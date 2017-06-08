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Бункер S

«Бункер S» Эфир передачи от 6 июня 2017г 
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Цифры. Эфир передачи от 7 июня 2017г 
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Материалы по теме:

Пешком быстрее: Новые ограничения дорожного движения в Самаре

Пешком быстрее: Новые ограничения дорожного движения в Самаре

Как сообщает администрация г. о. Самары, в связи с проведением работ по ремонту тепловых сетей и восстановлению благоустройства на территории города временно ограничивается движение транспорта по следующим участкам:
- с 20:00 26 мая 2017 года до 05:00 29 мая 2017 года 

26 мая 2017, 07:15
В Самаре разберутся с перекрестком у «Норда», где каждый месяц гибнут пенсионеры

В Самаре разберутся с перекрестком у «Норда», где каждый месяц гибнут пенсионеры

В Самаре состоится выездное совещание в районе опасного пересечения Заводского шоссе с улицей XXII Партсъезда, у рынка «Норд».
 
Об этом сегодня в эфире радио «Эхо Москвы в Самаре» заявил начальник отдела дорожной инспекции областного УГИБДД Роман Саидов. По его 
19 мая 2017, 03:55
Стали известны 10 участков самарских улиц, где до 10 июня перекроют движение автотранспорта

Стали известны 10 участков самарских улиц, где до 10 июня перекроют движение автотранспорта

Перекрытие необходимо, чтобы ремонтировать теплотрассы. Этот проект разработан "ПТС" и администрацией Самары. Ремонт пройдет в историческом центре. На Волжском проспекте работы уже начались. Кроме того, с 10 июня должна пройти перекладка теплотрассы еще на 5 участках. Работы синхронизированы с дорожниками, 

16 мая 2017, 11:50
В Самаре до 10 июня ограничили движение по Заводскому шоссе

В Самаре до 10 июня ограничили движение по Заводскому шоссе

Это связано со строительством ливневой канализации, сообщает мэрия. Ограничение будет действовать ежедневно в ночное время - с 22 до 6 часов - на участке от пересечения с Авророй до дома № 13 по Заводскому шоссе. Автомобилистам рекомендуется заранее выбирать альтернативные 

11 мая 2017, 11:24
В Самаре до 10 июня ограничили движение по Заводскому шоссе

В Самаре до 10 июня ограничили движение по Заводскому шоссе

Это связано со строительством ливневой канализации, сообщает мэрия областного центра. Ограничение будет действовать на участке от Авроры до дома № 13 на Заводском шоссе ежедневно до 10 июня с 22:00 до 6:00.
В связи ограничением движения автомобилистам рекомендуется заранее выбирать 

10 мая 2017, 10:22
В Самаре сгорел склад с пластиковой тарой

В Самаре сгорел склад с пластиковой тарой

Сегодня, 6 мая, в 6:50 утра на пульт оперативного дежурного поступило сообщение о крупном возгорании на Заводском шоссе, передает ГУ МЧС по Самарской области.
 
Загорелась пластиковая и деревянная тара в подсобном помещении. Пламя охватило территорию площадью более 100 квадратных 
6 мая 2017, 04:45
Лишь 49% самарских дорог, по оценкам городских чиновников, сейчас соответствуют нормативам

Лишь 49% самарских дорог, по оценкам городских чиновников, сейчас соответствуют нормативам

При этом ремонтный сезон на транспортных артериях вот-вот завершится. Поэтому за оставшийся промежуток времени до чемпионата мира по футболу 2018 года властям предстоит фактически в 2 раза ускорить темпы дорожных работ.
В этом году на преображение транспортных магистралей столицы губернии 

13 октября 2016, 12:56
Открыть проезд по улице Димитрова на пересечении с Московским шоссе дорожники могут уже в пятницу

Открыть проезд по улице Димитрова на пересечении с Московским шоссе дорожники могут уже в пятницу

Сейчас там идет монтаж светофоров. Проезд на Бубнова закроют. Между тем, в ходе работ по строительству транспортных развязок на пересечении магистрали с проспектом Кирова и улицей Ташкентской возникло несколько серьезных осложнений. Сейчас готовность транспортной развязки на пересечении Московского шоссе и 

8 сентября 2016, 06:22
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