм-АвтоВАЗ"

Заседание управляющего органа состоялось 6 октября, сообщает пресс-служба совместного предприятия. Также на нем обсуждались ситуация на автомобильном рынке и производственно-оперативная деятельность компании, в том числе по проекту Chevrolet Niva нового поколения. В первом полугодии завод продал 17 тысяч машин - на 

7 октября 2016, 03:34
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