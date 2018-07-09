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Самарские трансплантологи провели первую успешную операцию по пересадке печени
Региональные трансплантологи вышли на новый уровень: в клиниках Самарского медуниверситета провели первую в области успешную операцию по пересадке печени, которая считается одной из самых сложных. Это стало возможным благодаря консультациям специалистов института им. Склифосовского из Москвы.
Цирроз печени у Елены Михалкиной …
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9 июля 2018, 05:31
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Диализный центр откроется в Куйбышевском районе Самары
В понедельник, 9 июля, в Самарской городской больнице №10 на улице Бакинской, 27, строение 1 откроется диализный центр для пациентов с острой и хронической почечной недостаточностью.
Медицинское учреждение оборудовано современными диализными аппаратами и создано совместно с ООО «Фрезениус Медикл Кеа Холдинг». …
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6 июля 2018, 12:27
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Анестезиолог отделался ограничением свободы за смерть 5-летнего мальчика в Самаре
В четверг, 5 июля, в Октябрьском районном суде вынесли приговор врачу-анестезиологу Александру Шавалееву. Его обвиняли в причинении смерти по неосторожности пятилетнему мальчику. Напомним, что трагедия произошла в июне прошлого года в одной из частных стоматологических клиник Самары.
Ребенок боялся …
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6 июля 2018, 09:52
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ВИЧ-инфекцией заражены 800 жителей Сызрани
Стало известно, что около 800 жителей Сызрани заражены вирусом иммунодефицита. На заседании городской межведомственной комиссии по охране труда работодателям посоветовали мотивировать персонал пройти экспресс-тестирование на ВИЧ. Если сотрудники согласятся, то на городские предприятия готова приехать мобильная лаборатория из областного центра. …
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5 июля 2018, 12:09
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В сигаретах содержится намного больше вредных веществ, чем заявляется
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14 июня 2018, 11:10
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Робопес из Китая будет узнавать температуру владельца и бить током
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7 июня 2018, 10:52
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Ученые усомнились в пользе секс-роботов
Исследователи изучили воздействие секс-роботов на человека и не нашли ни одного доказательства, что они могут способствовать улучшению здоровья покупателей. Специалисты проанализировали сотни научных работ, посвященных этой теме и, оказалось, что ни одно исследование не доказывает пользу кукол с точки зрения …
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6 июня 2018, 10:55
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В США будут применять искусственную радужную оболочку глаза
В США одобрили применение первой искусственной радужной оболочки глаза. Эта разработка была создана для лечения аниридии (отсутствия радужной оболочки). Как правило, это заболевание является врожденным, но может появиться из-за проникающего ранения глаза.
Напомним, что радужная оболочка регулирует поступление света …
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4 июня 2018, 04:34