В Самаре реконструируют Заводское шоссе, которое в последние годы оказалось в плачевном состоянии. Проезжающие по нему фуры разбили асфальтовое полотно. И вот теперь эта дорога не только станет ровнее, но и шире.
Низкие темпы реконструкции вызвали недовольство главы города. Здесь предстоит расширить улицу до 4 полос и построить велодорожку, а также заменить коммуникации и установить осветительные приборы. От состояния Заводского шоссе, в том числе, зависит инвестиционная привлекательность промышленной зоны Самары. Глава города поручил наверстать упущенное время и завершить реконструкцию участка до сентября.
Олег Фурсов, глава г.о. Самара:
- Улица имеет стратегическое значение, мы об этом неоднократно говорили. Хочу подчеркнуть, что губернатором Николаем Ивановичем Меркушкиным поставлена задача связать все мосты через эту дорогу. К ее выполнению мы уже подошли вплотную, у нас есть четкое понимание того, как будет организовано. И проектные работы должны быть завершены по этому участку.
Сейчас заканчивается проектирование второго участка Заводского шоссе между улицами XXII Партсъезда и Земеца. Его протяженность 3 км. А в скором времени работы начнутся на Мичурина от проспекта Масленникова до Врубеля и на улице 22 Партсъезда.
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