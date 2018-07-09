12
32
42
Расширенный поиск

Новости

Актуальные темы

Сегодня
Неделя
Месяц

Бункер S

«Бункер S» Эфир передачи от 03 июля 2018г 
Все видео

Цифры

Цифры. Эфир передачи от 03 июля 2018г  
Все видео
ЗАПОЛНИТЕ ФОРМУ и наш менеджер по рекламе перезвонит вам
8 + 8 =
Решите эту простую математическую задачу и введите результат. Например, для 1+3, введите 4.

Материалы по теме:

Самарские трансплантологи провели первую успешную операцию по пересадке печени

Самарские трансплантологи провели первую успешную операцию по пересадке печени

Региональные трансплантологи вышли на новый уровень: в клиниках Самарского медуниверситета провели первую в области успешную операцию по пересадке печени, которая считается одной из самых сложных. Это стало возможным благодаря консультациям специалистов института им. Склифосовского из Москвы. 

 

Цирроз печени у Елены Михалкиной 

9 июля 2018, 05:31
Диализный центр откроется в Куйбышевском районе Самары

Диализный центр откроется в Куйбышевском районе Самары

В понедельник, 9 июля, в Самарской городской больнице №10 на улице Бакинской, 27, строение 1 откроется диализный центр для пациентов с острой и хронической почечной недостаточностью.

Медицинское учреждение оборудовано современными диализными аппаратами и создано совместно с ООО «Фрезениус Медикл Кеа Холдинг». 

6 июля 2018, 12:27
Анестезиолог отделался ограничением свободы за смерть 5-летнего мальчика в Самаре

Анестезиолог отделался ограничением свободы за смерть 5-летнего мальчика в Самаре

В четверг, 5 июля, в Октябрьском районном суде вынесли приговор врачу-анестезиологу Александру Шавалееву. Его обвиняли в причинении смерти по неосторожности пятилетнему мальчику. Напомним, что трагедия произошла в июне прошлого года в одной из частных стоматологических клиник Самары.

Ребенок боялся 
6 июля 2018, 09:52
ВИЧ-инфекцией заражены 800 жителей Сызрани

ВИЧ-инфекцией заражены 800 жителей Сызрани

Стало известно, что около 800 жителей Сызрани заражены вирусом иммунодефицита. На заседании городской межведомственной комиссии по охране труда работодателям посоветовали мотивировать персонал пройти экспресс-тестирование на ВИЧ. Если сотрудники согласятся, то на городские предприятия готова приехать мобильная лаборатория из областного центра. 
5 июля 2018, 12:09
В сигаретах содержится намного больше вредных веществ, чем заявляется

В сигаретах содержится намного больше вредных веществ, чем заявляется

Сотрудники Национального института здравоохранения и окружающей среды Нидерландов уверены, что курильщики вдыхают больше вредных веществ, чем это указано на пачках сигарет. Количество смол, никотина и угарного газа, как минимум, в два раза выше, чем это заявлено.

Причем, разница в 
14 июня 2018, 11:10
Робопес из Китая будет узнавать температуру владельца и бить током

Робопес из Китая будет узнавать температуру владельца и бить током

Студент китайского колледжа изящных искусств Чжан Цзянминь разработал уникального робопса. Он сделан для того, чтобы скрасить будни одиноких людей. Автор назвал свое произведение Bad Dog «Плохой пес». Чжан Цзянминь надеется, что электронное животное будет хорошим товарищем для тех, кто вынужден 
7 июня 2018, 10:52
Ученые усомнились в пользе секс-роботов

Ученые усомнились в пользе секс-роботов

Исследователи изучили воздействие секс-роботов на человека и не нашли ни одного доказательства, что они могут способствовать улучшению здоровья покупателей. Специалисты проанализировали сотни научных работ, посвященных этой теме и, оказалось, что ни одно исследование не доказывает пользу кукол с точки зрения 
6 июня 2018, 10:55
В США будут применять искусственную радужную оболочку глаза

В США будут применять искусственную радужную оболочку глаза

В США одобрили применение первой искусственной радужной оболочки глаза. Эта разработка была создана для лечения аниридии (отсутствия радужной оболочки). Как правило, это заболевание является врожденным, но может появиться из-за проникающего ранения глаза.

Напомним, что радужная оболочка регулирует поступление света 
4 июня 2018, 04:34
© ТРК «ТЕРРА», 2002-2015. Все права защищены.
При использовании материалов сайта активная ссылка на www.trkterra.ru обязательна
Сетевое издание Медиапортал "ТЕРРА". Свидетельство о регистрации СМИ: ЭЛ № ФС 77 - 71080 от 13 сентября 2017 г.
Учредитель и главный редактор: Камбарова Н.Н., адрес электронной почты редакции: seo@trk-terra.ru, телефон редакции: (846) 341-11-04
Наверх