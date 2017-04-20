В Евросоюзе резко подскочили продажи автомобилей Lada. По итогам первого квартала 2017-го АвтоВАЗ сумел реализовать европейцам 1142 новые машины. Это на 63 процента больше, чем за тот же период годичной давности, информирует «Автостат».
Как уже сообщала «ТЕРРА», в этом году продажи седана Vesta стартовали в Германии, Венгрии и Болгарии. Там его можно купить в пересчете на российскую валюту за 774,597 и 697 тысяч рублей соответственно. Для сравнения: в нашей стране стоимость седана начинается от 515 тысяч.
Добавим, в странах ЕС кроме Vesta можно приобрести «Ладу 4x4», «Гранту» и «Калину». По словам президента АвтоВАЗа Николя Мора, в этом году тольяттинский завод намерен увеличить экспорт автомобилей на 50% - до 40 тысяч экземпляров.
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