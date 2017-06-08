В Самаре разберутся с перекрестком у «Норда», где каждый месяц гибнут пенсионеры В Самаре состоится выездное совещание в районе опасного пересечения Заводского шоссе с улицей XXII Партсъезда, у рынка «Норд».



Об этом сегодня в эфире радио «Эхо Москвы в Самаре» заявил начальник отдела дорожной инспекции областного УГИБДД Роман Саидов. По его …